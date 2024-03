売場面積都内最大級の店舗「MEGA ドン・キホーテ成増店」に、駐輪場が開設されました。

MEGA ドン・キホーテ成増店

名称: MEGA ドン・キホーテ成増店駐輪場

開設日: 2024年3月13日(水)

所在地: 東京都板橋区成増2丁目21番2号

収容台数: 自転車 915台、バイク(125cc以下) 10台 ※時間貸のみ

営業時間: 24時間

料金: 自転車 2時間まで無料、その後2時間毎100円

バイク(125cc以下) 2時間まで無料、その後2時間毎300円

「MEGA ドン・キホーテ成増店」は、東武東上線「成増駅」と東京メトロ副都心線・有楽町線「地下鉄成増駅」から徒歩 5 分圏内に位置し、東京 23 区内ながら売場面積は 8500 平米を超え、生鮮含む食品をはじめ、日用品、家庭用雑貨、トレンド商品など計約 12 万点のアイテムが並びます。

「MEGA ドン・キホーテ成増店」のオープンに伴い、本店舗の向かいに900台以上の自転車が収容可能な大規模駐輪場を開設しました。

周辺は子育て世代が住むマンションや団地などが多数あり、移動手段に自転車を利用する方が多い地域でもあります。

お買い物のみでの駐輪場利用はもちろんのこと、駅までの自転車通勤・通学で利用いただき、仕事・学校帰りにはお買い物の荷物を自転車に乗せて帰宅することができる便利な駐輪場として、多くの会社員や学生の方に利用いただけることを見込んでいます。

NCD株式会社は板橋区において自転車駐車場の指定管理者として選定され、周辺の放置自転車対策業務に精通しています。

本店舗の大規模駐輪場整備の支援および管理運営を実施することで、今後も官民両方の立場として近隣地域の駐輪対策に取り組むとのことです。

