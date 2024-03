セガが展開する、UFOキャッチャーをおトクに遊べるアプリ「Prize ON(プライズ オン)」

Prize ONにて、TVアニメ『葬送のフリーレン』限定ステッカーがもらえるキャンペーンが実施されます☆

セガ「Prize ON限定『葬送のフリーレン』キャンペーン」

開催期間:2024年4月5日(金)より順次〜5月6日(月)23:59

限定グッズ交換期限:2024年5月13日(月)23:59

対象店舗:全国のキャンペーン対象ブース設置店舗

※対象ブース設置店舗は「Prize ON」アプリキャンペーンページ内の「対象店舗で交換する」より確認できます

セガが展開するアプリ「Prize ON」にて『葬送のフリーレン』キャンペーンを実施。

キャンペーンでは、UFOキャッチャーと「Prize ON」アプリを接続してプレイすることでたまるキャンペーンポイントと限定グッズを交換することができます。

300キャンペーンポイントごとにオリジナルステッカー全7種より1枚がランダムでプレゼントされるキャンペーンです☆

「Prize ON限定『葬送のフリーレン』キャンペーン」詳細

限定グッズ:オリジナルステッカー

種類:全7種(フリーレン(2種)、フェルン、シュタルク、ヒンメル、ハイター、アイゼン)

ステッカーサイズ:W55×H70mm

交換条件:300キャンペーンポイントごとに限定グッズ1枚

※100キャンペーンポイント=100円

参加方法:

「Prize ON」アプリと対象のUFOキャッチャーをリンクしてプレイすることで、「キャンペーンポイント」を100円につき100ポイント獲得できます。

「キャンペーンポイント」を300ポイント以上獲得したら、アプリ内のキャンペーンページより画面の表示に従い限定グッズと交換してください。

限定グッズには、イラストレーター・三月八日さん描きおろしイラストを使用したオリジナルステッカー全7種が登場。

300キャンペーンポイントごとに「フリーレン」2種や「フェルン」「シュタルク」「ヒンメル」「ハイター」「アイゼン」のオリジナルステッカーより1枚がプレゼントされます☆

注意事項

・店舗ごとに開始時間は異なります。キャンペーン対象ブース設置次第開始となります。

・キャンペーンポイントは、期間中に「Prize ON」とUFOキャッチャーのキャンペーン対象ブースを接続してプレイすることで、100円につき100ポイントたまります。なお、無料クーポン等を使用してのプレイではポイントが付与されません。

・キャンペーンポイントを獲得できる期間は、2024年5月6日(月)23:59までです。限定グッズ交換期間とは異なります。

・最終日は、2024年5月6日(月)23:59よりも店舗の営業終了時刻が早い場合は、店舗の営業終了時刻がキャンペーン実施終了時刻となります。グッズ交換期限も同様です。

・グッズはブラインド仕様です。また、在庫には限りがあります。

・キャンペーンの内容は、予告なく変更または終了する場合があります。

・キャンペーン対象ブースにはキャンペーン専用POPが掲出されていますので、プレイ前に確認ください。

UFOキャッチャーとアプリを接続してプレイすることで「フリーレン」や「ヒンメル」たちのステッカーがもらえるキャンペーン。

2024年4月5日より順次開催される「Prize ON限定『葬送のフリーレン』キャンペーン」の紹介でした☆

ピーチ姫のスタンプ&フレームでプリクラをデコレーション!セガ「プリンセスピーチ Showtime!」コラボイベント ピーチ姫のスタンプ&フレームでプリクラをデコレーション!セガ「プリンセスピーチ Showtime!」コラボイベント 続きを見る

プライズやコラボカフェ、東京タワーでのイベントも!セガ『オシャレ魔女 ラブ and ベリー』誕生20周年企画 プライズやコラボカフェ、東京タワーでのイベントも!セガ『オシャレ魔女 ラブ and ベリー』誕生20周年企画 続きを見る

©山田鐘人・アベツカサ/小学館/「葬送のフリーレン」製作委員会

© SEGA

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ヒンメルやフェルンたちのステッカーがもらえる!セガ「Prize ON限定『葬送のフリーレン』キャンペーン」 appeared first on Dtimes.