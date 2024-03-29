買いどき来ました。そのまま挿せるバッファローの1TBスティックSSDが7,000円台です【Amazon新生活セール FINAL】
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2024年3月29日9時から4月1日23時59分まで「Amazon新生活セール FINAL」を開催中。
現在、そのまま挿せるバッファローの1TBスティックSSDが7,000円台やバッファローの4TB外付けHDDが9,000円台など、ストレージアイテムがお買い得に登場しています。
セール期間中は、エントリーして10,000円以上買い物することで最大10％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！
なお、以下の表示価格は2024年3月29日15時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
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そのまま挿せるバッファローの1TBスティックSSDが7,000円台ですよ！
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アイ・オー・データ IODATA スティックSSD 1TB USB-A&USB-C搭載 小型 ポータブル【iPhone15動作確認済み/iPad/Windows/Mac/PS5】USB 3.2 Gen 2対応 日本メーカー SSPE-USC1/E
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アイ・オー・データ IODATA スティックSSD テレビ録画/PC対応 1TB USB-A 小型 ポータブル【PS5/Windows/Mac/Chromebook】USB 3.2 Gen 2対応 日本メーカー SSPM-US1K/E
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「録画の容量足りない...」とはおさらば。 バッファローの4TB外付けHDDが9,000円台とコスパ抜群です
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優れたパフォーマンスで驚くほどロード時間を短縮できる、Western Digital（ウエスタンデジタル）の内蔵SSDが18％オフで販売中
Western Digital ウエスタンデジタル WD BLACK M.2 SSD 内蔵 ヒートシンク搭載 2TB PS5動作確認済 NVMe PCIe Gen4 x4 WDS200T2XHE-EC SN850X 【国内正規取扱代理店】
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ウエスタンデジタル(Western Digital) 内蔵SSD 1TB WD Black SN770 ゲーム向け PCIe Gen4 M.2-2280 NVMe WDS100T3X0E-EC【国内正規代理店品】
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UGREEN M.2 SSD 外付けケース-SATA NVME両対応 M.2 SSD ケース USB3.2 Gen2接続 UASP対応 10Gbps高速転送 アルミ ssd m.2 ケース 2230/2242/2260/2280 M key/B+M key SSD対応 シリコンラバー付き 【USB A-C＆USB C-C 2本ケーブル付き】
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SEAGATE（シーゲイト）は1.6万円、Western Digital（ウエスタンデジタル）は1.7万円。大容量の8TB内蔵HDDをお買い得にゲットするチャンス！
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アクションカメラやドローンの撮影におすすめ！ SanDiskのmicroSDが36％オフの大特価。まとめ買いもありかも。
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Samsung microSDカード 256GB EVO Plus microSDXC UHS-I U3 Nintendo Switch 動作確認済 最大転送速度130MB/秒 MB-MC256KA/EC 国内正規保証品
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｢Amazon新生活セール FINAL｣は、4月1日23時59分まで開催中！
Source:Amazon新生活セール FINAL