もう床掃除はロボット掃除機に任せちゃおうよ。ルンバが2万円台だしさ #Amazon新生活セールFINAL
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2024年3月29日9時から4月1日23時59分まで「Amazon新生活セール FINAL」を開催中。
現在、22％オフの水洗いできるダストボックス付きルンバのロボット掃除機「i2」や45％オフの加圧式デュアル回転モップを搭載した「Anker Eufy Clean X9 Pro with Auto-Clean Station」など、最新の技術を搭載したロボット掃除機がお得に登場しています。
セール期間中は、エントリーして10,000円以上買い物することで最大10％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！
なお、以下の表示価格は2024年3月29日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
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ルンバの使い勝手の良いモデルが、Amazon史上最安値で登場！ 新生活にはこの1台！
【新生活キャンペーン対象モデル】ルンバ i2 ロボット掃除機 アイロボット 水洗いできるダストボックス wifi対応 マッピング 自動充電・運転再開 吸引力 カーペット 畳 i215860 Alexa対応
28,136円
（22％オフ）
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吸引、水拭きどちらもOK、自動ゴミ収集機能付きの全部入りモデルが31％オフに！
【新生活キャンペーン対象モデル】ルンバ コンボ j7+ ロボット掃除機 アイロボット 掃除機掛けと水拭き掃除が一度で完了 水拭き 両用 マッピング 薄型&静音設計 強力吸引 自動充電・運転再開 自動ゴミ収集 Wi-Fi接続 Alexa対応 カーペット 畳 c755860
99,800円
（31％オフ）
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アイロボット(IRobot)ルンバ j7+ ロボット掃除機 カーペット用 アイロボット障害物を回避 物体認識 自動ゴミ収集 wifi対応 マッピング 自動充電・運転再開 吸引力 J755860 Alexa対応
89,800円
（24％オフ）
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【新生活キャンペーン対象モデル】ルンバ j9+ ロボット掃除機 アイロボット(iRobot) 障害物を回避 物体認識 自動ゴミ収集 wifi対応 マッピング 自動充電・運転再開 吸引力 Alexa対応 カーペット 畳 j955860 【ゴミ捨て/充電が全自動】
109,800円
（14％オフ）
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＞＞ルンバのセール対象商品一覧はこちら
加圧式デュアル回転モップを搭載したAnker Eufy Clean X9 Pro with Auto-Clean Stationが45％オフ！
Anker Eufy RoboVac L35 Hybrid (ロボット掃除機) 【水拭き両用/自動ゴミ収集ステーション/抗菌消臭ダストバッグ / 3200Pa 強力吸引/AIマッピング 掃除経路確認/アプリ操作/落下・衝突防止/静音設計/自動充電/Alexa対応/チャイルドロック / 最大24ヶ月保証】
38,990円
（13％オフ）
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Anker Eufy (ユーフィ) RoboVac G30 Hybrid (ロボット掃除機) 【スマート・ダイナミック・ナビゲーション 2.0 / 2-in-1 吸引・水拭き両用/Wi-Fi対応/超薄型/強力吸引/自動充電/BoostIQ搭載/境界線テープ対応/効率的な清掃/スマート機能】ブラック
23,990円
（40％オフ）
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Anker Eufy Clean (ユーフィクリーン) X9 Pro with Auto-Clean Station (ロボット掃除機) 【加圧式デュアル回転モップ搭載/モップの自動洗浄・乾燥機能付き/モップリフト/水拭き両用/AIマッピング 掃除経路確認/AIカメラ搭載 障害物回避/アプリ操作/落下・衝突防止/チャイルドロック / 最大24ヶ月保証】
59,990円
（45％オフ）
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Anker Eufy Clean (ユーフィクリーン) X8 Pro with Self-Empty Station (ロボット掃除機) カーペット
44,990円
（36％オフ）
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スマートホーム化している人はこちらもおすすめ！ SwitchBot製のロボット掃除機もセール中！
【超小型・70日間自動ゴミ収集】 SwitchBot ロボット掃除機 K10+ 高精度マッピング - 2500pa強力吸引 水拭き 使い捨て掃除シート30枚付き 禁止エリア 静音設計 遠隔操作 自動充電 落下防止 2.4GWi-Fi対応 スイッチボット Alexa Google Home IFTTT Siriに対応
44,800円
（25％オフ）
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SwitchBot ロボット掃除機 自動ゴミ収集 清掃+水拭き対応 静音設計 レーザー搭載 S1 Plus
52,350円
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SwitchBot ロボット掃除機 2700pa強力吸引 水拭き対応 禁止エリア マッピング 静音設計 レーザー搭載 S1
22,800円
（28％オフ）
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また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。
＞＞Amazonセール一覧へ
＞＞ウォッチリストの使い方について ｢Amazon新生活セール FINAL｣は、4月1日23時59分まで開催中！
Source:Amazon新生活セール FINAL