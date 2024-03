セガが展開するラッキーくじに、2024年3月29日(金)より「TVアニメ『ゴールデンカムイ』 Petit Art Collection」が登場!

4等級に加え、くじの最後の1枚を引いた方がもらえる“ラストラッキー賞”で構成されるハズレ無しのくじです。

セガオリジナルのかわいいデフォルメイラストを生かしたフェルト素材のバッジや缶バッジ、ステッカーなどが展開されています☆

セガ ラッキーくじ TVアニメ『ゴールデンカムイ』 Petit Art Collection

セガ ラッキーくじ TVアニメ『ゴールデンカムイ』 Petit Art Collection価格:1回700円(税込)発売日:2024年3月29日(金)より順次 ※店舗により異なります販売店舗:ミニストップ、各種ホビーショップ ※店舗により、取り扱いのない場合があります

セガ ラッキーくじオンライン TVアニメ『ゴールデンカムイ』 Petit Art Collection

価格:1回700円(税込)+送料500円(税込・初回購入時のみ)※店舗でのくじと一部仕様が異なります

発売日:2024年4月5日(金)

A賞 ぬいぐるみ(全6種)

『ゴールデンカムイ』に登場するキャラクターのぬいぐるみ。

「杉本佐一」「アシㇼパ」「白石由竹」「尾形百之助」「月島軍曹」「有古一等卒」の6種類です。

顔の傷や個性的な眉毛、コスチュームなど細部までこだわりが光ります☆

※オンラインくじはランダム当選となります

B賞 フェルトバッジ(全20種)

20人のキャラクターを再現したフェルト素材バッジ。

「杉本佐一」「アシㇼパ」「鶴見中尉」「土方歳三」たちの特徴が、セガオリジナルのかわいいデフォルメイラストで表現されています。

ブラインドパッケージなので、どのキャラクターが出るかはお楽しみです☆

C賞 缶バッジ(全20種)

C賞は、ブラインドパッケージの缶バッジ。

セガオリジナルのかわいいイラストが使われています☆

D賞 ステッカー(全10種)

D賞の景品はステッカー。

『ゴールデンカムイ』のキャラクターが、2人ずつセットになっています。

※オンラインくじはランダム当選となります

店舗くじのラストラッキー賞

店舗くじのラストラッキー賞は、「鶴見中尉」と「土方歳三」のぬいぐるみセット!

「鶴見中尉」と「土方歳三」の若かりし頃のイラストが使われたぬいぐるみです。

オンラインくじのラストラッキー賞

オンラインくじのラストラッキー賞は、「鶴見中尉」と「土方歳三」のノーマルバージョンのぬいぐるみセット。

ノーマルデザインのアイテムは、オンラインくじのラストラッキー賞のみです☆

オリジナルのかわいいデフォルメイラストを使た景品が登場。

ラストラッキー賞は、店舗とオンラインで異なるデザインが展開されます。

セガのラッキーくじ「TVアニメ『ゴールデンカムイ』 Petit Art Collection」は、2024年3月29日(金)より店舗にて、2024年4月5日(金)よりセガ ラッキーくじオンラインにて発売です☆

©野田サトル/集英社・ゴールデンカムイ製作委員会

