2024年に東京・恵比寿ガーデンプレイスが開業30周年を迎えることを記念して、5月10日(金)〜5月12日(日) の3日間、恵比寿ガーデンプレイス全域で“普段着で上質な音楽とグルメを気軽に楽しめるリラックスガーデン”をコンセプトとした音楽フェスティバル<EBISU Bloomin’ JAZZ GARDEN>を開催する。本フェスティバルの2日目、5月11日(土)に<EBISU Bloomin’ JAZZ GARDEN-PREMIUM SALSA NIGHT->の開催が決定。サルサ生バンドと日本屈指のDJとのJazzyなラテン、マンボ、ダンサブルな楽曲でペアダンスを踊るのはもちろん、サルサ音楽の魅力をたっぷり味わうことができる。一夜限りの魅力的な大人の夜をザ・ガーデンルームにて是非ご堪能を。

<~YEBISU GARDEN PLACE 30th Anniversary~ EBISU Bloomin’ JAZZ GARDEN>



2024年5月10日(金)〜5月12日(日) 3日間開催恵比寿ガーデンプレイス全域 (東京都渋谷区恵比寿4丁目、東京都目黒区三田1丁目)<ライブ>ザ・ガーデンホール、ザ・ガーデンルーム、BLUE NOTE PLACE、センター広場、時計広場<ピクニックフードトラック>時計広場<映画>YEBISU GARDEN CINEMA※特別上映イベント2024年5月10日(金)〜5月23日(木)[ザ・ガーデンホール]■2024年5月10日(金)Celebrate 30th Anniversary of YEBISU GARDEN PLACE with 黒田卓也 & special guest 9m88会場:ザ・ガーデンホール開場:18:00 / 開演19:00オールスタンディング:VIP:¥30,000、一般:¥8,800■2024年5月11日(土)マリーザ・モンチ会場:ザ・ガーデンホール開場:18:00 / 開演19:00オールスタンディング:VIP:¥30,000、一般:¥11,000■2024年5月12日(日)Blue Lab Beats (with special guest to be announced)会場:ザ・ガーデンホール開場:17:30 / 開演18:30オールスタンディング:VIP:¥30,000、一般:¥8,800※税込※7歳以上チケット必要/6歳以下のお子様は保護者同伴の下、保護者1名につき1名まで無料で入場可※チケット「一般」は、別途ドリンク代必要★VIPチケット詳細:・同日に開催するザ・ガーデンルーム公演に入場可能・ザ・ガーデンホール/ザ・ガーデンルームの優先入場権付き・ドリンク1杯付与・YEBISU GARDEN CINEMAで上映する本フェス関連プログラムの鑑賞券1枚付き(5月10日(金)〜5月23日(木)にて利用可能)・BLUE NOTE PLACE 2Fラウンジ VIPエリアの利用が可能(公演当日のみ有効)※BLUE NOTE PLACE 2Fラウンジ VIPエリアのサービス詳細、その他特典、ザ・ガーデンルームの出演者詳細は、後日発表いたします。[ザ・ガーデンルーム]■2024年5月11日(土)「EBISU Bloomin’ JAZZ GARDEN-PREMIUM SALSA NIGHT-」会場:ザ・ガーデンルーム開場・開演:17:30オールスタンディング:¥2,500※税込※1ドリンク付き※未就学児入場不可★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★オフィシャル先行情報[受付公演] 5月10日(金)黒田卓也 & special guest 9m88、5月12日(日)Blue Lab Beats・オフィシャル2次先行受付[抽選] (イープラス)受付期間:2024年3月30日(土)12:00〜4月1日(月)23:59https://eplus.jp/ebisubloominjazzgarden/[受付公演] 5月11日(土)「EBISU Bloomin’ JAZZ GARDEN-PREMIUM SALSA NIGHT-」・オフィシャル先行受付[先着] (イープラス)受付期間:2024年3月29日(金)18:00〜4月3日(水)23:59https://eplus.jp/ebisubloominjazzgarden/一般発売情報[受付公演] 5月11日(土)マリーザ・モンチ一般発売日時:2024年3月30日(土)10:00イープラス:https://eplus.jp/ebisubloominjazzgarden/チケットぴあ:https://w.pia.jp/t/yebisu-30th-0511/ローソンチケット:https://l-tike.com/ebisu_bloomin_jazz/★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★※内容は変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。