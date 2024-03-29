3月31日（日）に阪神競馬場で行われる、第68回大阪杯（G1・4歳上オープン・芝2000m）の枠順は下記の通り。春の古馬中距離チャンピオン決定戦。ダービー馬タスティエーラは2枠3番、同世代の皐月賞馬ソールオリエンスは5枠10番へ。ドバイワールドカップデーもありやや寂しいメンバー構成で、力関係も大きな差はない。注目の発走は3月31日（日）15時40分。

【大阪杯】出走馬の調教後の馬体重

混戦の大阪杯

1-1

ミッキーゴージャス

牝4・56.0・M.デムーロ

安田翔伍

1-2

ローシャムパーク

牡5・58.0・戸崎圭太

田中博康・美浦

2-3

タスティエーラ

牡4・58.0・松山弘平

堀宣行・美浦

2-4

ハヤヤッコ

牡8・58.0・幸英明

国枝栄・美浦

3-5

スタニングローズ

牝5・56.0・西村淳也

高野友和・栗東

3-6

ジオグリフ

牡5・58.0・北村宏司

木村哲也・美浦

4-7

ハーパー

牝4・56.0・岩田望来

友道康男・栗東

4-8

プラダリア

牡5・58.0・池添謙一

池添学・栗東

5-9

ステラヴェローチェ

牡6・58.0・酒井学

須貝尚介・栗東

5-10

ソールオリエンス

牡4・58.0・横山武史

手塚貴久・美浦

6-11

ベラジオオペラ

牡4・58.0・横山和生

上村洋行・栗東

6-12

キラーアビリティ

牡5・58.0・北村友一

斉藤崇史・栗東

7-13

ルージュエヴァイユ

牝5・56.0・菅原明良

黒岩陽一・美浦

7-14

エピファニー

牡5・58.0・杉原誠人

宮田敬介・美浦

8-15

リカンカブール

牡5・58.0・津村明秀

田中克典・栗東

8-16

カテドラル

牡8・58.0・藤岡康太

池添学・栗東