¡Ú¹Åç¡Û¿·°æ´ÆÆÄ¡¡¹õÀ±È¯¿Ê¤â¸÷ÌÀ¡Ö¤è¤¯¿¶¤ì¤Æ¤¤¤¿¡× Ìî¼ê£¸¿ÍÃæ£¶¿Í¤¬½é°ÂÂÇ
¡¡Å·Å¨¹¶Î¬¤â°ìÊâµÚ¤Ð¤¹¡Ä¡££²£¹Æü¡¢¹Åç¤Ï£Ä£å£Î£Á¤Ë£³¡½£´¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¤·¡¢¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¡Ê£´£·¡Ë¤Ï£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç³«Ëë¹õÀ±È¯¿Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨£´ÇÔ¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿£Ä£å£Î£Á¤Î³«Ëëº¸ÏÓ¡¦Åì¹î¼ù¡Ê£²£¸¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢£³²ó¤Ë£µÏ¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¤»£³ÅÀ¤òÀè¼è¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸«¤»¾ì¤òºî¤Ã¤¿¤¬Ä¾¸å¤Ë¸ñ¤Î³«ËëÅê¼ê¡¦¶åÎ¤°¡Ï¡¡Ê£³£²¡Ë¤¬¥Ï¥Þ¤Î¥ë¡¼¥¡¼¡¦ÅÙ²ñ¤Ë¤Þ¤µ¤«¤ÎÆ±ÅÀ£³¥é¥ó¤òÈïÃÆ¡£ºÇ¸å¤ÏºòÇ¯¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î£¶£²»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿ÅçÆâñ¥ÂÀÏ¯¡Ê£²£·¡Ë¤¬£¸²ó¤Ë£Ä£å£Î£ÁÂÇÀþ¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤ê¡¢¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤ò¸¥¾å¤·¡¢Ëü»öµç¤·¤¿¡£
¡¡ÅêÂÇ¤¬¤«¤ß¹ç¤ï¤º³«ËëÀï¤òÍî¤È¤·¤¿»Ø´ø´±¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È£·²ó£¸°ÂÂÇ£³¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¶åÎ¤¤ÎÊ³Æ®¤Ö¤ê¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡¹¶·â¿Ø¤Ë¤â£¸¿Í¤ÎÀèÈ¯Ìî¼ê¤Î¤Ê¤«¤Ç£¶¿Í¤Ë½é°ÂÂÇ¡¢Ìµ°ÂÂÇ¤Î¥ì¥¤¥Î¥ë¥º¤âµ¾Èô¤ÇÂÇÅÀ¤Ê¤É¡¢ÂÇÀþ¤Ï³«ËëÀï¤«¤é£²¥±¥¿°ÂÂÇ¤È³èÈ¯¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö³«ËëÀï¤Î¶ÛÄ¥´¶¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤è¤¯¿¶¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÁ°¸þ¤¤Ë»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£