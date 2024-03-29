【皐月賞想定馬・騎手】レガレイラ、ジャンタルマンタルなど19頭
4月14日(日)に中山競馬場で行われる皐月賞(3歳牡牝・GI・芝2000m)。
現時点では、ホープフルSを制した牝馬レガレイラ、昨年の最優秀2歳牡馬ジャンタルマンタル、共同通信杯で圧巻のレースぶりを見せたジャスティンミラノなど19頭が登録を予定している。
フルゲートは18頭。想定馬は以下の通り。
※敬称略、○○は騎手未定
※各馬とも出走予定の段階で、変更の可能性がございます。なお、netkeiba独自の想定で、確定情報ではありませんので、ご了承ください。
アーバンシック 横山武史
アレグロブリランテ 横山和生
ウォーターリヒト 幸英明
エコロヴァルツ 武豊
コスモキュランダ J.モレイラ
サンライズアース M.デムーロ
サンライズジパング 菅原明良
ジャスティンミラノ 戸崎圭太
ジャンタルマンタル 川田将雅
シュバルツクーゲル ○○
シリウスコルト 三浦皇成
シンエンペラー 坂井瑠星
ダノンデサイル 横山典弘
ビザンチンドリーム B.ムルザバエフ
ホウオウプロサンゲ 菱田裕二
ミスタージーティー 藤岡佑介
メイショウタバル 浜中俊
ルカランフィースト 松山弘平
レガレイラ C.ルメール