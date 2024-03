スカッとした爽快感が魅力の炭酸水。ほんのりフレーバーが付いていると、飲みやすいと思う方も多いでしょう。でも、それが「ホットドッグ味」だったとしたら……? 米国のセブンイレブンが発表した新商品をご紹介しましょう。

↑エイプリルフール?(画像提供/7-Eleven)

セブンイレブンが発表したのが、米国の飲料ブランド「ミラクル・セルツァー」と共同で作ったという、同社オリジナルブランドのスパークリングウォーター。そのフレーバーに選んだのが、セブンイレブンで人気の「ビッグバイト・ホットドッグ」です。

従来なら、ホットドッグを食べながらスパークリングウォーターを飲むところ、パンと飲み物の役割をチェンジ。プレーンなパンを食べながら、このホットドッグ味のスパークリングウォーターを飲んで、ケチャップやマスタードなどのホットドッグのようなフレーバーを楽しむことができるというのです。

同社はプレスリリースで「レモンライムやオレンジのようなフレーバーなら簡単でしたが、ビッグバイト・ホットドッグ・スパークリングウォーターの開発で、私たちは予期せぬ方向に進みました。これはフレーバーの革新や限界を押し広げる大胆な味です」と述べています。

「常に革新的でユニークな体験を追求している」という同社ですが、さすがにこの味には米国人も仰天。このニュースを紹介するメディアも「ふむ……これはどうなんだろう?」と、その味に懐疑的です。

というのも、このホットドッグ味のスパークリングウォーターの詳細が4月1日に発表されるとのこと。エイプリルフール当日の発表とあって、「単なるジョーク」で終わる可能性が高いのかもしれません。とはいえ、もしも米国のセブンイレブンの商品棚に、本当にホットドッグ味のスパークリングウォーターが並ぶことになったら、一度は試してみたい味になるかもしれません。

