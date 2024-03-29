Travis Japan、『CDTV』4時間半SPでKing Gnu人気曲を“踊ってみた”披露へ
TBS系で4月1日放送『CDTVライブ！ライブ！』4時間30分スペシャル（後6：30〜10：57）の“踊ってみた”企画で、7人組グループ・Travis Japanが、King Gnuの人気曲に挑戦することが明らかになった。
【写真】Number_i、ZEROBASEONEら出演アーティスト
4年目に突入する節目の放送は、新生活が始まるこの季節にぴったりの“パワーソング”を集めた4時間30分スペシャル。最新曲をはじめ、往年の人気“パワーソング”を『CDTVライブ！ライブ！』ならではの演出で魅せる。
今回の“踊ってみた”企画では、パワーソングとしてリクエストが多かったというKing Gnuの人気曲「Teenager Forever」にTravis Japanが挑むことが決定。疾走感のある楽曲を、定評のある精度の高いダンスで“激アツ”に表現する。
出演アーティストはほかに、Creepy Nuts、ZEROBASEONE、NARITA THOMAS SIMPSON、Number_i、NiziU、福山雅治、FRUITS ZIPPER、ME:I、AliA、175R、AKB48、竹原ピストル、DOZAN11（三木道三）、HIPPY、平原綾香、優里、Little Glee Monster、緑黄色社会。披露する楽曲は以下のとおり。
■『CDTVライブ！ライブ！』4時間半スペシャル出演アーティスト・楽曲
AliA「かくれんぼ」
175R「空に唄えば」
AKB48「カラコンウインク」「365日の紙飛行機」
Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」「二度寝」
ZEROBASEONE「ゆらゆら -運命の花-」
竹原ピストル「よー、そこの若いの」
DOZAN11（三木道三）「Lifetime Respect」
Travis Japan「T.G.I. Friday Night」
NARITA THOMAS SIMPSON「花火と君」
Number_i「GOAT」「Blow Your Cover」
NiziU「Memories」
HIPPY「君に捧げる応援歌」
平原綾香「Jupiter」
福山雅治「ひとみ」
FRUITS ZIPPER「NEW KAWAII」
ME:I「Click」「LEAP HIGH! 〜明日へ、めいっぱい〜」
優里「恋人じゃなくなった日」「ビリミリオン」
Little Glee Monster「ちょ待って！」「ECHO」
緑黄色社会「ナイスアイディア！」「Mela!」
▼踊ってみた企画
Travis Japan「Teenager Forever」（King Gnu）
【写真】Number_i、ZEROBASEONEら出演アーティスト
4年目に突入する節目の放送は、新生活が始まるこの季節にぴったりの“パワーソング”を集めた4時間30分スペシャル。最新曲をはじめ、往年の人気“パワーソング”を『CDTVライブ！ライブ！』ならではの演出で魅せる。
出演アーティストはほかに、Creepy Nuts、ZEROBASEONE、NARITA THOMAS SIMPSON、Number_i、NiziU、福山雅治、FRUITS ZIPPER、ME:I、AliA、175R、AKB48、竹原ピストル、DOZAN11（三木道三）、HIPPY、平原綾香、優里、Little Glee Monster、緑黄色社会。披露する楽曲は以下のとおり。
■『CDTVライブ！ライブ！』4時間半スペシャル出演アーティスト・楽曲
AliA「かくれんぼ」
175R「空に唄えば」
AKB48「カラコンウインク」「365日の紙飛行機」
Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」「二度寝」
ZEROBASEONE「ゆらゆら -運命の花-」
竹原ピストル「よー、そこの若いの」
DOZAN11（三木道三）「Lifetime Respect」
Travis Japan「T.G.I. Friday Night」
NARITA THOMAS SIMPSON「花火と君」
Number_i「GOAT」「Blow Your Cover」
NiziU「Memories」
HIPPY「君に捧げる応援歌」
平原綾香「Jupiter」
福山雅治「ひとみ」
FRUITS ZIPPER「NEW KAWAII」
ME:I「Click」「LEAP HIGH! 〜明日へ、めいっぱい〜」
優里「恋人じゃなくなった日」「ビリミリオン」
Little Glee Monster「ちょ待って！」「ECHO」
緑黄色社会「ナイスアイディア！」「Mela!」
▼踊ってみた企画
Travis Japan「Teenager Forever」（King Gnu）