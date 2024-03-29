＜EBISU Bloomin’ JAZZ GARDEN＞、5月10日(金)〜12日(日)に恵比寿ガーデンプレイス全域開催決定
2024年に東京・恵比寿ガーデンプレイスが開業30周年を迎えることを記念して、5月10日(金)〜5月12日(日) の3日間、恵比寿ガーデンプレイス全域で“普段着で上質な音楽とグルメを気軽に楽しめるリラックスガーデン”をコンセプトとした音楽フェスティバル＜EBISU Bloomin’ JAZZ GARDEN＞を開催する。
◆＜EBISU Bloomin’ JAZZ GARDEN＞ 関連画像
本フェスティバルの2日目、5月11日(土)に＜EBISU Bloomin’ JAZZ GARDEN-PREMIUM SALSA NIGHT-＞の開催が決定。サルサ生バンドと日本屈指のDJとのJazzyなラテン、マンボ、ダンサブルな楽曲でペアダンスを踊るのはもちろん、サルサ音楽の魅力をたっぷり味わうことができる。一夜限りの魅力的な大人の夜をザ・ガーデンルームにて是非ご堪能を。
＜EBISU Bloomin’ JAZZ GARDEN-PREMIUM SALSA NIGHT-＞
恵比寿ザ・ガーデンルーム
[出演]
バンド：Banda Coribantes
DJ：後日発表
パフォーマー：後日発表
タイムスケジュール：後日発表
※Banda Coribantesは、30分×2ステージを予定しております。
本公演のチケットは、本日18時よりオフィシャル先行がスタート。 https://eplus.jp/ebisubloominjazzgarden/
他出演者は随時発表いたします。続報を楽しみにお待ちください。
＜~YEBISU GARDEN PLACE 30th Anniversary~ EBISU Bloomin’ JAZZ GARDEN＞
恵比寿ガーデンプレイス全域 (東京都渋谷区恵比寿4丁目、東京都目黒区三田1丁目)
＜ライブ＞ザ・ガーデンホール、ザ・ガーデンルーム、BLUE NOTE PLACE、センター広場、時計広場
＜ピクニックフードトラック＞時計広場
＜映画＞YEBISU GARDEN CINEMA※特別上映イベント2024年5月10日(金)〜5月23日(木)
[ザ・ガーデンホール]
■2024年5月10日(金)
Celebrate 30th Anniversary of YEBISU GARDEN PLACE with 黒田卓也 & special guest 9m88
会場：ザ・ガーデンホール
開場：18:00 / 開演19:00
オールスタンディング：VIP：￥30,000、一般：￥8,800
■2024年5月11日(土)
マリーザ・モンチ
会場：ザ・ガーデンホール
開場：18:00 / 開演19:00
オールスタンディング：VIP：￥30,000、一般：￥11,000
■2024年5月12日(日)
Blue Lab Beats (with special guest to be announced)
会場：ザ・ガーデンホール
開場：17:30 / 開演18:30
オールスタンディング：VIP：￥30,000、一般：￥8,800
※税込
※7歳以上チケット必要／6歳以下のお子様は保護者同伴の下、保護者1名につき1名まで無料で入場可
※チケット「一般」は、別途ドリンク代必要
★VIPチケット詳細：
・同日に開催するザ・ガーデンルーム公演に入場可能
・ザ・ガーデンホール/ザ・ガーデンルームの優先入場権付き
・ドリンク1杯付与
・YEBISU GARDEN CINEMAで上映する本フェス関連プログラムの鑑賞券1枚付き（5月10日(金)〜5月23日(木)にて利用可能)
・BLUE NOTE PLACE 2Fラウンジ VIPエリアの利用が可能（公演当日のみ有効）
※BLUE NOTE PLACE 2Fラウンジ VIPエリアのサービス詳細、その他特典、ザ・ガーデンルームの出演者詳細は、後日発表いたします。
[ザ・ガーデンルーム]
■2024年5月11日(土)
「EBISU Bloomin’ JAZZ GARDEN-PREMIUM SALSA NIGHT-」
会場：ザ・ガーデンルーム
開場・開演：17:30
オールスタンディング：￥2,500
※税込
※1ドリンク付き
※未就学児入場不可
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オフィシャル先行情報
[受付公演] 5月10日(金)黒田卓也 & special guest 9m88、5月12日(日)Blue Lab Beats
・オフィシャル2次先行受付[抽選] (イープラス)
受付期間：2024年3月30日(土)12:00〜4月1日(月)23:59
https://eplus.jp/ebisubloominjazzgarden/
[受付公演] 5月11日(土)「EBISU Bloomin’ JAZZ GARDEN-PREMIUM SALSA NIGHT-」
・オフィシャル先行受付[先着] (イープラス)
受付期間：2024年3月29日(金)18:00〜4月3日(水)23:59
https://eplus.jp/ebisubloominjazzgarden/
一般発売情報
[受付公演] 5月11日(土)マリーザ・モンチ
一般発売日時：2024年3月30日(土)10:00
イープラス：https://eplus.jp/ebisubloominjazzgarden/
チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/yebisu-30th-0511/
ローソンチケット：https://l-tike.com/ebisu_bloomin_jazz/
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※内容は変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
◆オフィシャルサイト