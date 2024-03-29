¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡ÛÉñ²Ú vs ¥á¡¼¥¬¥ó¡¦¥Ù¡¼¥ó¤ÎÀÖ²¦ºÂÀï·èÄê¡¡¥é¥à²ñÄ¹¤â»²Àï¡Ä£´·îÊÆÂç²ñ¥«¡¼¥ÉÈ¯É½
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Ï£²£¹Æü¡¢£µÇ¯¤Ö¤ê¤Ë³«ºÅ¤¹¤ëÊÆ¹ñÂç²ñ¡Ê£´·î£´Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£µÆü¡¢¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡Ë¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É²¦¼Ô¡¦Éñ²Ú¤Ï£Ö£³Àï¤Ç¥á¡¼¥¬¥ó¡¦¥Ù¡¼¥ó¤ò·Þ¤¨·â¤Ä¤³¤È¤¬·èÄê¡££²£°Æü¤ÎÌ¾¸Å²°Âç²ñ¤ÇÎÓ²¼»íÈþ¤òÂà¤±¤¿Éñ²Ú¤¬¡¢¼¡´üÄ©Àï¼Ô¤ËµÕ»ØÌ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥á¡¼¥¬¥ó¤ÏºòÇ¯£¸·î¤ËÅö»þ¤Î²¦¼Ô¡¦ÃæÌî¤¿¤à¤ËÄ©Àï¤·¤Æ°ÊÍè¡¢£²ÅÙÌÜ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É²¦ºÂÀï¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ï¥¤¥¹¥Ô¡¼¥ÉÁª¼ê¸¢£³£×£Á£Ù¥Ð¥È¥ë¤Ç¤Ï¡¢²¦¼Ô¡¦À±Íè²ê°Í¤¬Á°²¦¼Ô¤Î¼¯Åçº»´õ¡¢¥é¥à²ñÄ¹¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¡£¤Ê¤¼¤«¥é¥à²ñÄ¹¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¥Þ¥Ã¥È¤Ç¤ÎÄ©Àï¸¢Íø¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡¼ëÎ¤¡õ¾®ÇÈ¤Ï¡¢£Á£Å£×¤Ç³èÌö¤¹¤ë¸µ£Ó£Ô£Ò£Ï£Î£Ç½÷»Ò²¦¼Ô¥¦¥£¥í¡¼¡¦¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²¡¼¥ë¤È¥¿¥Ã¥°Àï¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²¡¼¥ë¤Ï£Ó£Á£Ë£É¤È¥¿¥Ã¥°¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÂ¾¡¢ÇòÀîÌ¤Æà¤¬¡¢¥¶¥¤¥ä¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥µ¥¤¥É¡¢¸½£Á£Å£×¤Î¥Þ¥é¥¤¥¢¡¦¥á¥¤¤È¡Ö¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ó¡¼¥Ê¥¹¡×¥È¥ê¥ª¤òºÆ·ëÀ®¤·¡¢´äÃ«ËãÍ¥¡õ¸þ¸åÅí¡õÃæÌî¤È£¶¿Í¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ç·ãÆÍ¡£¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡¦¥Ð¥Ã¥±¥ë¡õÅÏÊÕÅí¡õ¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¡¦¥¥Ã¥É¤Ï¡¢¾åÃ«º»Ìï¡õ£Á£Ú£Í¡õ¥¥ã¥à¥í¥ó¡¦¥Ö¥ì¡¼¥Í¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£