優秀賞受賞！教育と探求社「クエスチョン・エックス」第11回ナレッジイノベーションアワード

教育と探求社は、2023年6月から提供している探究学習の新プログラム「クエスチョン・エックス」が、一般社団法人ナレッジキャピタルが主催する「第11回ナレッジイノベーションアワード」において、優秀賞を受賞しました。

教育と探求社「クエスチョン・エックス」第11回ナレッジイノベーションアワード

【クエスチョン・エックスとは】

「クエスチョン・エックス」(英題「Question X」)とは、生徒が自分から「問い」を生み出し、そしてその「問い」を通じて新たな世界を発見する魅力を味わうプログラムで、教育と探求社が2023年6月に提供を開始しました。

生徒はこのプログラムに参加することで、「問い」がもたらす新たな視点や面白さに気づき、学びへの意欲や興味が高まることが期待されます。

プログラムでは、日常生活や教科の授業から「問い」や「テーマ」を探す課題が課されます。

日常生活との架橋を意識されたプログラムに取り組むことで、生徒は自然と身の回りからたくさんの「問い」を受け取り、探究的に学び続ける姿勢へと変化していきます。

「クエスチョン・エックス」を通じて、全国の学校で探究的な学びの土壌がつくられること、そして自らの「問い」をエンジンにして、生涯にわたって学びを楽しみ続ける人で社会を満たすことが、私たちの願いです。

なお、教育と探求社では、2024年4月20日(土)に開催の「ナレッジカフェ Vol.10」にてクエスチョン・エックス体験ワークと実践事例の紹介をします。

《「ナレッジカフェ Vol.10」詳細》

会場 :ナレッジキャピタル ナレッジサロン

グランフロント大阪 北館 7F

所在地:〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町3-1

「クエスチョン・エックス」については同社サイトを確認してください。

https://eduq.jp/for-school/quest/questionx/

同社 開発担当 平岡 和樹

