THE ORAL CIGARETTES、＜放浪TOUR＞中四国 編に紫 今、雨のパレード出演
THE ORAL CIGARETTESが5月から開催する＜THE ORAL CIGARETTES presents "WANDER ABOUT 放浪 TOUR 2023 中四国 編"＞の出演者が解禁となった。
本ツアーは昨年開催された北海道、九州・沖縄地方を巡った＜放浪TOUR＞の第三弾。今回は5月31日広島クラブクアトロから始まり、6月15日愛媛・新居浜JEANDOREまで中国・四国地方のライブハウス全9箇所にて行われる。
前半の中国地方公演には初共演となる紫 今、そして四国地方公演には2016年ぶりの対バンとなる雨のパレードが出演する。チケットは、本日から4月3日までオフィシャル先行を受付中だ。
▲紫 今
▲雨のパレード
＜THE ORAL CIGARETTES presents "WANDER ABOUT 放浪 TOUR 2023 中四国 編"＞
w/紫 今
2024年6月2日（日）山口・周南RISING HALL 開場17:15/開演18:00
w/紫 今
2024年6月4日（火）島根・出雲APOLLO 開場18:30/開演19:00
w/紫 今
2024年6月5日（水）鳥取・米子laughts 開場18:30/開演19:00
w/紫 今
2024年6月7日（金）岡山CRAZYMAMA KINGDOM 開場18:00/開演19:00
w/紫 今
2024年6月10日（月）徳島 club GRINDHOUSE 開場18:30/開演19:00
w/雨のパレード
2024年6月11日（火）高知 CARAVAN SARY 開場18:30/開演19:00
w/雨のパレード
2024年6月14日（金）香川・高松Festhalle 開場18:00/開演19:00
w/雨のパレード
2024年6月15日（土）愛媛・新居浜 JEANDORE 開場17:30/開演18:00
w/雨のパレード
チケット代：オールスタンディング4,800円 / 2F指定席5,300円（周南公演のみ）
【オフィシャル先行】
受付期間：2024年3月29日（金）19:00〜4月3日（水）23:59
受付URL：https://eplus.jp/toccs-of/
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