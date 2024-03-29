【大阪杯】ダービー馬・タスティエーラは2枠3番
3月31日（日）に阪神競馬場で行われる、第68回大阪杯（G1・4歳上オープン・芝2000m）の枠順は下記の通り。春の古馬中距離チャンピオン決定戦。ダービー馬タスティエーラは2枠3番、同世代の皐月賞馬ソールオリエンスは5枠10番へ。ドバイワールドカップデーもありやや寂しいメンバー構成で、力関係も大きな差はない。注目の発走は3月31日（日）15時40分。
1-1
ミッキーゴージャス
牝4・56.0・M.デムーロ
安田翔伍
1-2
ローシャムパーク
牡5・58.0・戸崎圭太
田中博康・美浦
2-3
タスティエーラ
牡4・58.0・松山弘平
堀宣行・美浦
2-4
ハヤヤッコ
牡8・58.0・幸英明
国枝栄・美浦
3-5
スタニングローズ
牝5・56.0・西村淳也
高野友和・栗東
3-6
ジオグリフ
牡5・58.0・北村宏司
木村哲也・美浦
4-7
ハーパー
牝4・56.0・岩田望来
友道康男・栗東
4-8
プラダリア
牡5・58.0・池添謙一
池添学・栗東
5-9
ステラヴェローチェ
牡6・58.0・酒井学
須貝尚介・栗東
5-10
ソールオリエンス
牡4・58.0・横山武史
手塚貴久・美浦
6-11
ベラジオオペラ
牡4・58.0・横山和生
上村洋行・栗東
6-12
キラーアビリティ
牡5・58.0・北村友一
斉藤崇史・栗東
7-13
ルージュエヴァイユ
牝5・56.0・菅原明良
黒岩陽一・美浦
7-14
エピファニー
牡5・58.0・杉原誠人
宮田敬介・美浦
8-15
リカンカブール
牡5・58.0・津村明秀
田中克典・栗東
8-16
カテドラル
牡8・58.0・藤岡康太
池添学・栗東