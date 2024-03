ファンタジーフラガリアメモリーズのユニット“BLUE BOUQUET”が、配信シングル「Key My Notes」をリリースした。「Key My Notes」は「青空のメモリー」に続くお第2弾。プロジェクトとしては5作品目となる。シナモロールを主(ロード)とする、シエロモートを中心に結成されたBLUE BOUQUET (ブルーブーケ)。「Key My Notes」は、BLUE BOUQUET (ブルーブーケ)のシエロモート(cv.島粼信長)、クロード(cv.坂⽥ 将吾)、クラークステラ(cv.三上 瑛⼠)の3名による楽曲。今作は主(ロード)をクロミとする、クロードの世界観を歌にしている。前作「青空のメモリー」同様ボーカルから楽曲が始まり、爽快な曲調に歌声が綺麗に重なっていきつつも疾走感溢れる楽曲となっている。

リリース情報



2024年5月1日発売シングル(PG・配信)フラガリアメモリーズ (RED BOUQUET)「EVER RED」VICL-37730 \ 1,650(税込)01. EVER RED02. EVER RED (ハルリット ver.)03. EVER RED (メロルド ver. )04. EVER RED (プルース ver. )05. EVER RED (ロマリシュ ver. )06. EVER RED (リミチャ ver. )07. EVER RED (サナー ver. )フラガリアメモリーズ (BLUE BOUQUET)「青空のメモリー」VICL-37731 \ 1,650(税込)01. 青空のメモリー02. 青空のメモリー (シエロモート ver. )03. 青空のメモリー (クロード ver. )04. 青空のメモリー (ウィルメッシュ ver. )05. 青空のメモリー (クラークステラ ver. )06. 青空のメモリー (ルタールステラ ver. )07. 青空のメモリー (ミュンナ ver. )フラガリアメモリーズ (NOIR BOUQUET)「ALL SO BAD」VICL-37732 \ 1,650(税込)01. ALL SO BAD02. ALL SO BAD (バドバルマ ver. )03. ALL SO BAD (チャコ ver. )04. ALL SO BAD (アルペック ver. )05. ALL SO BAD (タッサム ver. )06. ALL SO BAD (ハンギョン ver. )07. ALL SO BAD (ピケロ ver. )