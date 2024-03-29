À÷ÌîÍ£·î¤¬·àÅª2È¯¡ª¡¡µþÅÔ¤ÏËÀîÍºÂÀ¤Î¡È¥´¥é¥Ã¥½¡É¤Ê¤É¤Ç2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤â¡¢ÅìµþV¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¥É¥í¡¼
¡¡2024ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè5Àá¤¬29Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤ÈµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡ÂåÉ½¥¦¥£¡¼¥¯¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿´Ø·¸¤Ç2½µ´Ö¼åÃæÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿2024ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤Ï¡¢ËÜÆü¤Î¡È¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¥Ê¥¤¥ÈJ¥ê¡¼¥°¡É¤ÇºÆ³«¤¹¤ë¡£¡ØÌ£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ù¤ÇÁê¤Þ¤ß¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤³¤«¤é¥Ü¥È¥à¥Ï¡¼¥ÕÃ¦µÑ¤òÌÜ»Ø¤¹ÅìµþV¤ÈµþÅÔ¤À¡£
¡¡¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤ÎÅìµþV¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç2Ê¬2ÇÔ¤ÈÌ¤¾¡Íø¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÆâÍÆÌÌ¤Ç¤Ï°¤¯¤Ê¤¤Àï¤¤¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢³«ËëÀï¤Î²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹Àï¡Ê¡ü1¡Ý2¡Ë¡¢Âè2Àá¤Î±ºÏÂ¥ì¥Ã¥ºÀï¡Ê¢¤1¡Ý1¡Ë¡¢Âè3Àá¤Î¥»¥ì¥Ã¥½ÂçºåÀï¡Ê¡ü1¡Ý2¡Ë¤Ç¤Ï3»î¹çÏ¢Â³¤Ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¥´¡¼¥ë¤òµö¤·¡¢¾¡¤ÁÅÀ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¿¡£°ìÊý¡¢Á°Àá¤Î¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ãÀï¤Ç¤Ï¡¢90Ê¬¤Ë²§Ä¹À»¤¬ÃÍÀé¶â¤ÎÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¡¢2¡Ý2¤Î¥É¥í¡¼¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£16¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤ê¤ËJ1¤òÀï¤¦¥·¡¼¥º¥ó¤Î½é¾¡Íø¤ò¡¢º£µ¨3ÅÙÌÜ¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤ÇÄÏ¤ß¤¿¤¤¡£
¡¡°ìÊý¡¢µþÅÔ¤Ï³«ËëÀï¤ÎÇð¥ì¥¤¥½¥ëÀï¤Ç¤Ï¡¢1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡¢¾°»Ö¹â¹»¤«¤é¿·²ÃÆþ¤·¤¿°Âã·Íª¿Í¤¬J1¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç·àÅª¤ÊÆ±ÅÀÃÆ¤ò·è¤á¡¢1¡Ý1¤Î¥É¥í¡¼¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£Â³¤¯Âè2Àá¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ìÀï¤Ç¤Ï½ªÈ×¤Î¼ºÅÀ¤Ç1¡Ý2¤ÈÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Âè3Àá¤ÎÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ìÀï¤Ç¤Ï¡¢¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤ÎÎ®¤ì¤«¤éÀîùõñ¥ÂÀ¤¬·è¾¡ÃÆ¤ò·è¤á¡¢¥¢¥¦¥§¥¤¤ÎÃÏ¤Çº£µ¨½é¾¡Íø¡£2Ï¢¾¡¤ò·Ç¤²¤Æ¥Û¡¼¥à¤ØÌá¤Ã¤¿Á°Àá¤Î²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹Àï¤Ï¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë¥ß¥¹¤«¤é¼ºÅÀ¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢8Ê¬¤Ç¥¢¥Ô¥¢¥¿¥¦¥£¥¢µ×¤¬Âà¾ì¤·¡¢Áá¤¤»þ´ÖÂÓ¤«¤é10¿Í¤Ç¤ÎÀï¤¤¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Á°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Î2ÆÀÅÀ¤ÇÄÉ¤¤ÉÕ¤¯¤È¡¢¸åÈ¾¤â10¿Í¤ÇÀï¤¦»ÑÀª¤Ï¸«¤»¤¿¤¬¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð2¡Ý3¤ÇÇÔËÌ¡£º£Àá¤Ï2»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡ÅìµþV¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¤È¤â¤Ë2ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë»³ÅÄÉö´î¡¢ÌÚÂ¼Í¦Âç¤¬µþÅÔ¤«¤é´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒÃæ¤Î¤¿¤á¡¢·ÀÌó¾å¤ÎÌäÂê¤Ë¤è¤ê½Ð¾ìÉÔ²Ä¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÁíÆÀÅÀ¡Ö5¡×¤Î¤¦¤Á¡¢¼Â¤Ë4ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë2¿Í¤ÎÉÔºß¤ÏÄË¼ê¤À¤¬¡¢º£µ¨½éÀèÈ¯¤ò¾þ¤ë¾¾¶¶Í¥°Â¤ä»³ÅÄ¹äåº¤Ø¤Î´üÂÔ¤â¤«¤«¤ë¡£°ìÊý¡¢µþÅÔ¤ÏÁ°Àá²£ÉÍFMÀï¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼2Ì¾¤òÊÑ¹¹¡£½Ð¾ìÄä»ß¤Î¥¢¥Ô¥¢¥¿¥¦¥£¥¢¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆµÜËÜÍ¥ÂÀ¤¬µþÅÔ¤Ç½é¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÆþ¤ê¡¢Á°ÀáÉé½ý¸òÂå¤·¤¿¶â»ÒÂçµ£¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÉðÅÄ¾Ê¿¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Î3Ê¬¡¢µþÅÔ¤¬ÅìµþV¼éÈ÷¿Ø¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿°ì½Ö¤Î·ä¤òÆÍ¤¯¡£Å¨¿Ø¤Ø¤Î¥¯¥ê¥¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¤¦¤Þ¤¯¼ý¤á¤¿¥Þ¥ë¥³¡¦¥È¥¥¡¼¥ê¥ª¤¬ÇØ¸å¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ØÎ®¤·Æþ¤ì¤ë¤È¡¢È´¤±½Ð¤·¤¿ËÀîÍºÂÀ¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¡£¹¬ÀèÎÉ¤¯µþÅÔ¤¬Àè¼ê¤ò¼è¤Ã¤¿¤«¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤ÏËÀî¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¡¢ÆÀÅÀ¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ëÅìµþV¤â·è¤·¤Æ»î¹ç¤ËÆþ¤ê¤¬°¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£·ã¤·¤¤¼éÈ÷¤ÇÃ¥¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢Î¾¥µ¥¤¥É¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤ë¤â¡¢¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Î¾¥Á¡¼¥à¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁª¼ê¤ÎËÉÙ¤Ê±¿Æ°ÎÌ¤òÉð´ï¤Ë¡¢·ã¤·¤¤¥Ð¥È¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤Ê¤«¡¢22Ê¬¤Ë¶Ñ¹Õ¤¬ÇË¤ì¤ë¡£µþÅÔ¤ÏÅ¨¿Ø¤Ø²¡¤·¹þ¤ó¤À¾õÂÖ¤Ç¡¢ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿µÜËÜÍ¥ÂÀ¤¬±¦Â¤Ç¥í¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¥É¤òÁ÷¤ë¤È¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç¶»¥È¥é¥Ã¥×¤·¤¿ËÀîÍºÂÀ¤¬±¦Â°ìÁ®¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤Î°ÌÃÖ¤«¤é»×¤¤ÀÚ¤êÎÉ¤¯±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¤È¡¢Ìµ²óÅ¾¤Î°ì·â¤Ï¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡Àè¼ê¤ò¼è¤Ã¤¿µþÅÔ¤ÏÂ³¤¯26Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿ÉðÅÄ¾Ê¿¤¬¸å¤í¤ØÍî¤È¤¹¤È¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸¶ÂçÃÒ¤¬±¦Â¤Ç¥¢¡¼¥ê¡¼¥¯¥í¥¹¤òÊü¤ê¹þ¤à¡£¤³¤³¤ÏÃ«¸ý±ÉÅÍ¤ËÄ·¤ÍÊÖ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ò½¦¤Ã¤¿¾¾ÅÄÅ·ÇÏ¤Ï¸¶ÂçÃÒ¤ÎÆ°¤½Ð¤·¤ò¸«Æ¨¤µ¤º¡¢ÆâÂ¦¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ø¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤ë¡£È´¤±½Ð¤·¤¿¸¶ÂçÃÒ¤¬±¦Â¤ÇÎ®¤·¹þ¤ß¡¢µþÅÔ¤¬¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£
¡¡¥Û¡¼¥à¤ÇÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤ÅìµþV¤Ï33Ê¬¡¢¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ò¿¼ß·Âçµ±¤¬±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¤â¡¢Áê¼ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¥Ç¥£¥Õ¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤¿°ì·â¤ÏGK¥¯¡¦¥½¥ó¥æ¥ó¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë¡£Á°È¾¤Ï¤³¤Î¤Þ¤ÞµþÅÔ¤Î2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡ÂåÉ½¥¦¥£¡¼¥¯¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿´Ø·¸¤Ç2½µ´Ö¼åÃæÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿2024ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤Ï¡¢ËÜÆü¤Î¡È¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¥Ê¥¤¥ÈJ¥ê¡¼¥°¡É¤ÇºÆ³«¤¹¤ë¡£¡ØÌ£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ù¤ÇÁê¤Þ¤ß¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤³¤«¤é¥Ü¥È¥à¥Ï¡¼¥ÕÃ¦µÑ¤òÌÜ»Ø¤¹ÅìµþV¤ÈµþÅÔ¤À¡£
¡¡¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤ÎÅìµþV¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç2Ê¬2ÇÔ¤ÈÌ¤¾¡Íø¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÆâÍÆÌÌ¤Ç¤Ï°¤¯¤Ê¤¤Àï¤¤¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢³«ËëÀï¤Î²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹Àï¡Ê¡ü1¡Ý2¡Ë¡¢Âè2Àá¤Î±ºÏÂ¥ì¥Ã¥ºÀï¡Ê¢¤1¡Ý1¡Ë¡¢Âè3Àá¤Î¥»¥ì¥Ã¥½ÂçºåÀï¡Ê¡ü1¡Ý2¡Ë¤Ç¤Ï3»î¹çÏ¢Â³¤Ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¥´¡¼¥ë¤òµö¤·¡¢¾¡¤ÁÅÀ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¿¡£°ìÊý¡¢Á°Àá¤Î¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ãÀï¤Ç¤Ï¡¢90Ê¬¤Ë²§Ä¹À»¤¬ÃÍÀé¶â¤ÎÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¡¢2¡Ý2¤Î¥É¥í¡¼¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£16¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤ê¤ËJ1¤òÀï¤¦¥·¡¼¥º¥ó¤Î½é¾¡Íø¤ò¡¢º£µ¨3ÅÙÌÜ¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤ÇÄÏ¤ß¤¿¤¤¡£
¡¡ÅìµþV¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¤È¤â¤Ë2ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë»³ÅÄÉö´î¡¢ÌÚÂ¼Í¦Âç¤¬µþÅÔ¤«¤é´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒÃæ¤Î¤¿¤á¡¢·ÀÌó¾å¤ÎÌäÂê¤Ë¤è¤ê½Ð¾ìÉÔ²Ä¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÁíÆÀÅÀ¡Ö5¡×¤Î¤¦¤Á¡¢¼Â¤Ë4ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë2¿Í¤ÎÉÔºß¤ÏÄË¼ê¤À¤¬¡¢º£µ¨½éÀèÈ¯¤ò¾þ¤ë¾¾¶¶Í¥°Â¤ä»³ÅÄ¹äåº¤Ø¤Î´üÂÔ¤â¤«¤«¤ë¡£°ìÊý¡¢µþÅÔ¤ÏÁ°Àá²£ÉÍFMÀï¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼2Ì¾¤òÊÑ¹¹¡£½Ð¾ìÄä»ß¤Î¥¢¥Ô¥¢¥¿¥¦¥£¥¢¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆµÜËÜÍ¥ÂÀ¤¬µþÅÔ¤Ç½é¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÆþ¤ê¡¢Á°ÀáÉé½ý¸òÂå¤·¤¿¶â»ÒÂçµ£¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÉðÅÄ¾Ê¿¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Î3Ê¬¡¢µþÅÔ¤¬ÅìµþV¼éÈ÷¿Ø¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿°ì½Ö¤Î·ä¤òÆÍ¤¯¡£Å¨¿Ø¤Ø¤Î¥¯¥ê¥¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¤¦¤Þ¤¯¼ý¤á¤¿¥Þ¥ë¥³¡¦¥È¥¥¡¼¥ê¥ª¤¬ÇØ¸å¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ØÎ®¤·Æþ¤ì¤ë¤È¡¢È´¤±½Ð¤·¤¿ËÀîÍºÂÀ¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¡£¹¬ÀèÎÉ¤¯µþÅÔ¤¬Àè¼ê¤ò¼è¤Ã¤¿¤«¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤ÏËÀî¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¡¢ÆÀÅÀ¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ëÅìµþV¤â·è¤·¤Æ»î¹ç¤ËÆþ¤ê¤¬°¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£·ã¤·¤¤¼éÈ÷¤ÇÃ¥¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢Î¾¥µ¥¤¥É¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤ë¤â¡¢¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Î¾¥Á¡¼¥à¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁª¼ê¤ÎËÉÙ¤Ê±¿Æ°ÎÌ¤òÉð´ï¤Ë¡¢·ã¤·¤¤¥Ð¥È¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤Ê¤«¡¢22Ê¬¤Ë¶Ñ¹Õ¤¬ÇË¤ì¤ë¡£µþÅÔ¤ÏÅ¨¿Ø¤Ø²¡¤·¹þ¤ó¤À¾õÂÖ¤Ç¡¢ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿µÜËÜÍ¥ÂÀ¤¬±¦Â¤Ç¥í¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¥É¤òÁ÷¤ë¤È¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç¶»¥È¥é¥Ã¥×¤·¤¿ËÀîÍºÂÀ¤¬±¦Â°ìÁ®¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤Î°ÌÃÖ¤«¤é»×¤¤ÀÚ¤êÎÉ¤¯±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¤È¡¢Ìµ²óÅ¾¤Î°ì·â¤Ï¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡Àè¼ê¤ò¼è¤Ã¤¿µþÅÔ¤ÏÂ³¤¯26Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿ÉðÅÄ¾Ê¿¤¬¸å¤í¤ØÍî¤È¤¹¤È¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸¶ÂçÃÒ¤¬±¦Â¤Ç¥¢¡¼¥ê¡¼¥¯¥í¥¹¤òÊü¤ê¹þ¤à¡£¤³¤³¤ÏÃ«¸ý±ÉÅÍ¤ËÄ·¤ÍÊÖ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ò½¦¤Ã¤¿¾¾ÅÄÅ·ÇÏ¤Ï¸¶ÂçÃÒ¤ÎÆ°¤½Ð¤·¤ò¸«Æ¨¤µ¤º¡¢ÆâÂ¦¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ø¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤ë¡£È´¤±½Ð¤·¤¿¸¶ÂçÃÒ¤¬±¦Â¤ÇÎ®¤·¹þ¤ß¡¢µþÅÔ¤¬¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£
¡¡¥Û¡¼¥à¤ÇÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤ÅìµþV¤Ï33Ê¬¡¢¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ò¿¼ß·Âçµ±¤¬±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¤â¡¢Áê¼ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¥Ç¥£¥Õ¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤¿°ì·â¤ÏGK¥¯¡¦¥½¥ó¥æ¥ó¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë¡£Á°È¾¤Ï¤³¤Î¤Þ¤ÞµþÅÔ¤Î2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£