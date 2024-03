サッカーブラジル代表のFW ネイマール が28日、メジャー・リーグ・ベースボール(MLB)開幕戦・パイレーツ対マーリンズの始球式に登場した。負傷のためピッチからしばらく遠ざかっているネイマールにとって久々の“公式戦”。サッカー界のスーパースターによるピッチングに大きな注目が集まるなか、ノーバウンドでキャッチャーに届ける見事な投球を披露した。MLB公式サイトは「やっぱり“ストライカー”だった」と洒落を利かせて始球式の様子を伝えている。

Neymar throws out the first pitch to Luis Arraez. #Marlins #OpeningDay pic.twitter.com/dsGCd4y4kk