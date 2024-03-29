＜~YEBISU GARDEN PLACE 30th Anniversary~ EBISU Bloomin’ JAZZ GARDEN＞



2024年5月10日(金)〜5月12日(日) ３日間開催恵比寿ガーデンプレイス全域 (東京都渋谷区恵比寿4丁目、東京都目黒区三田1丁目)＜ライブ＞ザ・ガーデンホール、ザ・ガーデンルーム、BLUE NOTE PLACE、センター広場、時計広場＜ピクニックフードトラック＞時計広場＜映画＞YEBISU GARDEN CINEMA※特別上映イベント2024年5月10日(金)〜5月23日(木)[ザ・ガーデンホール]■2024年5月10日(金)Celebrate 30th Anniversary of YEBISU GARDEN PLACE with 黒田卓也 & special guest 9m88会場：ザ・ガーデンホール開場：18:00 / 開演19:00オールスタンディング：VIP：￥30,000、一般：￥8,800■2024年5月11日(土)マリーザ・モンチ会場：ザ・ガーデンホール開場：18:00 / 開演19:00オールスタンディング：VIP：￥30,000、一般：￥11,000■2024年5月12日(日)Blue Lab Beats (with special guest to be announced)会場：ザ・ガーデンホール開場：17:30 / 開演18:30オールスタンディング：VIP：￥30,000、一般：￥8,800※税込※7歳以上チケット必要／6歳以下のお子様は保護者同伴の下、保護者1名につき1名まで無料で入場可※チケット「一般」は、別途ドリンク代必要★VIPチケット詳細：・同日に開催するザ・ガーデンルーム公演に入場可能・ザ・ガーデンホール/ザ・ガーデンルームの優先入場権付き・ドリンク1杯付与・YEBISU GARDEN CINEMAで上映する本フェス関連プログラムの鑑賞券1枚付き（5月10日(金)〜5月23日(木)にて利用可能)・BLUE NOTE PLACE 2Fラウンジ VIPエリアの利用が可能（公演当日のみ有効）※BLUE NOTE PLACE 2Fラウンジ VIPエリアのサービス詳細、その他特典、ザ・ガーデンルームの出演者詳細は、後日発表いたします。[ザ・ガーデンルーム]■2024年5月11日(土)「EBISU Bloomin’ JAZZ GARDEN-PREMIUM SALSA NIGHT-」会場：ザ・ガーデンルーム開場・開演：17:30オールスタンディング：￥2,500※税込※1ドリンク付き※未就学児入場不可★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★オフィシャル先行情報[受付公演] 5月10日(金)黒田卓也 & special guest 9m88、5月12日(日)Blue Lab Beats・オフィシャル2次先行受付[抽選] (イープラス)受付期間：2024年3月30日(土)12:00〜4月1日(月)23:59https://eplus.jp/ebisubloominjazzgarden/[受付公演] 5月11日(土)「EBISU Bloomin’ JAZZ GARDEN-PREMIUM SALSA NIGHT-」・オフィシャル先行受付[先着] (イープラス)受付期間：2024年3月29日(金)18:00〜4月3日(水)23:59https://eplus.jp/ebisubloominjazzgarden/一般発売情報[受付公演] 5月11日(土)マリーザ・モンチ一般発売日時：2024年3月30日(土)10:00イープラス：https://eplus.jp/ebisubloominjazzgarden/チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/yebisu-30th-0511/ローソンチケット：https://l-tike.com/ebisu_bloomin_jazz/★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★※内容は変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。