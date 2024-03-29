¡ÚÎ¦¾å¡ÛÀÄ³ØÂç¡¦¸¶¿¸´ÆÆÄ¡¡»Ïµå¼°àÂçºîÀïá¤ÏÉÔÈ¯¤ÇÂçË½Åê¡ÖËÜÈÖ¤Ë¼å¤¤¤ï¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¤
¡¡ÀÄ³ØÂçÎ¦¾å¶¥µ»Éô¤Î¸¶¿¸´ÆÆÄ¡Ê£µ£·¡Ë¤ÎàÂçºîÀïá¤ÏÌµÇ°¤Î·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£¹Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¥×¥íÌîµå¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¡½ÃæÆüÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Î»Ïµå¼°¤Ë¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤ÎÁí¹çÍ¥¾¡²ó¿ô¤ÈÆ±¤¸ÇØÈÖ¹æ£·¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¥»¥Ã¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤«¤éÞÕ¿È¤ÎÅêµå¤ò·«¤ê½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ÏÃæÆü¡¦»°¹¥ÂçÎÑ³°Ìî¼ê¤Î¸å¤í¤òÂç¤¤¯¤½¤ì¤ëË½Åê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Åêµå¸å¤Ë²ù¤·¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¸¶´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¡Ø£±£µ£°¥¥í¹äÂ®µåÂçºîÀï¡Ù¤Ç¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¡£²¿¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡¢¤¢¤ì¤Ï¡£ËÜÈÖ¤Ë¼å¤¤¤ï¡Ä¡£Îý½¬¤Ç¤Ï¹äÂ®µå¤¬¥Ð¥ó¥Ð¥óÆþ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿¤éÉñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¾ÊÅÀ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÀÄ³ØÂç¤Ïº£Ç¯¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç£²Ç¯¤Ö¤ê¤ËÄºÅÀ¤òÃ¥¼è¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤â£²Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¸¶´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÀÄ»³³Ø±¡¤Î¤è¤¦¤ËÉé¤±¤¿ÍâÇ¯¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢¶¯¤¤¥ä¥¯¥ë¥È¡¢¶¯¤¤ÀÄ»³¤ò¤ä¤Ã¤Ñ¤ê±ÊÂ³Åª¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡£º£Ç¯¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¤µ¤ó¤¬¾¡¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÇÆ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î·¯Î×¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£ÂçÀÚ¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢³«ËëÀï¤ÏÆÃ¤Ëº£Æü¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£