OnlyOneOf出演のBLドラマ「Bump Up Business」が日本上陸！4月25日より配信決定

現役韓国アイドルOnlyOneOfのメンバー全員が出演し話題のBLドラマが、4月25日(木)についに日本上陸!韓国BLドラマの最新作「Bump Up Business〜恋するバックステージ〜」の日本上陸が決定し、主演を務める注目のアイドルグループOnlyOneOfのメンバーが、本日行われた日本公演で、4月25日より日本配信が開始されることを発表した。本作は韓国でドラマとウェブトゥーンが同時に展開されるという、メディアミックスによって生み出された作品。すでに本国では配信され人気を獲得しており、日本配信が待ち望まれていた作品だ。

韓国の芸能事務所ESエンターテインメントの練習生として努力を重ねてついにデビューを掴んだ主人公のイドゥンは、社長からもうひとりのメンバーのジフンを紹介される。ジフンはデビュー経験がある上に、スキャンダルを起こして現在は人気が低迷している“いわくつきの先輩”だった。さらに社長は、デュオ「ライオンハート」を売り込むための戦略を、まるで恋人同士のように見せる「ビジネスカップル戦略」にすると高らかに宣言。私生活でもラブラブでいるように命令をする。初めてのアイドル活動にも、このカップルコンセプトにも戸惑うイドゥンだったが、ジフンにリードされてライオンハートは話題と人気を獲得していく……というもの。初対面では苦手だったが、何くれと面倒を見てくれる人にどうしても心が惹かれていく……という瑞々しさたっぷりの恋心をトキメキいっぱいに描きながら、韓国芸能界独特のアイドル文化や裏側を垣間見るような楽しさもあり、勿論恋心の発展には不可欠のライバルも登場して……と期待どおり、そして予想外の展開も盛り込まれている作品だ。現在、K-POPが世界的な人気を獲得している。目の肥えた視聴者にとっては、アイドル役の“演者”の歌や踊りが半端では期待はずれというもの。しかし、その主演、そして頼もしく脇を固める出演者は、なんと現役のアイドルとして活動し、本国の音楽番組はもちろんのこと、海外公演も忙しくこなすOnlyOneOfのメンバー6人全員が務めている。ホンモノのアイドルとして活動するメンバーたちの、本格的な歌、ダンスはもちろんのこと、初々しくもリアルな演技に注目してほしい。また、劇中歌であるOST(挿入歌)もOnlyOneOfが歌唱を担当しているので、ぜひチェックしてほしい。ドラマ配信は4月25日(水)正午12時から開始される。配信サイトの情報は、配給元のキングレコードアジアBL公式X(旧Twitter)から追って公開される。

■作品概要

「Bump Up Business〜恋するバックステージ〜」

2024年4月25日(木)より順次配信

※配信サイトは後日告知予定



<キャスト>

イドゥン:Mill(OnlyOneOf)

ジフン:Nine(OnlyOneOf)

ヒョンビン:KB(OnlyOneOf)

ジェイ:Yoo Jung(OnlyOneOf)

ドンゴン:Rie(OnlyOneOf)

ウソン:Junji(OnlyOneOf)

ダジョン:キム・リアン

ニッキー:チョ・ヘイン



<スタッフ>

監督:イ・チャンハン「春情の乱」(2022) / キム・ギドン

脚本:キム・サンテ / イ・サナ

原作:「Bump Up Business」RKスタジオ

(原作:Nickey & RK Studio)

脚色・監督:チュ・ソンミン

製作・配給:e-motion studio / PONYCANYON KOREA Inc.



<あらすじ>

練習生として努力を重ねようやくデビューが決定したと思ったらユニット「ライオンハート」の相方は、デビュー経験有でスキャンダルのあった“いわくつき”の先輩……だった!

それだけでも負担なのに、ユニットのコンセプトは恋人同士のように振る舞う「ビジネスカップル戦略」!? あれよあれよとデビューの準備がはじまり、僕のアイドル生活はどうなってしまうの?



