Åì¹ñ¸¶±ÑÉ×»á¡¡¥¹¥Ô¡¼¥É¥ï¥´¥ó¾®Âô¤âàÀÅª¹Ô°ÙáÊóÆ»¤Ë¡Ö¤³¤ì·ë¹½½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¸µµÜºê¸©ÃÎ»ö¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅì¹ñ¸¶±ÑÉ×»á¤¬£²£¹Æü¡¢¼«¿È¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö»þ»öË¤ÃÌ£Ô£Ö¡×¤ò¹¹¿·¡£¾¾ËÜ¿Í»Ö¤¬½µ´©Ê¸½Õ¤òÈ¯´©¤¹¤ëÊ¸éº½Õ½©¤Ê¤É¤òÁê¼ê¼è¤Ã¤¿ºÛÈ½¤ÎÂè°ì²ó¸ýÆ¬ÊÛÏÀ¤ÎÆ±Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿Ê¸½Õ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£
¡¡Ê¸½Õ¤Ç¤ÏÈï³²¤òÁÊ¤¨¤¿£Á»Ò¤µ¤ó¤Î¡Ö¼êµ¡×¤ò¾Ò²ð¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿½÷À¤¬·º»ö¹ðÈ¯¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤É¤¦¤»¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÇÏª¤¹¤ëÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½µ´©Ê¸½ÕÂ¦¤Î´îÅÄÂ¼ÊÛ¸î»Î¤Ï¡Ø¥»¥¯¥Ï¥é¤Ê¤É¤ÎºÛÈ½¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤ËµÒ´ÑÅª¾Úµò¤¬Ìµ¤¯¤Æ¤âºÛÈ½½ê¤ÏÇ§Äê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¡£»ä¤â¤³¤ì¤ËÆ±°Õ¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÏÇ§¤á¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¸þÀ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡Ö¤Ê¤¼·Ù»¡¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤Ê¤¼¤¤¤¤Ê¤êÊ¸½Õ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£µ¿Ìä¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¼ó¤ò¤«¤·¤²¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢µ»öÆâ¤Ç¤Ï£Á»Ò¤µ¤ó¤¬ÊüÁ÷ºî²È¤Î£Ø»á¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¥ï¥´¥ó¡×¾®Âô°ì·É¤«¤é¤âÀÅª¹Ô°Ù¤ò¼õ¤±¤¿¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åì¹ñ¸¶»á¤Ï¡Ö¤³¤ì·ë¹½½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤è¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡ÖºòÆü¤Î¸ýÆ¬ÊÛÏÀ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¡¢´îÅÄÂ¼ÊÛ¸î»Î¤Ï¡ØËÜ¿Í¡Ê£Á»Ò¡¢£Â»Ò¡Ë¤Ë½ÐÄî¤·¤Æ¤â¤é¤¦²ÄÇ½À¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÊ¸½Õ¤Îµ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£Á»Ò¤µ¤ó¤Ï½Ð¤ëµ¤Ëþ¡¹¡£¤³¤ÎÊÕ¤ò¤É¤¦Ä´À°¤¹¤ë¤Î¤«¶²¤é¤¯¡¢´îÅÄÂ¼ÊÛ¸î»Î¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÍÉ¤µ¤Ö¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤ÎºÛÈ½¡¢£Á»Ò¤µ¤ó¡¢£Â»Ò¤µ¤ó¤¬½ÐÄî¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÊ¸½Õ¤ÏÁêÅöÉÔÍø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£¶²¤é¤¯ºÇ¸å¤Ë¾Ú¿Í¿ÒÌä¡¢ËÜ¿Í¿ÒÌä¤Ë±þ¤¸¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¿äÂ¬¤·¤¿¡£