deadmanが3月30日、19年ぶりのオリジナルアルバム『Genealogie der Moral』をリリースする。同アルバム収録曲より「静かなくちづけ」のミュージックビデオがオフィシャルYouTubeチャンネルに公開となった。ミュージックビデオ制作はアルバム制作同様、19年ぶり。「静かなくちづけ」ミュージックビデオは、deadmanらしい映像美を備えながら、歌詞の世界感を忠実に生かした秀逸な仕上がりだ。サポートメンバーのkazu(B)と晁直(Dr)もミュージックビデオ撮影に参加するなどバンド感も見どころのひとつ。なお、3月30日には楽曲「静かなくちづけ」が各種サブスクリプションにて先行配信スタートする。

2024年3月30日(土) CD発売2024年6月03日(月) 配信開始【CD】DCCA-127/3,850円(税込)▼収録曲01. in the cabinet02. 真夜中の白鳥03. rabid dog04. 静かなくちづけ05. ミツバチ06. the dead come walking07. 猫とブランケット、寄り添い巡り逢う産声08. 零09. 宿主10. dawn of the dead

■ライブ会場/通販限定リテイクアルバム『living hell』



2024年3月30日(土) CD発売【CD】DCCA-126/3,000円(税込)※ライブ会場&通販限定販売通販:MAVERICK STORE:https://www.maverick-stores.com/deadman/▼収録曲01. dlof facs:2.002. please god:2.003. blood:2.004. follow the night light:2.005. additional cause for sorrow:2.006. please god:2.0 (ORIGINAL KARAOKE)07. blood:2.0 (ORIGINAL KARAOKE)08. follow the night light:2.0 (ORIGINAL KARAOKE)09. additional cause for sorrow:2.0 (ORIGINAL KARAOKE)▼Guest Artistミヤ(MUCC):M3「blood:2.0」明希(シド):M4「follow the night light:2.0」