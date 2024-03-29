¡Ú¶¥±Ë¡Û33ºÐ¡¦ÎëÌÚÁïÈþ¤ÎàÆÃ¼ìÇ½ÎÏá¡¡ÎòÂåºÇÇ¯Ä¹¤Ç¸ÞÎØÂåÉ½Æþ¤ê¤Ë¡ÖÇ¯Îð¤Î³µÇ°¤òÊ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¶¥±Ë½÷»Ò¤Ç¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¤ÎÎëÌÚÁïÈþ¡Ê¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤Ïà¿ê¤¨ÃÎ¤é¤ºá¤ÎÆÃ¼ìÇ½ÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²£´Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÂåÉ½Áª¹Í²ñ¤Ç¤Ï£±£°£°¡õ£²£°£°¥á¡¼¥È¥ëÊ¿±Ë¤®¤Ç£²´§¤òÃ£À®¤·¤Æ¸ÞÎØÀÚÉä¤òÃ¥¼è¡££³£³ºÐ¤Ç¤ÎÂåÉ½Æþ¤ê¤ÏÆüËÜ¶¥±Ë³¦»Ë¾åºÇÇ¯Ä¹¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£¹Æü¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤ä¿ÆÀÌ¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÊý¤¿¤Á¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÆ±¤¸Ãæ³Ø¤À¤Ã¤¿Í§Ã£¤Ê¤É¤«¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Íè¤¿¡££Ó£Î£Ó¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Î¿ô¤¬¤¹¤´¤¤Áý¤¨¤¿¤ê¤À¤È¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤ÈºÆÇ§¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØ¤Ç¤Ï·×£³¸Ä¡Ê¶ä£±¡¢Æ¼£²¡Ë¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£Á°²ó¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤Ï½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎÂåÉ½Áª¹Í²ñ¤Ç¤Ï£±£°£°¥á¡¼¥È¥ëÊ¿±Ë¤®¤Ç¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ºÆ¤Ó¾å¾ºµ¤Î®¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¡£ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¿å±Ë¤È¸þ¤¹ç¤¨¤Æ¤ë¤³¤È¡×¤È¡Ö¾æÉ×¤ÊÂÎ¡×¤òÉü³è¤ÎÍ×°ø¤Ëµó¤²¤¿¾å¤Ç¡Öº£ÆüÈè¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢°Õ³°¤ÈÆ°¤±¤ë¤³¤È¤¬Â¿¡¹¤¢¤ë¡£¡Ø²¿¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Á°²ó¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤è¤ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡Ù¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¡¹¤¢¤ë¡£Æü¡¹¡¢Ç¯Îð¤Î³µÇ°¤òÊ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ï¹â¹»À¸£´¿Í¤ò´Þ¤à£±£³¿Í¤¬½éÂåÉ½¤È¤Ê¤ë¡£ºÇÇ¯Ä¹¤È¤·¤Æ¡Ö²¿¤«£±¤Ä¤Ç¤â¡¢¸åÇÚ¤¿¤Á¤Î¿´¤Î¤è¤ê¤É¤³¤í¤È¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤éÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¡×¤È¥×¡¼¥ëÆâ³°¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë¹½¤¨¤À¡£