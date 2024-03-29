＜THE ORAL CIGARETTES presents "WANDER ABOUT 放浪 TOUR 2023 中四国 編"＞



2024年5月31日（金）広島クラブクアトロ 開場18:00/開演19:00w/紫 今2024年6月2日（日）山口・周南RISING HALL 開場17:15/開演18:00w/紫 今2024年6月4日（火）島根・出雲APOLLO 開場18:30/開演19:00w/紫 今2024年6月5日（水）鳥取・米子laughts 開場18:30/開演19:00w/紫 今2024年6月7日（金）岡山CRAZYMAMA KINGDOM 開場18:00/開演19:00w/紫 今2024年6月10日（月）徳島 club GRINDHOUSE 開場18:30/開演19:00w/雨のパレード2024年6月11日（火）高知 CARAVAN SARY 開場18:30/開演19:00w/雨のパレード2024年6月14日（金）香川・高松Festhalle 開場18:00/開演19:00w/雨のパレード2024年6月15日（土）愛媛・新居浜 JEANDORE 開場17:30/開演18:00w/雨のパレードチケット代：オールスタンディング4,800円 / 2F指定席5,300円（周南公演のみ）【オフィシャル先行】受付期間：2024年3月29日（金）19:00〜4月3日（水）23:59受付URL：https://eplus.jp/toccs-of/