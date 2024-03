DEZERTが4月3日、デジタルEP「The Heart Tree 〜unplugged selection〜」をリリースすることが発表となった。同デジタルEPには3曲が収録される。「The Heart Tree 〜unplugged selection〜」は、最新アルバム『The Heart Tree』より「The Heart Tree」「僕等の夜について」「Hopeless」の3曲をセレクトし、アンプラグドバージョンとしてレコーディングしたものだ。深みと切なさが増した千秋(Vo)の歌声が、歌詞の世界観と秀逸なメロディーを際立たせる結果となったとのこと。

2024年4月3日(水)配信開始配信リンク:https://lnk.to/thehearttree_unpluggedPre-add/Pre-save:https://lnk.to/pre_thehearttree_unpluggedクラウンミュージックストア限定盤:https://crown.murket.jp/item/96746▼収録曲01. The Heart Tree 〜unplugged version〜02. 僕等の夜について 〜unplugged version〜03. Hopeless 〜unplugged version〜

■<DEZERT LIVE TOUR 2024 “The Heart Tree”【PHASE_2】-匿名の神様編->



3月29日(金) 東京・渋谷 CLUB QUATTRO4月14日(日) 沖縄・沖縄 Output ※FC旅行参加者限定LIVE4月20日(土) 金沢・金沢 AZ4月21日(日) 岐阜・岐阜 CLUB ROOTS4月28日(日) 東京・目黒 鹿鳴館4月29日(月・祝) 東京・目黒 鹿鳴館5月11日(土) 新潟・新潟 NEXS5月12日(日) 長野・長野 CLUB JUNK BOX5月18日(土) 鹿児島・鹿児島 SR Hall5月19日(日) 熊本・熊本 B.9 V25月22日(水) 岡山・岡山 PEPPERLAND5月23日(木) 兵庫・神戸 太陽と虎5月25日(土) 香川・高松 DiME5月26日(日) 愛媛・松山 サロンキティ6月01日(土) 静岡・静岡 Sunash6月02日(日) 神奈川・新横浜 NEW SIDE BEACH!!6月08日(土) 京都・京都 MUSE6月09日(日) 奈良・奈良 NEVERLAND6月15日(土) 青森・青森 Quarter6月16日(日) 岩手・盛岡 the five morioka▼チケット6,000円(税込)※入場時ドリンク代別途必要※スタンディング●前半 (3月29日渋谷〜5月23日神戸)・e+:https://eplus.jp/dezerttour2024_2/・ローチケ:https://l-tike.com/dezerttour2024_2/・ぴあ:https://w.pia.jp/t/dezerttour2024-2/●後半(5月25日高松〜6月16日盛岡)一般発売日:2024年4月20日(土)〜