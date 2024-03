クリーブウェアは、外部環境の変化に対応するため、2024年4月にベースアップを実施します。

また社員のエンゲージメントを高め、これまで以上に意欲的に仕事に取り組むことができる環境を提供するために、給与制度の見直しを合わせて実施することを発表しました。

クリーブウェア ベースアップ/給与制度見直し

◇ベースアップ・給与制度見直しの目的

昨今、物価上昇など従業員の生活を脅かすような変化が大きくなっています。

そのような環境においても、従業員の生活水準向上を図ることを目的としてベースアップを実施します。

また同社は今後、IPOを見据えた事業拡大を目指していくうえで中核を担うリーダ層、マネージャ層へのキャリアアップ促進、採用強化を目的として給与制度の見直しを行います。

これらの取り組みを通して、従業員と会社が一丸となって成長し、社会やお客様にこれまで以上に付加価値を提供できる組織を目指していきます。

◆ベースアップについて

全従業員を対象に月収ベースで平均約10%のベースアップを実施します。

◆給与制度見直しについて

リーダ層やマネージャ層といった責任のあるポジションの人材を対象に、ベースアップに加えて基本給と管理職手当を増額します。

また、一部の専門職において、さらに高度な専門性を有することを啓発するため、専門手当を増額します。

これまでも従業員とその家族の幸福度向上を図るため、様々な制度を導入してきました。

今後も引き続き、柔軟に制度改善を行っていきます。

