2024年4月20日より、『すみっコぐらし水族館』限定デザインアイテムが、全国の水族館にて発売! さっそく商品をチェックしよう!『すみっコぐらし』は、優しい色遣いで描かれたゆる可愛いキャラクターと、可愛いだけじゃないちょっぴりネガティブでシュールな設定で、子どものみならず大人たちをも魅了している人気キャラクター。2012年に「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生し、2022年に10周年を迎えた。

そんな『すみっコぐらし』の大人気水族館限定デザインが、さらに面白可愛くなって今年も登場! 本企画は2019年からスタートし、今年で第6弾となる。今回のすみっコぐらし水族館限定デザインは、ほわほわ可愛い海の生き物の赤ちゃんになりきったり、ちょっと面白いあの生き物になりきったり!? 水族館らしい装いのすみっコたちが、可愛いグッズになって登場する。『クリアホルダー』や『ペンポーチ』、『ミニタオル』といった日常使いしやすいものから、お土産にもピッタリな『ぶらさげぬいぐるみ』、お家に置いておけば癒されること間違いなしの『スーパーもーちもちぬいぐるみ』や『ふんわりぬいぐるみ』など、幅広いラインナップとなっている。水族館に遊びに行って、『すみっコぐらし』限定デザイングッズをゲットしよう!(C)2024 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.