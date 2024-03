ハローキティが2024年に50周年を迎えたことを記念して、サンリオのキャラクターと総勢12名のボイスキャストがコラボレーションしたサンリオのキャラクターソングカバーアルバムが6月26日にリリースされることが決定した。歌唱するのは、声優や役者として活躍中の入野自由、浦田わたる、大塚剛央、加藤和樹、木村良平、鈴木崚汰、立花慎之介、豊永利行、仲村宗悟、堀江 瞬、牧島 輝、森 愁斗(BUDDiiS)の12名。彼らの歌声で、新たなサンリオキャラクターソングの魅力をお届けする。

アルバム情報



アルバムタイトル:Hello Kitty 50th Anniversary PresentsMy Bestie Voice Collection with Sanrio characters発売日:2024年6月26日(水)品番:初回生産限定盤 EYCA-14364、通常盤 EYCA-14365価格:初回生産限定盤 6,600円(税込)、通常盤 4,400円(税込)キャスト(50音順):入野自由、浦田わたる、大塚剛央、加藤和樹、木村良平、鈴木崚汰、立花慎之介、豊永利行、仲村宗悟、堀江 瞬、牧島 輝、森 愁斗(BUDDiiS)初回限定生産盤特典:ボイスキャスト12名の新規撮りおろし52ページフォトブックレット封入特典(初回限定生産盤、通常盤共通):Hello Kitty 50th Anniversary Presents My Bestie Dream Stage with Sanrio charactersコンサートチケット最速先行受付シリアルコード(抽選)封入初回生産限定盤 店舗別オリジナル特典:・Amazon.co.jp:缶バッジ(75mm)(ランダム3個/全6種)キャラクター:ハローキティ、マイメロディ、リトルツインスターズ、ディアダニエル、ウィッシュミーメル、クロミ・セブンネット:アクリルチャームミニキーホルダー(30mm×30mm)(ランダム1個/全7種)キャラクター:ハンギョドン、バッドばつ丸、シナモロール、けろけろけろっぴ、ポチャッコ、ポムポムプリン、あひるのペックル・アニメイト:ミニフォト3種セット(約W54mm×H86mm)キャラクター:ハローキティ、ポムポムプリン、クロミ・楽天ブックス:クリアポーチ(約W212×H153mm)メインビジュアル使用・TSUTAYA RECORDS(一部店舗除く)/TSUTAYAオンラインショッピング:缶ミラー(56mm)キャラクター:シナモロール・アニメタイムズストア:キャストビジュアルL判ブロマイド12枚セット