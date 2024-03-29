DEZERT、デジタルEP「The Heart Tree 〜unplugged selection〜」を4月配信リリース
DEZERTが4月3日、デジタルEP「The Heart Tree 〜unplugged selection〜」をリリースすることが発表となった。同デジタルEPには3曲が収録される。
◆DEZERT 画像
「The Heart Tree 〜unplugged selection〜」は、最新アルバム『The Heart Tree』より「The Heart Tree」「僕等の夜について」「Hopeless」の3曲をセレクトし、アンプラグドバージョンとしてレコーディングしたものだ。深みと切なさが増した千秋(Vo)の歌声が、歌詞の世界観と秀逸なメロディーを際立たせる結果となったとのこと。
DEZERTはメジャー1stアルバム『The Heart Tree』を引っ提げて、2024年2月から全国29公演におよぶツアーを開催中だ。そのツアーファイナルは6月22日に埼玉・ 三郷市文化会館大ホールにて＜DEZERT LIVE TOUR 2024 “The Heart Tree” 【TOUR FINAL】 -僕等の夜について編-＞として開催される。同公演のチケットオフィシャルファンクラブ『ひまわり会』先行受付は本日3月29日21:00より。
■デジタルEP「The Heart Tree 〜unplugged selection〜」
2024年4月3日(水)配信開始
配信リンク：https://lnk.to/thehearttree_unplugged
Pre-add/Pre-save：https://lnk.to/pre_thehearttree_unplugged
クラウンミュージックストア限定盤：https://crown.murket.jp/item/96746
▼収録曲
01. The Heart Tree 〜unplugged version〜
02. 僕等の夜について 〜unplugged version〜
03. Hopeless 〜unplugged version〜
■＜DEZERT LIVE TOUR 2024 “The Heart Tree”【PHASE_2】-匿名の神様編-＞
4月14日(日) 沖縄・沖縄 Output ※FC旅行参加者限定LIVE
4月20日(土) 金沢・金沢 AZ
4月21日(日) 岐阜・岐阜 CLUB ROOTS
4月28日(日) 東京・目黒 鹿鳴館
4月29日(月・祝) 東京・目黒 鹿鳴館
5月11日(土) 新潟・新潟 NEXS
5月12日(日) 長野・長野 CLUB JUNK BOX
5月18日(土) 鹿児島・鹿児島 SR Hall
5月19日(日) 熊本・熊本 B.9 V2
5月22日(水) 岡山・岡山 PEPPERLAND
5月23日(木) 兵庫・神戸 太陽と虎
5月25日(土) 香川・高松 DiME
5月26日(日) 愛媛・松山 サロンキティ
6月01日(土) 静岡・静岡 Sunash
6月02日(日) 神奈川・新横浜 NEW SIDE BEACH!!
6月08日(土) 京都・京都 MUSE
6月09日(日) 奈良・奈良 NEVERLAND
6月15日(土) 青森・青森 Quarter
6月16日(日) 岩手・盛岡 the five morioka
▼チケット
6,000円(税込)
※入場時ドリンク代別途必要
※スタンディング
●前半 (3月29日渋谷〜5月23日神戸)
・e＋：https://eplus.jp/dezerttour2024_2/
・ローチケ：https://l-tike.com/dezerttour2024_2/
・ぴあ：https://w.pia.jp/t/dezerttour2024-2/
●後半(5月25日高松〜6月16日盛岡)
一般発売日：2024年4月20日(土)〜
■＜DEZERT LIVE TOUR 2024 “The Heart Tree”【TOUR FINAL】-僕等の夜について編-＞
open16:30 / start17:30
▼チケット
全席指定：￥6,600(税込)
※営利目的の転売禁止
※未就学児童入場不可
一般発売日：2024年5月18日(土)
【ひまわり会 チケット先行受付(抽選)】
受付期間：3月29日(金)21:00〜4月7日(日)21:00
https://www.dezert.jp/feature/final0622
【ひまわり会 チケット先行2次受付(抽選)】
受付期間：4月11日(木)13:00〜4月17日(水)21:00
※お1人様2枚までお申し込みが可能。同伴者は非会員でも申し込みいただけます。
※受付期間中にご入会が完了した会員様もお申し込みが可能。
※e+抽選受付 ※スマチケのみ
【オフィシャルHP先行受付(抽選)】
受付期間：4月20日(土)12:00〜4月29日(月/祝)21:00
■＜ひまわり超会議(^з^)-☆2024 〜で、おめゃーらは何が聞きたいんだい？〜＞
・昼の部 ＜アコースティックでAFTERNOON PARTY＞
open14:15 / start15:00 ※open14:30から14:15に変更
・夜の部 ＜暴れん坊でNIGHT PARTY＞
open18:00 / start18:45
▼チケット
・昼の部：￥5,500(税込 / スタンディング)
・夜の部：￥5,500(税込 / スタンディング)
※入場時ドリンク代別途必要
※営利目的の転売禁止
※未就学児童入場不可
■日本武道館ワンマン開催決定
※詳細後日発表
関連リンク
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