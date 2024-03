現地時間3月23日、2004年からアメリカで制定された「National Puppy Day(世界子犬の日)」に、八村塁が所属するNBA、ロサンゼルス・レイカーズが球団公式X(旧ツイッター)で八村と愛犬“ジェイク”の動画を公開した。

It’s National Puppy Day - say Hi to Jake pic.twitter.com/k0vGxtBfhL

- Los Angeles Lakers (@Lakers) March 23, 2024