Aile The Shotaが、4月19日にNEW EP『omen』、4月12日にNovel Coreとedhiiii boiが参加する先行配信シングル「Villains」をリリースすることを発表した。これは3月28日に、Aile The Shotaがオーガナイザーを務めたイベント<PANDORA organized by Aile The Shota>のステージにて発表されたもの。このイベントはAile The Shotaが自身を形成する以前から持っていたルーツ、先輩、仲間たちといった繋がりの深いアーティストやダンサーたちなどと全10組が出演しており、3度目となる今回のZepp Haneda公演は前回より倍以上の規模での開催、チケットも完売となっていた。

New EP 『omen』



2024年4月19日(金)リリース



収録内容

Villains feat. edhiii boi, Novel Core (Prod. Yohji Igarashi)

hungover feat. Kenya Fujita (Prod. VLOT)

new blood feat. Maddy Soma (Prod. Yohji Igarashi)

NEBULA (Prod. VLOT)

関連リンク

◆Aile The Shota オフィシャルサイト

◆BMSG オフィシャルサイト

トリを務めるAile The Shotaのステージの前にはAile The Shotaと、BE:FIRSTのメンバーであるSOTAとMANATOの3人からなるユニット・ShowMinorSavageとして今回のために用意したという新曲を初披露。Aile The Shotaのステージの最後に紹介されたのは新曲「Villains」。攻撃的かつサイケデリックなビートにNovel Core・edhiii boiを加えた初のマイクリレーがのる。三人三様の高度なフロウが相まって、異端児と評されてきた3人がそれぞれの美学、哲学を持って常識に囚われることなくクリエイトされた楽曲になっていた。この新曲「Villains」を含むNEW EP『omen』は、Aile The Shotaの行く先を感じさせる“予兆”を表現した4曲を収録。プロデューサーにはHIYADAMのメインコンポーザーを務め、新しい学校のリーダーズやkZmなどの楽曲を手掛けるYohji Igarashiと、Bleecker Chromをはじめ、KOHH、JP THE WAVY、Young Coco、LEX等の楽曲を手掛けるVLOTが参加。ボーカル客演には藤田織也 (Kenya Fujita)、Maddy Somaといった新進気鋭のアーティストも参加し、緩急のあるEPとなっているとのことだ。