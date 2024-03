麻宮騎亜からワダアルコまで45名のクリエイターがGENERATIONSら“Jr.EXILE”45名を描く 『BATTLE OF TOKYO超東京拡張展』開催決定

『BATTLE OF TOKYO 超東京拡張展』が、5月15日(水)より東京・SHIBUYA TSUTAYAで開催されることが決定した。

『BATTLE OF TOKYO』は、LDH JAPANが仕掛ける総合エンタテインメント・プロジェクト。大災害から奇跡の復興を遂げた未来都市“超東京”を舞台とした同プロジェクトでは、神出鬼没の怪盗団・MAD JESTERS(GENERATIONS)、最強無比の用心棒組織・ROWDY SHOGUN(THE RAMPAGE)、変幻自在のイリュージョン集団・Astro9(FANTASTICS)、風狂無頼のハッカーチーム・JIGGY BOYS(BALLISTIK BOYZ)ら特殊能力(スキル)を有したグループの挑戦を描いている。Jr.EXILE世代のグループを中心とした、同プロジェクトは、小説やアニメ、ゲーム、楽曲、ライブなどリアルとバーチャルを横断して展開。2023年7月にはさいたまスーパーアリーナで3日間、京セラドームで2日間のライブを開催した。

『BATTLE OF TOKYO 超東京拡張展』では、GENERATIONS、THE RAMPAGE、FANTASTICS、BALLISTIK BOYZ、PSYCHIC FEVERらJr.EXILE世代のアーティスト5グループ、総勢45名をモチーフとするキャラクターを、クリエイター・45名の視点で描いた複製原画を展示。クリエイターでは、麻宮騎亜、浅見よう、Azusa、いとうのいぢ、上田バロン、兔ろうと、江川あきら、ERIMO、okojo、カワグチタケシ、弘司、GODTAIL、さいのすけ、さおとめあげは、さくしゃ2、紗与イチ、しらび、新條まゆ、鈴木次郎、鈴木ツタ、TAa、タカヤマトシアキ、武梨えり、タスクオーナ、だんちゃお、悌太、Pako、花邑まい、ハルタスク、左、平尾アウリ、広江礼威、ひろやまひろし、古海鐘一、BerryVerrine、POKImari、皆川亮二、森井しづき、山中虎鉄、雪広うたこ、読、lack、Ryota-H、ReDrop、ワダアルコ(五十音順/敬称略)の参加が発表されている。

公開されたキービジュアルでは、lack×MASATO(≠佐野玲於)、新條まゆ×LUCAS(≠吉野北人)、ERIMO×KARASU(≠八木勇征)、さくしゃ2×X(≠松井利樹)、兔ろうと×HANKICHI(≠半田龍臣)をフィーチャー。なお、同展は6月8日(土)から大阪・TSUTAYA EBISUBASHIでの開催も決定している。

会場では、展覧会を記念したイベント限定グッズの販売のほか、コラボレーションカフェも開催。カフェでは、オリジナルのフード・デザート・ドリンクの提供をはじめ、フロア内にはフォトスポットとして、特大パネルや、衣装・関連グッズなどのディスプレイ展示を行い、ライブ映像の配信や、オリジナル限定グッズの販売も予定しているとのこと。チケットの販売は、4月15日(月)12時からスタートする。詳細は、BATTLE OF TOKYO オフィシャルサイトを確認しよう。

『BATTLE OF TOKYO』参加メンバーのコメントは以下のとおり。

GENERATIONS 白濱亜嵐

「BATTLE OF TOKYO 超東京拡張展」の開催おめでとうございます!

今回、素晴らしいクリエイターの皆様が集結しコラボレーションをしてくださるとのことで大変光栄に思いますし、日本の誇るアニメやゲームといった素晴らしい文化をBATTLE OF TOKYOを通して世界に広めることができるきっかけになるのかなと思います!

今回開催される「BATTLE OF TOKYO 超東京拡張展」を通して、BATTLE OF TOKYOファンの皆様、そしてLDHファンの皆様にBATTLE OF TOKYOをさらに知ってもらい、楽しんで頂ければ幸いです!!

THE RAMPAGE 川村壱馬

この度「BATTLE OF TOKYO 超東京拡張展」を開催して頂きありがとうございます!

漫画、アニメ、ゲームと言えばもう僕にとっても、人生に欠かせない、人生一部とも言えるもの…その世界、ジャンルで第一線でご活躍されているクリエイターの皆様がコラボレーションしてくださり光栄でございます!!

このようなご縁を皆様本当にありがとうございます。

BATTLE OF TOKYOと言っても、まだまだ伝わっていない部分も多いかと思います。

これをきっかけに、より物語を深掘りしたり、ご興味を持ってもらえる機会になれば大変嬉しく思います。

僕も自身のキャラクターLupusをクリエイターさんが描き下ろして頂いたものを拝見した時感激しましたし、今後もどんな展開がなされていくのか僕自身も改めて楽しみになりました。

どうぞお楽しみください。

FANTASTICS 世界

「BATTLE OF TOKYO 超東京拡張展」開催おめでとうございます!

そしてありがとうございます!

今回はまた新たな挑戦という事で、本当にたくさんのクリエイターの皆様に集まっていただき、夢のような事が現実に起こってしまったのではないかと思います。

クリエイターの皆様には感謝と尊敬の念が止まりません。

皆様が知っているクリエイターさんもいらっしゃれば、今回の超拡張展で初めてみる方もいらっしゃるかと思います。

それこそまさにあなたの人生を超拡張する事に繋がるかもしれません。

僕らが作品の中で演じているキャラクターがクリエイターの皆様の手によって新たな表現をイラストの中から魅せてくれる。

面白いチャレンジをしますよね、BATTLE OF TOKYOは(笑)

僕も個人的にとっても楽しみでした。

この超拡張展が、ファンの皆様にとってBATTLE OF TOKYOの新たな面白さを知っていただくメモリアルなイベントになると、心から嬉しいです。

是非それぞれの楽しみ方で、たくさんBATTLE OF TOKYO楽しんでください!

世界としてもテクウとしてもまたいつか皆様にお会いできる日を楽しみにしております!

BALLISTIK BOYZ 松井利樹

この度、「BATTLE OF TOKYO 超東京拡張展」を開催して頂きありがとうございます。

そして、おめでとうございます!

プロフェッショナルな方々とこの様な形でコラボレーション出来ることが凄く光栄ですし、日本のエンターテイメント業界に新しい形で、力を合わせて発信できること大変嬉しく思います。

BATTLE OF TOKYOの今後の展開が自分自身もすごく楽しみですし、この新しいスタイルのエンターテイメントが、沢山の方に届くことを心から願っております。

自分自身のキャラクター" X "を見た時は不思議な感覚と共に、とても感動しましたし、本を読んだ後は、毎回今後の展開がとても楽しみになっています。

とても面白い新しいエンターテイメントだと思いますので、皆様も是非今後の展開を楽しみにしてくださると嬉しいです。

引き続き、BATTLE OF TOKYOをお楽しみください。

PSYCHIC FEVER 半田龍臣

「BATTLE OF TOKYO 超東京拡張展」開催おめでとうございます!

そして皆様ありがとうございます!

今回は沢山のクリエイターの方々が、BATTLE OF TOKYOのキャラクターを、それぞれの視点で描いてくださり、本当に素晴らしい作品だらけです!僕自身も絵を見るのが大好きなので、こういう見え方もあるんだなと感じて、新たに気づく部分もあり、とても幸せでした!

自分はHANKICHIというキャラクターで、本の中では、性格は少しフワフワしているけど、戦うと機械を操れるすごいキャラクターになっているんですが、今回の絵を見た時にカッコいい!!と素直に思いました!!

僕的には少し可愛い感じなのかなと思っていたのですが、こんなにカッコよくしていただき感謝しかありません!

この作品を通してまたBATTLE OF TOKYOを好きになっていただけたら僕達も嬉しいですし、今回の企画を通してこれからの可能性も広がったと思うので、今後の展開も楽しみにしていただけたら嬉しいです!

そして他にもグッズやコラボレーションカフェなどもありますので、是非足を運んでいただけたら嬉しいです!!

これからも龍臣そしてHANKICHIの応援もよろしくお願いいたします!