¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÍ½´ü¤»¤Ì±Æ¶Á¤È£Î£Ã£Á£Á¥×¥í¥Ã¥×¥Ù¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¶Ø»ß¡×ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÆÃ½¸
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥°¥ê¥Ã¥É¡×¤¬¡¢ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤È¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎÁ´ÊÆÂç³ØÂÎ°é¶¨²ñ¡Ê£Î£Ã£Á£Á¡Ë¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÅÒÇî¤ò½ä¤ëÁûÆ°¤òÆÃ½¸¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÏÀìÂ°ÄÌÌõ¤À¤Ã¤¿¿å¸¶°ìÊ¿»á¡Ê£³£¹¡Ë¤Î°ãË¡ÅÒÇîÌäÂê¤Ë¤è¤ë²ò¸Û¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢£²£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£¶Æü¡Ë¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç²ñ¸«¡£¤½¤Î¸å¤âÁûÆ°¤Ï¼ýÂ«¤¹¤ë¤É¤³¤í¤«ÊÆ¹ñ¤ÇÊóÆ»¹çÀï¤¬²áÇ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤ÇÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢Á´ÊÆ¤Ç´Ø¿´»ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÏÃÂê¤È¤·¤Æ¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄÅÒÇî¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÍ½´ü¤»¤Ì±Æ¶Á¤È£Î£Ã£Á£Á¥×¥í¥Ã¥×¥Ù¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¶Ø»ß¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÆÃ½¸¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¸À¤ï¤º¤ÈÃÎ¤ì¤¿Ìîµå³¦¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¸½ÃÏ¤Î´Ø¿´¤â¹â¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë£Î£Â£Á¤Ç¤â¥é¥×¥¿¡¼¥º¤Î¥¸¥ç¥ó¥Æ¥¤¡¦¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ËÈ¬É´Ä¹µ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤·¤ÆÅÒÇî¤ò½ä¤ë·üÇ°¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Á´ÊÆ¤¬Ç®¶¸¤¹¤ëÂç³Ø¥Ð¥¹¥±¤Î£Î£Ã£Á£Á¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç¤âÅÒÇî¤òÀ©¸Â¤¹¤ëÆ°¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÍí¤á¤ÆÊó¤¸¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÂçÃ«¤ÎÍ¾ÇÈ¡¢£Î£Ã£Á£Á¤Ë¤è¤ëÅÒÇî¶Ø»ß¤ÎÄó°Æ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÅÒÇî¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ë·üÇ°¤Î¹â¤Þ¤ê¤òÄ´ºº¤¹¤ë¡£¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÎÉÔ°Â¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤ÎÆ°¤¤ò´ØÏ¢ÉÕ¤±¤Ê¤¬¤éÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥ÄÅÒÇî¤Ë´Ø¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ÑÅÙ¤«¤éÏ¢ÆüÊóÆ»¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢²áÇ®¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£