AMDの「AMD EPYC 7C13」は、価格が2000ドル(約30万円)前後とサーバー向けCPUとしては安価なのにもかかわらず、負荷テストで優れた結果を出したと、テクノロジー系メディアのServe The Homeが報じています。AMD EPYC 7C13 is a Surprisingly Cheap and Good CPUhttps://www.servethehome.com/amd-epyc-7c13-is-a-surprisingly-cheap-and-good-cpu/

Serve The Homeは、通販サイト・Neweggでそれまで見たことがなかった「AMD EPYC 7C13」というCPUを搭載したサーバーを発見し、さっそく数台購入してその性能のテストしてみました。lscpuコマンドを用いてCPUの情報を表示すると、AMD EPYC 7C13は64コアと256MBのL3キャッシュを備えた第3世代EPYCプロセッサの「AMD EPYC 7003」がベースになっていることが判明しました。さらにハードウェアの情報を表示するdmidecodeコマンドを実行すると、AMD EPYC 7C13はOSに最大速度3700MHzで情報を伝えられることが明らかになりました。AMDのページには、AMD EPYC 7C13についての公式仕様が掲載されており、AMD EPYC 7C13は2017年までのIntel Xeonプロセッサーと同じく熱設計電力(TDP)を165Wまで下げることが可能です。AMD EPYC 7C13は一般流通していないことから、Serve The Homeは「一部の機能がロックされているのではないか」と推測。しかし、AMD EPYC 7C13に仮想化プラットフォームの「Proxmox VE 8.1」をインストールすると、問題なく実行されました。さらにServe The Homeはstress-ngコマンドを実行して、AMD EPYC 7C13に負荷をかけた際の動作を確認しました。その結果、CPUクロックは2.42〜2.43GHzの範囲で推移し、電力消費量が一時230Wを越えたものの、基本的に225W程度で推移していたことが報告されています。また、Serve The Homeがメモリ512GB、OCP 3.0規格に準拠したネットワークインターフェースカード、容量3.84TBのPCIe Gen4 NVMe SSDを2枚搭載したサーバーにAMD EPYC 7C13を導入して動作をチェックしてみると、アイドル状態の消費電力は83.3W、最大負荷状態の消費電力はわずが333.3Wでした。この結果は、16コアのIntel Xeon E5-2600 v4とほぼ同じでした。しかし、Intel Xeon E5-2600 v4はデュアルソケットサーバー向けなのに対し、AMD EPYC 7C13はシングルソケットであることから、実際の性能と消費電力はAMD EPYC 7C13が上回っているとのこと。また、Serve The Homeによると、AMD EPYC 7C13の構成に最も近い、一般流通している製品はAMD EPYC 7713Pですが、この製品の定価は5000ドル(約75万円)と比較的高額とのこと。そのため、わずか2000ドルで購入可能なEPYC 7C13はデータセンター向けCPUを選ぶ際の別の選択肢となり得ます。Serve The HomeはAMD EPYC 7C13について「このCPUを手に入れることができれば、従来のサーバーのパーツを新しいパーツに変えたい一方で、できる限り安く済ませたいと考えている人にとっては、非常に価値のあるものになるかもしれません」と述べています。