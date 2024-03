Catch The Young ギフン＆ジョンモ＆ナムヒョン、タイトル曲「Voyager」個人予告映像を公開

Catch The Youngが、個人予告映像で新曲の叙情的なムードを予告した。彼らは最近、公式アカウントを通じて2ndミニアルバム「Fragments of Odyssey」のタイトル曲「Voyager」の個人予告映像を公開した。映像の中でギフンは、冒険に出た少年の姿でわくわくする雰囲気を演出している。風と日差しを満喫する彼の輝くビジュアルが微笑ましい。波の音に似たギターサウンドは爽やかな快感を与える。

次に公開されたジョンモの予告映像も、爽やかな色で叙情的なムードを伝える。彼は高くて広い視線でビデオカメラを通じて眺めた世界を楽譜に盛り込んでいる。ジョンモの無垢な笑顔と好奇心に満ちた目も爽やかなバンドサウンドと調和し、胸をときめかせる感性を与える。最後に公開された映像の中でナムヒョンは、広大な波の音を録音したり、メンバーたちと楽譜を一緒に見ながら音楽についての話を交わしている。彼の真剣な表情と優しい笑顔が安らかな余裕を感じさせ、タイトル曲「Voyager」への期待を高める。今回の映像は、それぞれメンバーのセッションサウンドを盛り込み、メンバーのムードやビジュアルとポジションにふさわしい映像に仕上がった。特にボーカルのナムヒョンの映像では、淡々とした切ないボイスと共に「これからますます進んで、僕の気持ちが伝わるように」という歌詞の一部が公開され、タイトル曲への関心を高めた。2ndミニアルバム「Fragments of Odyssey」は、深淵の感情を彼らだけの感性を込めて表現したアルバムだ。タイトル曲「Voyager」は、旅行家に変身したCatch The Youngの青春の物語を描く。サニとギフン、ジョンモが作曲に参加したオルタナティブロックジャンルの楽曲で、お互いを信じれば届くようになるというメッセージが込められている。先日、メンバー全員がアルバムに参加したと伝え、優れた実力を予告した彼らは、個人予告映像を通じて輝くビジュアルまで披露し、「Fragments of Odyssey」への関心を高めた。Catch The Youngの2ndミニアルバム「Fragments of Odyssey」は4月3日午後6時、音楽配信サイトを通じて発売される。