¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¡×¿·¾Ï¤ÎºÇ¿·±ÇÁü¸ø³«¡ªOP¥Æ¡¼¥Þ¡¢ED¥Æ¡¼¥Þ¤Î¿·¾ðÊó¤â

テレ東系で毎週金曜よる6時55分から放送中のテレビアニメ「ポケットモンスター」は、4月12日(金)からスタートする新章「テラスタルデビュー」の始まりを予感させる最新映像を初公開しました!本日公開した映像には、テラスタルオーブを持った制服姿のリコ、ロイ、ドットが登場! ゲーム『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット』にも登場する人気キャラクター・クラベル、オモダカの姿やパルデアのジムリーダー達の姿も公開され、リコ達を待ち受ける「テラスタル研修」への期待が高まる映像になっています。そして、敵対組織エクスプローラーズの幹部・サンゴとオニキスの制服姿も…?リコ達は無事テラスタルを習得することができるのか!飛行船を降りてパルデア地方で繰り広げられる新展開に、目が離せません!

4月12日(金)放送/第46話「ドキドキ!オレンジアカデミー」

また、オープニングテーマ、エンディングテーマの新情報も本日初公開! オープニングテーマ『Will』を歌うのは世界的に大人気のKPOPグループ IVE、そして、エンディングテーマ『Let me battle』を歌うのは、TikTokやYouTubeを中心に歌い手として活動中の9Lana、プロデュースはAdoの『踊』、『唱』を手掛けたクリエイター・Giga&TeddyLoid。豪華アーティストが贈る新章の楽曲にも、是非ご注目ください!【第3章「テラスタルデビュー」編 最新PV】さらに、第1章「リコとロイの旅立ち」、第2章「テラパゴスのかがやき」を振り返るダイジェスト映像も公開!第3章突入前に、これまでのリコとロイの冒険をおさらいできる映像です!【アニメ「ポケットモンスター」 1年目まるわかり超ダイジェスト】4月12日(金)放送のサブタイトルとあらすじを公開!テラスタルを習得するため、オレンジアカデミーで「テラスタル研修」を受けることになったリコ、ロイ、ドット!学校にはクラベル校長や理事長のオモダカ、パルデア四天王のチリ、ポピー、アオキ、ハッサクがいて…。テラスタルデビューを目指す3人の、パルデア地方を舞台にした冒険が幕を開ける!新オープニングテーマを担当するIVEさん、新エンディングテーマを担当する9Lanaさん、Giga&TeddyLoidさんからコメントも到着しました!【IVEさん】子どもの頃から親しみのある作品だったので、大変光栄に思いますしとても嬉しかったです。メンバーの皆で、「私たちがポケモンのオープニングテーマを歌うなんて!」とドキドキしていました。小さい頃に見ながら育んだ夢や勇気、キラキラした思い出を皆さんにお届けできたら嬉しいです。アニメ「ポケットモンスター」ならではの明るくてエネルギー溢れる感じを曲に盛り込むために一生懸命歌ったので、楽しみにしていてください!【9Lanaさん】エンディングテーマを担当させていただけると知った瞬間はあまりの驚きに手が震えると同時に、とても嬉しく思いました!新しい出会いや環境に飛び込み、ワクワクドキドキするこの春にピッタリな楽曲だと思っております。アニメと共に“Let me battle”も楽しんで聞いていただけたら嬉しいです!【TeddyLoidさん】思い入れの深い作品のオファーをいただけてとても嬉しかったです。広大な世界での激しいポケモンバトルや、仲間たちとの出会いと別れといった様々な要素を1曲に入れました。新しい冒険の幕開けとともに、“Let me battle”も進化していきます。乞うご期待。【Gigaさん】担当が決まった時は「え!やったーーーーー!!!」と思いました!要所要所で雰囲気やリズムが変わったりする楽曲なので、「ここはバトルのシーンで、ここは…」とアニメのシーンを想像しながら聞くと楽しいと思います♪とっても!いい曲!です!きいてね♪◆テレビアニメ「ポケットモンスター」に関する情報は公式HP、X(Twitter)をチェック!公式X ■@anipoke_PR公式HP■https://www.tv-tokyo.co.jp/anime/pocketmonster2023/見逃し配信中!■https://www.tv-tokyo.co.jp/anime/pocketmonster2023/#latest