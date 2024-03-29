¡Ú½»Ç·¹¾¥Ü¡¼¥È¡¦£ÇµÂÀ¹Þ¾Þ¡Û±»À¸ÀµµÁ¤¬µ×¤Ó¤µ¤Î£Çµ¾¡Íø¡Ö¾¡¤Á¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤¬Çö¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹½»Ç·¹¾¤Î£ÇµËÌµÞ±ä¿µÇ°¡ÖÂÀ¹Þ¾Þ¶¥Áö¡¡³«Àß£¶£·¼þÇ¯µÇ°¡×¡ÊÍ¥¾¡¾Þ¶â£±£±£°£°Ëü±ß¡Ë¤Ï£²£¹Æü¡¢Í¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢£±¹æÄú¤Î±»À¸ÀµµÁ¡Ê£´£¸¡áÊ¡²¬¡Ë¤¬Æ¨¤²ÀÚ¤ê£Ö¡£ÄÌ»»£¹£°£Ö¤ò£²£±²óÌÜ¤Î£ÇµÀ©ÇÆ¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢º£Âç²ñ£¶Æü´Ö¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ï£±£±£²²¯£¶£´£¹£³Ëü£·£²£°£°±ß¡£ÌÜÉ¸¤Î£±£°£°²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡¤º¤ÐÈ´¤±¤¿Â¤Ë¤Ï»Å¾å¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿º£Àá¤Î±»À¸¤À¤¬¡¢ÃÏ¸µ¶¯¹ë¤òÍÞ¤¨¤Æ£±¹æÄú¤ÇÍ¥½Ð¡££Ó£Ç½éÍ¥¾¡¤¬½»Ç·¹¾¡Ê£²£°£°£¹Ç¯¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡Ë¤Ê¤é¡¢£²²ó¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê£Ö¤â¤³¤³½»Ç·¹¾¡Ê£²£°£±£¶¡¢£²£°£²£±Ç¯¡Ë¤ÈÁêÀ¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£¤È¤ê¤ï¤±£²£°£²£±Ç¯¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÏÃÇÁ³¿Íµ¤¤Î£±¹æÄú¡¦ÊöÎµÂÀ¤ò£³¥³¡¼¥¹¤Þ¤¯¤ê¤ÇÄÀ¤á¤ë·à¾¡¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£°£²£²Ç¯¤ËÁª¼ê²ñÂåÉ½¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤ÈÍ¥¾¡¤«¤é±ó¤¶¤«¤ê¡Ö¡ÊÂåÉ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡Ë¾¡¤Á¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤¬Çö¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿¾Ê¡£¡ÖµîÇ¯¤ÎÇ¯Ëö¤°¤é¤¤¤«¤éÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢¾¯¤·¾¡¤Á¤ËÂÐ¤·¤ÆÆþ¤ì¹þ¤ó¤À¡×¤³¤È¤¬·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸½¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç¾Þ¶â¥é¥ó¥¯¤â£·°Ì¤Þ¤Ç¾å¾º¡£¡Ö¤Þ¤¿¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À»ÃÏ¡¦½»Ç·¹¾¤ËÌÇË¡¶¯¤¤ÂåÉ½¤Ï¡¢Ç¯Ëö¤ÎÂçÉñÂæ¤ËÍº»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤À¡£