◆“ブレイキングガール”注目の試合が消滅で2試合決定

【モデルプレス=2024/03/29】29日、都内にて開催された総合格闘技エンターテインメント「BreakingDown11.5」(3月30日19時〜)の前日記者会見に出席。YouTuberの浦西ひかるとグラビアで活躍する花咲れあの試合が消滅したことに対し、追加の対戦カードとして2試合が決定した。浦西と花咲の試合については、会見冒頭に「両者の合意に至らなかったため、試合を注視とさせていただきました」というアナウンスがMCから伝えられた。「熱いカードを用意させていただきました」として「フェザー級66kg」のカウアン・オカモト vs むらけん(村松健太)、「無差別級」のホール・大雅・レオン vs 爆音那智が決定した。

◆浦西ひかる&花咲れあ、“炎上決戦”が話題に

◆「BreakingDown11.5」

◆「BreakingDown11.5」対戦カード一覧

Breaking Girlとして同イベントのラウンドガールとして活動している2人。花咲が同イベントでの行動をきっかけに炎上し、浦西も勘違いされ自らも炎上したため、2月27日に自身のXで「なんかめちゃくちゃアンチくるけど私関係ないですwwブレイキングダウンガールひとまとめにしないでください」とポスト。それ以降2人は、SNS上で度々バトルを繰り広げていたことから“炎上決戦”として「BreakingDown」での対決が実現し、今回の試合の中でも注目の1戦となっていた。試合が発表されると花咲は、「普通に150cm、35kgの私が、167cmの相手と戦うのヤバいだろ…」と大会の公式Xを引用ポストしコメント。「相手は体重同じとか煽ってきたのに42kg以下契約になったのもおかしいと思う 何か全てがおかしいな?」と身長差のある浦西との戦うことについて疑問を呈し、「無理無理お得意のバックレか遅刻でどうにか免れます」と投稿していた。「BreakingDown」は、ボクシング・空手・空道・柔道・日本拳法・相撲・システマなど、様々なバックボーンをもった格闘家が出場し、「1分1ラウンド」で最強を決める新しい総合格闘技エンターテインメント。今回は10試合が行われる。(modelpress編集部)フェザー級65kg以下足ポキニキ vs リキライト級68kg以下安藤叶華 vs 関谷勇次郎ライト級68kg以下かずきんぐ vs よしきまるミドル級84kg以下誠 vs シモミシュラン無差別級松井健 vs 金田一孝介ウェルター級72.5kg以下大島渓太郎 vs 外枦保尋斗バンタム級61kg以下西島恭平 vs 村田将一フェザー級65kg以下ファン・ホセ・ランダエタ vs 虎之介無差別(vs大宮喧嘩自慢決定戦)ホール・大雅・レオン vs 爆音那智フェザー級66kgカウアン・オカモト vs むらけん【Not Sponsored 記事】