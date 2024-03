冷却ペルチェプレート＋構造を改良！山善「ペルチェ搭載ファン付きウェア KF2SV2＋P」

山善は、ファン付きウェア「KAZEfit(カゼフィット)」シリーズに、冷却機能付きのペルチェプレートが取り付けでき、効率よく風が当たる構造に改良した「ペルチェ搭載ファン付きウェア KF2SV2+P」を新発売します。

山善「ペルチェ搭載ファン付きウェア KF2SV2+P」

2018年に販売開始した「KAZEfit」シリーズは、取り付けた電動ファンによって外気を取り込み、汗が乾く時に発生する気化熱を利用して効率的に身体を冷やす商品です。

屋内外の作業現場でも多く活用されているほか、農作業や屋外イベントにおいても熱中症対策ウェアとして定着しています。

一方で、近年、猛暑日(最高気温が35度以上)の観測が増えている(※2)なか、ファン付きウェアは酷暑では熱風を取り込んでしまい、ウェア内が暑くなってしまうという課題がありました。

そこで今回、直接ペルチェプレートで身体を冷やす機能を追加したファン付きウェアを開発しました。

今回発売する「ペルチェ搭載ファン付きウェア KF2SV2+P」は、“パーソナル冷房”として注目されているペルチェ素子を“ペルチェプレート”として背面に取り付けることができるファン付きウェアです。

業界で初めて、ストレッチ性のある生地に冷却ペルチェプレートを取り付けたことで、ペルチェプレートの冷却面を背中に密着させて直接身体を冷やすことができます。

さらに、内側のウェアとストレッチ性のある生地との間に空間ができることで、ペルチェプレートの反対面から出る熱を効率よく排出します(※1)(特許出願中)。

また、ウェアの両胸に通気口を作ったほか、襟の後ろ、両脇の下にスリットを入れることで、ファンの風が通り抜け、それぞれ“顔”“後頭部”“脇”に効率よく当たる仕様となっています。

気象庁は、2023年の4〜6月にかけ全国的に平年より気温が高くなる見込みという長期予想を発表し、また、4月には十分な熱中症対策をとるように呼びかけを行いました。

「ペルチェ搭載ファン付きウェア KF2SV2+P」を、新たな熱中症対策ウェアとして、現場作業やアウトドアのほか、電気代の削減としてご自宅で使用いただくなど、様々な場面で活用できます。

<主な商品特長>

1. 冷却機能付きのペルチェプレートが直接身体を冷やす

取り外して通常のファン付きウェアとしても使用可能な2Way仕様

ウェアの内側にペルチェプレートを取り付けでき、背中を直接冷やします。

ファンと冷却ペルチェプレートにより、さらに涼しく感じることができます。

また、冷却ペルチェプレートを取り付けずに通常のファン付きウェアとしても使用可能です。

ペルチェプレートとファンのスイッチは独立しており、どちらも弱・中・強と3段階で設定可能です。

(画像左)ペルチェプレート電源、(画像右)ファン電源

冷却機能付きのペルチェプレートが直接身体を冷やす

◆ペルチェプレート、ファンを同じ設定で使用した際の連続使用時間目安

風量 :弱

時間(目安)※:約7時間

風量 :中

時間(目安)※:約5時間

風量 :強

時間(目安)※:約3時間

※付属の10,000mAhのバッテリーを使用した場合。

使用状態・環境によって持続時間は異なります。

2. ストレッチ性のある生地を採用し、冷却ペルチェプレートが身体に密着&排熱が可能に

業界で初めて、ペルチェプレートの取り付けに、冷却面を身体に密着させつつ、同時に反対面の排熱を行うため、ストレッチ性のある生地を採用しました(※1)。

ウェアと内側の生地の間に空間ができるため、ペルチェプレートの排熱ファンからの熱を遮ることなく、冷却状態を保ちます。

また、冷却ペルチェプレートはウェア内部に取り付けるため外からは見えません。

内側のストレッチ性のある生地は、通気性の良いメッシュ生地を使用しています。

ストレッチ性のある生地を採用し、冷却ペルチェプレートが身体に密着&排熱が可能に

3.ファンの風が通り抜ける通気口やスリットで、さらに快適に

暑いときに人が冷やしたくなる“顔”“後頭部”“脇”に風が当たるように通気口やスリットを作りました。

両胸に通気口“エアベンチ”、襟の後ろにスリット“バックエアスリット”、両脇下にもスリット“脇スリット”を入れることで、風が通り抜け、風が効率よく当たります。

また、取り込んだ空気の抜け道としても機能するので、ファン付きウェアに見られる服のふくらみを抑えることができます。

エアベンチ・バックエアスリット

脇スリット

※1 国内ペルチェ素子を使用したファン付きウェアにおいて(2024年2月現在 同社調べ)。

また、ストレッチ性のある生地を活用したペルチェプレートの取り付けは特許出願中です。

※2 出典:気象庁「全国の日最高気温35℃以上(猛暑日)の年間日数の経年変化(1910〜2023年)」より。

<その他の商品特長>

1. 様々な場面で活躍

ファン付きウェアは、屋内外での現場作業やアウトドアのほか、電気代の節約としてご自宅など、様々な場面で使用できます。

また、ウェアを着たまま椅子に座っても、背もたれにファンが当たらない設計です。

様々な場面で活躍

椅子に座っても背もたれにファンが当たらない設計

2. ペルチェプレート、ファンは取り外しでき、ウェアは手洗い可能

ペルチェプレート、ファンは取り外しでき、ウェアは手洗いが可能です。

暑い夏も清潔に使用できます。

商品の特長などを動画でも紹介しています。

https://book.yamazen.co.jp/product/detail/I00008820

<商品仕様>

◆商品名・型式:ペルチェ搭載ファン付きウェア KF2SV2+P

◆セット内容 :1. 専用ウェア

2. モバイルバッテリー

3. ファン(2個)

4. ペルチェプレート(スイッチ付き)

5. 充電用USBケーブル

6. ファン用USBスイッチケーブル

◆価格 :オープン

ペルチェ搭載ファン付きウェア KF2SV2+P

ウェア内側

商品仕様

