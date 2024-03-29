deadman、19年ぶりのミュージックビデオ「静かなくちづけ」公開
deadmanが3月30日、19年ぶりのオリジナルアルバム『Genealogie der Moral』をリリースする。同アルバム収録曲より「静かなくちづけ」のミュージックビデオがオフィシャルYouTubeチャンネルに公開となった。
◆deadman 動画 / 画像
ミュージックビデオ制作はアルバム制作同様、19年ぶり。「静かなくちづけ」ミュージックビデオは、deadmanらしい映像美を備えながら、歌詞の世界感を忠実に生かした秀逸な仕上がりだ。サポートメンバーのkazu(B)と晁直(Dr)もミュージックビデオ撮影に参加するなどバンド感も見どころのひとつ。なお、3月30日には楽曲「静かなくちづけ」が各種サブスクリプションにて先行配信スタートする。
■オリジナルアルバム『Genealogie der Moral』
2024年6月03日(月) 配信開始
【CD】DCCA-127／3,850円(税込)
▼収録曲
01. in the cabinet
02. 真夜中の白鳥
03. rabid dog
04. 静かなくちづけ
05. ミツバチ
06. the dead come walking
07. 猫とブランケット、寄り添い巡り逢う産声
08. 零
09. 宿主
10. dawn of the dead
■ライブ会場／通販限定リテイクアルバム『living hell』
【CD】DCCA-126／3,000円(税込)
※ライブ会場&通販限定販売
通販：MAVERICK STORE：https://www.maverick-stores.com/deadman/
▼収録曲
01. dlof facs:2.0
02. please god:2.0
03. blood:2.0
04. follow the night light:2.0
05. additional cause for sorrow:2.0
06. please god:2.0 (ORIGINAL KARAOKE)
07. blood:2.0 (ORIGINAL KARAOKE)
08. follow the night light:2.0 (ORIGINAL KARAOKE)
09. additional cause for sorrow:2.0 (ORIGINAL KARAOKE)
▼Guest Artist
ミヤ(MUCC)：Ｍ3「blood:2.0」
明希(シド)：Ｍ4「follow the night light:2.0」
■アルバムリリース記念インストアイベント
4月21日(日) TOWER RECORDS 名古屋パルコ店
4月28日(日) TOWER RECORDS 福岡パルコ店
5月12日(日) TOWER RECORDS 札幌パルコ店
5月19日(日) TOWER RECORDS 梅田NU茶屋町店
※詳細は各店舗にて
■全国ツアー＜deadman TOUR 2024「道徳の系譜」＞
4月06日(土) 金沢・金沢vanvan V4
4月07日(日) 長野・長野ライブハウスJ
4月13日(土) 京都・京都MOJO
4月14日(日) 岡山・岡山IMAGE
4月20日(土) 愛知・名古屋E.L.L
4月21日(日) 愛知・名古屋E.L.L
4月27日(土) 福岡・福岡INSA
4月28日(日) 福岡・福岡INSA
5月04日(土) 埼玉・HEAVEN'S ROCK さいたま新都心 VJ-3
5月05日(日) 宮城・LIVE HOUSE enn 2nd
5月11日(土) 北海道・札幌Crazy Monkey
5月12日(日) 北海道・札幌Crazy Monkey
5月18日(土) 大阪・アメリカ村 DROP
5月19日(日) 大阪・アメリカ村 DROP
6月01日(土) 東京・新宿BLAZE
▼チケット
前売6,500円(税込)
※スタンディング
※入場時ドリンク代別途必要
https://eplus.jp/deadman24-official/
関連リンク
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