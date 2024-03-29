ÃË»Ò¥´¥ë¥Õ³«ËëÀï¤ÎÂè2¥é¥¦¥ó¥É¤Ï¹ß±«¤Î±Æ¶Á¤Ç¥µ¥¹¥Ú¥ó¥Ç¥Ã¥É¡¡½Å±Ê°¡ÅÍÌ´¤¬62¤Ç»ÃÄê4°Ì¤ËµÞÉâ¾å
¡¡¡þÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼Åì·ú¥Û¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¦¥«¥Ã¥×Âè2Æü¡Ê2024Ç¯3·î29Æü¡¡»°½Å¸©¡¦Åì·úÂ¿ÅÙCCÌ¾¸Å²°¡á7069¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼71¡Ë
¡¡³«ËëÀï¤ÎÂè2¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¡Ê49¡á¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤¬7¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢1¥Ü¥®¡¼¤Î65¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢»ÃÄê¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£1ÂÇº¹¤Î»ÃÄê2°Ì¤ËÀ¶¿åÂçÀ®¡Ê25¡á¥í¥Ô¥¢¡Ë¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½Å±Ê°¡ÅÍÌ´¡Ê35¡á¥Û¡¼¥à¥Æ¥Ã¥¯¡Ë¤ÏÁ°È¾9¥Û¡¼¥ë¤ò28¤ÈÂç²ñ¥³¡¼¥¹¥ì¥³¡¼¥É¤ò¹¹¿·¤·62¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»9¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç4°Ì¤ËµÞÉâ¾å¡£Âç²ñ¤Ï¹ß±«¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¥¹¥¿¡¼¥È»þ´Ö¤¬Ìó6»þ´ÖÃÙ¤ì¤Æ¸á¸å6»þ11Ê¬¤Ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥Ç¥Ã¥É¤È¤Ê¤ê¡¢32ÁÈ91Áª¼ê¤¬¶¥µ»¤ò½ª¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Âè2¥é¥¦¥ó¥É¤Î»Ä¤ê¤Ï30Æü¤Î¸áÁ°7»þ30Ê¬ºÆ³«Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£