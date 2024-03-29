皐月賞に登録予定のレガレイラ(撮影：下野雄規)

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　4月14日(日)に中山競馬場で行われる皐月賞(3歳牡牝・GI・芝2000m)。

　現時点では、ホープフルSを制した牝馬レガレイラ、昨年の最優秀2歳牡馬ジャンタルマンタル、共同通信杯で圧巻のレースぶりを見せたジャスティンミラノなど19頭が登録を予定している。

　フルゲートは18頭。想定馬は以下の通り。

※敬称略、○○は騎手未定
※各馬とも出走予定の段階で、変更の可能性がございます。なお、netkeiba独自の想定で、確定情報ではありませんので、ご了承ください。

アーバンシック　横山武史
アレグロブリランテ　横山和生
ウォーターリヒト　幸英明
エコロヴァルツ　武豊
コスモキュランダ　J.モレイラ
サンライズアース　M.デムーロ
サンライズジパング　菅原明良
ジャスティンミラノ　戸崎圭太
ジャンタルマンタル　川田将雅
シュバルツクーゲル　○○
シリウスコルト　三浦皇成
シンエンペラー　坂井瑠星
ダノンデサイル　横山典弘
ビザンチンドリーム　B.ムルザバエフ
ホウオウプロサンゲ　菱田裕二
ミスタージーティー　藤岡佑介
メイショウタバル　浜中俊
ルカランフィースト　松山弘平
レガレイラ　C.ルメール