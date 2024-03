MONSTA XのI․M、3rd EP「Off The Beat」アルバムプレビューを公開

MONSTA XのI.Mのカムバックが迫ってきた。I.Mは本日(29日)、公式SNSチャンネルを通じて新しいミニアルバム「Off The Beat」のアルバムプレビューを公開した。映像の中には、タイトル曲「LURE」を皮切りに、収録曲「Bust it」「X0」「Skyline」「MMI」「nbdy」まで、I.Mのはっきりとした音楽の世界観が際立つ3rdミニアルバムの音源の一部が収められている。

ユニークなアートワークで表現されたアルバムのプレビューは、I.Mならではのムードを垣間見ることができる。また、6トラックともにそれぞれ異なるジャンルの音楽カラーで充実に満たされていることを知らせ、ウェルメイドアルバムの誕生も予告している。I.Mは今回の「Off The Beat」にアルバムタイトルのように枠にとらわれない、定型化されてないものを音楽で表現した。さまざまな音楽的要素が調和を成した多彩な構成とより一層幅広くなった音楽のスペクトラムを通じて、I.Mならではの感性感じることができると期待を集めている。これまで多様な音楽的試みを披露し、オールラウンダーミュージシャンとしての実力を思う存分に発揮してきたI.M。いつも新しい音楽でリスナーたちの好みを狙撃してきた彼が久しぶりにソロアーティストとしてカムバックするだけに、内面の深い物語と感情を届ける「Off The Beat」への期待が高まっている。「Off The Beat」は4月3日の午後6時、音楽配信サイトで公開される。