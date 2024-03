シンプルなOCI データベース環境をスピーディーに提供！シイエヌエス「U-Way Lite OCI DB Model」

社会を前進させる新価値を生み出すITソリューションカンパニーの「シイエヌエス」は、オラクルのクラウドサービス「Oracle Cloud Infrastructure」上で提供するOracle Databaseのクラウドサービスの導入支援を目的に、データベース専用の新サービス「U-Way Lite OCI DB Model」を2024年3月より提供開始しました。

シイエヌエス「U-Way Lite OCI DB Model」

「U-Way Lite」は、気軽にクラウドサービスを利用できるよう、同社設計にてシンプルな構成で提供することで、短納期・低コストを実現するサービスです。

同社は、2023年7月、OCIの環境を短納期・低コストで構築し提供する「U-Way Lite OCI Base Model」を開始しました。

上記活動を通して、さらにお客様の悩み・課題の解決に寄り添い、多岐にわたるOCIへの移行を支援していきたいという想いから、様々な構成パターンのパッケージやオプションを検討してきました。

OCIの設計や構築などの支援、OCI Base Modelを提供するなかで、利用者の中には、Oracle Databaseのクラウドへの移行や、クラウド環境でのデータベース新規導入を検討される際に、自社にクラウド有識者が少ない、導入までのハードルが高いと感じている方が多くいました。

このような状況を受けて、Oracle Databaseを含めた環境をクラウドで気軽に利用できるような環境をOCI上に構築する「U-Way Lite OCI DB Model」の開発をするに至りました。

サービス内容

OCI DB Modelは、同社標準設計を基にOracle Base Database Service(Base DB)を自動構築し、OCI上でOracle Databaseが利用可能な環境を提供するサービスです。

OCI DB Modelは、OCI環境利用の基盤となるIaaSを中心とした構成をパッケージ化したOCI Base Modelと併せて利用することで、提供後すぐにお客様の環境から、OCI環境やOracle Databaseへ接続できます。

今後も、様々な構成パターンのパッケージまたはオプションを展開予定です。

モデル内容

本モデルは、OCI Base Model と組み合わせることで、OCI上でOracle Databaseを利用できる環境を提供しています(OCI Base Modelとの組み合わせは必須となります)。

また、データベースのバックアップ環境を構築するオプションも用意しています。

構築後にお客様自身でリソースを追加することも可能です。

<価格・構成例>

OCI DB Modelの構築費用は下記表の通りシンプルです。

OCI Base Modelとの組み合わせが必須となりますので、合わせて利用ください。

価格

構成例

日本オラクル株式会社からのエンドースメント

日本オラクル株式会社は、今回の株式会社シイエヌエス様による「U-Way Lite OCI DB Model」提供開始を心より歓迎します。

日本オラクルは30年以上にわたり企業・団体におけるデータベース分野をけん引し、クラウドの時代においても、基幹システムに不可欠とされる高度なセキュリティと可用性を備えるOCIを提供しています。

昨今の事業環境への変化に対応するため、コストを低減しながらクラウドサービスの迅速かつ確実な導入は非常に重要です。

OCIは特に、ISV事業者のパッケージをSaaS化提供する際、コストや導入、運用の課題を解決する最適なサービスです。

OCIの卓越した知見と抱負な実績を有する株式会社シイエヌエス様が、短納期・低コストでのOCI導入サービスの多岐にわたる展開を推進されていることは、素晴らしい取り組みと感謝しています。

企業の抱えるデータの課題を株式会社シイエヌエス様とともにOCIを通じて解決できる最適なソリューションの提供に努めていきます。

日本オラクル株式会社 常務執行役員 アライアンス統括 佐野 守計

