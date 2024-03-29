ÎÞ¤Ê¤·¤Ç¤Ï¸ì¤ì¤Ê¤¤Àîºê¤Î²¸»Õ¤äÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤ÎÊÌ¤ì¡£»³º¬»ëÍè¤¬µ¤»ý¤Á¤ò½ñ¤ÄÖ¤Ã¤¿¥á¥âÄ¢¤ÈMLS¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¿¥Ñ¡¼¥È£³¡Û
¡¡2024Ç¯¡¢Àîºê¤«¤éMLS¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤ò·è¤á¤¿¤Î¤¬¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥«¥¿¡¼¥ë¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿±¦SB¤Î»³º¬»ëÍè¤Ç¤¢¤ë¡£30ºÐ¤Ç¤Î½é¤Î³¤³°Ä©Àï¡£¤½¤Î»Ñ¤òÄÉ¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò£³²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤è¤¦¡£
¡½¡½¢¡¡½¡½¢¡¡½¡½¡¡
¡¡»³º¬¤Î¼ê¤â¤È¤Ë¤ÏÃ¯¤Ë¤â¸«¤»¤Ê¤¤¥á¥âÄ¢¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ÌÂ¤Ã¤¿»þ¡¢Æ¬¤òÀ°Íý¤·¤¿¤¤»þ¡¢Èà¤Ï¤½¤Î»þ¡¹¤ÎÁÛ¤¤¤ä¡¢¤«¤±¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ïº£²ó¤Î°ÜÀÒ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Àîºê¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¿¤Á¤Ë¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤«¡© ¤½¤¦¼ÁÌä¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö°ì²ó¡¢¥á¥âÄ¢¤ò¸«ÊÖ¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÃúÇ«¤ËÅö»þ¤Îµ²±¤È¸ÀÍÕ¤Î¿ô¡¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÖÀäÂÐ¤Ë¸«¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¡£¤½¤ÎÃæ¿È¤ÏÌç³°ÉÔ½Ð¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÀè¤Û¤É¤âÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ACL¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯Âç¤¤Ê¥¦¥§¥¤¥È¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌÂ¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¿·¤·¤¤Ä©Àï¤Ë·¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢·è¤á¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ»×¤Ã¤¿¤³¤È¤òµÒ´Ñ»ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¥á¥âÄ¢¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤Î»þ¤Î´¶¾ð¤Ç¡¢»ëÌî¤¬¶¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¯¤³¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¡¢¤½¤Î»þ¤Ë²¿¤ò´¶¤¸¤¿¤«¡¢³¤³°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿»þ¤Îµ¤»ý¤Á¡¢Ã¯¤«¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤Ã¤¿¤«¤Ê¤É¡¢¥Ð¡¼¥Ã¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤í¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¤¡¢»Ä¤í¤¦¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤¿»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¥á¥â¤òµÒ´ÑÅª¤Ë¸«ÊÖ¤¹¤È¡¢¿·¤¿¤Ê´Ä¶¤Ë¿Ê¤ß¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡Àîºê¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤¬ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤Ï¡¢¤Û¤ÜÁêÃÌ¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç°ìÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¥¢¥¤µ¤ó¡Ê²ÈÄ¹¾¼Çî¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£¥¢¥¤µ¤ó¤È¤ÏÆÃÊÌ¿¼¤¤ÏÃ¤ò¤¹¤ëÃç¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Î¥¢¥¤µ¤ó¤Ø¤Î¿®ÍêÅÙ¤Ï¤½¤ê¤ãÁêÅö¤Ç¤¹¤·¡¢¡Ê±¦SB¤È±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤È¤·¤Æ¡Ë»î¹çÃæ¤Ï°ìÈÖ¶á¤¯¤Ë¤¤¤Æ¡¢°ìÈÖÂ¿¤¯°ì½ï¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¢¥¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤«¤é¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤é¤ì¤¿¤·¡¢ËÍ¤¬¤â¤Ã¤È¥¢¥¤µ¤ó¤ÎÍ×µá¤¹¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤É¤ì¤À¤±¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¹¶·â¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤È¾ï¤Ë¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¢¥¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö»Ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢°ÊÁ°¤ËËÍ¤Î¤³¤È¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¡£¡Ö¤ªÁ°¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¡×¤ÈÂ¾¤Î¿Í¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ã¤ÆÄ¾ÀÜ¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤ê¤â´ò¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤ó¤À¤«¿´¤¬¿Ì¤¨¤ÆÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ú²èÁü¡Û¥»¥ë¥¸¥ª±Û¸å¡¢¾®Ìî¿Æó¡¢Âçµ×ÊÝ²Å¿Í¡¢ÃæÂ¼·û¹ä¤é28Ì¾¤¬¸·Áª¤·¤¿¡Ö£ÊÎòÂå¥Ù¥¹¥È11¡×¤ò°ìµó¸ø³«¡ª
¡¡¤µ¤é¤Ë·»µ®Ê¬¤Î¾®ÎÓÍª¤Ë¤Ï¤¤¤ÁÁá¤¯ÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ä¡Ö¤ªÁ°¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éÍ§¤À¤Á¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Î°ú¤Î±¤á¤â¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£ÏÆºäÂÙÅÍ¡¢ÅÐÎ¤µýÊ¿¡¢À¥ÀîÍ´Êå...Â¿¤¯¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¶¦ÄÌ¤·¤ÆÁ÷¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ï»³º¬¤¬Â¿¤¯¤Î´À¤ÈÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤ó¤Ç¤¤¿Æ»¤ò¾Î¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢²¿¤è¤ê¤ÎÍÀ¤ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤Îµ»½Ñ¤Î¤È¤³¤í¤Ï°ìÀÚË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÎ×¤à»ÑÀª¤ò¤ß¤ó¤ÊË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤¦¤ó...¡¢¤½¤³¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡ÂçÀèÇÚ¤ÎÃæÂ¼·û¹ä¤«¤é¤Ï¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ò¸«¤Æ³Ø¤ó¤À¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤¬º£¸å¡¢»ØÆ³¼Ô¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤Ç¡¢¥ß¥¤Î¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤¬¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿»Ñ¤Ï¤¹¤´¤¯»ØÉ¸¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¾ï¤Ë´Ö¶á¤Ç¼«Ê¬¤ÎÅØÎÏ¤òÇ§¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿µ´ÌÚÃ£´ÆÆÄ¤Ë¡¢Êó¹ð¤ò¤·¤¿ºÝ¤Ë¤ÏÎÞ¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¿¡£µ»½ÑÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÀîºê¤Ç¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¼«Ê¬¤òµ¯ÍÑ¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤äÎý½¬¤ËÂÐ¤¹¤ë¿¿Ùõ¤Ê»ÑÀª¤òÃ¯¤è¤ê¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿²¸»Õ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë¥ª¥Ë¤µ¤ó¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¯¤Æ¡£¥Ü¥í¥Ü¥íµã¤¤Þ¤·¤¿¡£²þ¤á¤Æ°ì½ï¤ËÅ·¹ÄÇÕ¤òÍ¥¾¡¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤Æ¡×
¡¡Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î»Ù¤¨¤ä¡¢¼«Ê¬¤Î¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿Æ»¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È²þ¤á¤ÆÇ§¼±¤Ê¤¬¤é¡½¡½¤½¤ó¤ÊÀ²¤ì¤ä¤«¤ÊÁÛ¤¤¤òÊú¤¨¡¢»³º¬¤ÏÍ¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¹ñ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¤ä¤Ï¤êÆüËÜ¤È¤Î°ã¤¤¤ò¡¢»ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¡£Îã¤¨¤Ð¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¡£
¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬ÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤ÏÍ¼¿©¤Î¤¢¤È¤Ë¡¢Áª¼ê¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤òÈ¯»¶¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤ò¥¯¥é¥Ö¤¬Àß¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤³¤½¡Ø¥¢¥¿¥Ã¥¯25¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë£²¤Ä¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÂåÉ½¼Ô¤¬²óÅú¤·¤Æ¤¤¤¯¥¯¥¤¥ºÂç²ñ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤â¸ÀÍÕ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ê¤«¤Ç³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥·¥ç¡¼¤â¸«¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ºÇ½é¤Îº¢¤Ï¡ØÎý½¬¤ÇÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·Éô²°¤Ëµ¢¤Ã¤ÆµÙ¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤è¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¡£¤µ¤¹¤¬¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¹ñ¤À¤Ê¤È¡¢Àá¡¹¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿©»ö¤ÏÎý½¬Æü¤ÏÄ«¤ÈÃë¡¢¥¯¥é¥Ö¤¬½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÍ¤Ïº£¤Þ¤ÇÄ«¤´ÈÓ¤Ï¡¢ÇòÊÆ¤Èµû¡¢Ç¼Æ¦¡¢Íñ¤Ê¤ÉÆüËÜ¿©¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¿©»ö¤À¤È¤ªÊÆ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥ª¡¼¥È¥ß¡¼¥ë¤ò½é¤á¤Æ¿©¤Ù¤¿¤ê¤È¡¢²¤ÊÆ¤Î¿©»ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤â¥ª¡¼¥È¥ß¡¼¥ë¤Î¿©¤ÙÊý¤òÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ªÊÆ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¨¥Ã¥°¤ò¤ª¤«¤º¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡ÊµÈÅÄ¡ËËãÌé¤¯¤ó¤Ë¡Ø¤½¤ì¥°¥é¥Î¡¼¥é¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ä¤Ä¤À¤¾¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¾è¤Ã¤±¤Æ¿©¤Ù¤ë¤ó¤À¤¾¡Ù¤È¾Ð¤ï¤ì¤Æ¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬ÊÙ¶¯¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¼þ°Ï¤Ë¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë±ÑÃ±¸ì¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¤·¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¿ô¾¯¤Ê¤¤Ã±¸ì¤Ç¾¡Éé¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤ß¤ó¤ÊÊ¬¤«¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£Â¿Ê¬¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã´Ö°ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â²Ì´º¤Ë¹¶¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊªÉÝ¤¸¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¤³¤È¤À¤È¤«¡¢¤½¤ì¤³¤½¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤¬¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ë¶á¤¯¤Æ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥ë¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤À¤È¤«¡£¤ß¤ó¤Ê¥Î¥ê¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡½¼¼Â¤Ö¤ê¤¬±®¤¨¤ëÆü¡¹¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢²þ¤á¤Æµ¿Ìä¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£¡Ö²¤½£¤Ç¤Ï¤Ê¤¯MLS¤Ø°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÄñ¹³¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡×¡£¤½¤ÎÌä¤¤¤Ë»³º¬¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö°ÜÀÒ¤¹¤ëÁ°¤ÎMLS¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤¹¤´¤¯¥Õ¥£¥¸¥«¥ë´ó¤ê¤Î¥ê¡¼¥°¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£ËãÌé¤¯¤ó¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤«¿Ö¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¡¢µîÇ¯¡¢ËÍ¤ÏACL¤òÀï¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢ºÇ¤â¡Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡Ù¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¤ÎÆñ¤·¤µ¡¢´ÑµÒÀÊ¤«¤éÈô¤ó¤Ç¤¯¤ë¸·¤·¤¤Ìî¼¡¤ä¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¡¢¤½¤·¤ÆÂÐÌÌ¤¹¤ëÂç¤¤¯¤Æ¡¢Â®¤¯¤Æ¡¢¶¯¤¤Áê¼ê¡£MLS¤ËÈô¤Ó¹þ¤á¤Ð¡¢¤½¤Î´Ä¶¤òÆü¡¹¡¢ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤éËÍ¤Ï²¤½£¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤É¤È¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤¿¤À¤·¡¢ÅÏÊÆ¸å¡¢Åö½é¤Ï¥×¥ì¡¼ÌÌ¤ÇÆñ¤·¤µ¤â´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬Àîºê¤Ç¤Î·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö³°¹ñ¿Í¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ä¤ëÆñ¤·¤µ¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤³¤½ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ³°¹ñ¿Í¤ÈÀï¤¦ÉñÂæ¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¤È¤Ë¤«¤¯½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ëÁª¼ê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¿Í¤À¤Ã¤¿¤é¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ø¤¤¤ä²¶¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤À¤«¤é¡Ù¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÆÃÄ¹¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ø¶²¤é¤¯¤³¤¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤Í¡Ù¤È´üÂÔ¤¹¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Î»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤ÏÆ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤ÆÆñ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¡¢¿ÈÂÎ¤ÎÂç¤¤ÊÁª¼ê¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÍè¤¿¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï°ú¤Ã¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥¹¤òÄ¹¤¤Â¤ÇÅö¤Æ¤é¤ì¤¿¤ê¤È¡¢Áª¼ê¤Ò¤È¤ê¤È¤·¤Æ²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤ò¡¢¤¹¤´¤¯»î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»þ¡¢¥¥ã¥ó¥×¤ÎÅÓÃæ¤Ë¡¢¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤ÎACL¤Î»î¹ç¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡ÊACL¥é¥¦¥ó¥É16¤Î¥¢¥¦¥§¡¼¡¦»³ÅìÂÙ»³Àï¡¿¡û£³¡Ý£²¡£¤¿¤À£±½µ´Ö¸å¤Î¥Û¡¼¥à¤Ç¤Î°ìÀï¤ÇÀîºê¤ÏÇÔ¤ì¤ÆÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ë¡¢µ×¡¹¤ËÅ·¹ÄÇÕ·è¾¡¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢²þ¤á¤Æ¿´¤Ë¤¯¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Ã¤Á¤¤ÆÆñ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢ACL¤Î¥¢¥¦¥§¡¼¤Î»î¹ç¤ò´Þ¤á¤Æ¿ÈÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¾¡¤Á¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¡¢¤¹¤Ç¤Ë¿¿·õ¾¡Éé¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¤¤ë¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Î»Ñ¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢¡Ø²¶¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¡£¤â¤Ã¤È¤ä¤é¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È·è°Õ¤·¤Æ¤«¤é¡¢ÎÉ¤¤¥×¥ì¡¼¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤³¤½ºÇ½é¤Î¤¦¤Á¤Ï¡Ø¤¢¤¢¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì£Êý¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¥×¥ì¡¼¤ò¤¹¤ë¤«¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢µ¤¤ò»È¤Ã¤ÆÌ£Êý¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¤É¤ó¤É¤ó¼«Ê¬¤Î¥ê¥º¥à¤¬¶¸¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤½¤³¤ò¡Ø¤â¤¦ÎÉ¤¤¤ä¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÍ×µá¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¡Ù¤È°Õ¼±¤òÊÑ¤¨¡¢¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤ËÆ°¤¡¢¼«Ê¬¤¬Íß¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¼õ¤±¡¢°Õ¿Þ¤ò¸«Êý¤Ë¤Á¤ã¤ó¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤é¡¢¥¥ã¥ó¥×¤Î¥é¥¹¥È¿ôÆü¤ä¡¢ºÇ¸å¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ï¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤ÇÎÉ¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥¹¥¢¥ì¥¹¡¢¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥Ö¥¹¥±¥Ã¥Ä¡¢¥¸¥ç¥ë¥Ç¥£¡¦¥¢¥ë¥Ð¤é¤òÎ¨¤¤¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¤È¤Î³«ËëÀï¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤Ë¤Ï¡¢ÇØÈÖ¹æ£²¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤«¤é»³º¬¤Ï£µ»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤â¸µ¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÎMF¥ê¥¡¦¥×¥Ã¥Á¤é¤ò¼´¤Ë£²¾¡£³Ê¬¤È¤Þ¤º¤Þ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¼«¤é¤Ë¸·¤·¤¤ÃË¤À¡£µá¤á¤ë¤Î¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¤³¤³¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Î»þ¤È¤Þ¤¿°ã¤¦Áª¼ê¤Ë¡¢¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤·¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ»î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¥¿¥¤¥×¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼é¤êÊý¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥×¥é¥¹¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¹ñÀÒ¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡£¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤Î¡È¿¼¤ß¡É¤ò»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢ÅÁ¤¨¤¿¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡ÖËÍ¤¬¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢MLS¤È¤¤¤¦¥ê¡¼¥°¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤è¤ê´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ï¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¸½Ìò¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤ÏÆÃ¤Ë¤³¤Î¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤ò¤¹¤ëÁªÂò»è¤òÆ¬¤ÎÊÒ¶ù¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ç¤â¡¢²¤½£°ÜÀÒ¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿º£¡¢¡È¤¤¤«¤ËÁá¤¯¹Ô¤±¤ë¤«¡É¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¹âÂ´£³¡¢£´Ç¯ÌÜ¤ËJ¥ê¡¼¥°¤Ç³èÌö¤·¡¢23¡¢24ºÐ¤Ç²¤½£¤ËÅÏ¤ë·Á¤Ç¤Ï¡¢ÃÙ¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥ï¥ó¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¢MLS¤ò¶´¤à¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤µ¤Ï¤³¤Ã¤Á¤ËÍè¤Æ¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¡£µ»½ÑÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£MLS¤Ç¤Ï½ÅÊõ¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤·¡¢±Ñ¸ì·÷¤Ç¸À¸ì¤â³Ø¤Ù¤Þ¤¹¤·¡¢ËÜÅö¤ËÂ¿¤¯¤Î¹ñÀÒ¤ÎÁª¼ê¤¬¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊ¸²½¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Î´Ä¶¤âÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¼ÂÎÏ¤âÈ¯´ø¤·¤ä¤¹¤¤¤Ï¤º¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÌÌ¤Ç¤â³¤³°¤Ç¤ÎÂè°ìÊâÌÜ¤È¤·¤Æ¤â¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¥ê¡¼¥°¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡£¸½¤ËMLS¤«¤é²¤½£¤Ë¹Ô¤¯Áª¼ê¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢²¤½£¤«¤é¤ÏJ¥ê¡¼¥°¤è¤êÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¼ã¤¤Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¢¤ê¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡£
¡¡¥µ¥é¥ê¡¼¥¥ã¥Ã¥×À©ÅÙ¡ÊÇ¯ÊðÁí³Û¤Î¾å¸ÂÀ©ÅÙ¡Ë¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢³Æ¥¯¥é¥Ö¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±¶â³Û¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤éÎÉ¤¤Áª¼ê¤ò³Í¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤·¤¿´ð½à¤ËÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤Ï¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÆ»¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î²ÄÇ½À¤Ï²þ¤á¤Æ¹¤¬¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½ËãÌé¤¯¤ó¤È¤â¡¢ËÍ¤é¤¬MLS¤ÎÎÉ¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤Þ¤ê¸À¤¤¤¹¤®¤ë¤ÈÆüËÜ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÊý¤¿¤Á¤ËÅÜ¤é¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÈ¯Å¸¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡×
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç30ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿¼«¿È¤ÏÂåÉ½Éüµ¢¤ä¡¢²¤½£¤Ø¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤È¤¤¤¦ÌîË¾¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤Á¤é¤Î°Õ¿Þ¤Ï¤ä¤ó¤ï¤êÈÝÄê¤¹¤ë¡£
¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¾ï¤Ë°Õ¼±¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ËÍ¤ÎÆ¬¤Î¤Ê¤«¤Ë¤â¡¢¤â¤Á¤í¤óÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âº£¤Ï¤½¤³¤òÌÀ³Î¤ÊÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤º¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¡£¤Þ¤À¤³¤³¤Ç²¿¤âÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤½¤ì¤ËËÍ¤Î¾ì¹ç¡¢Àè¤Ð¤«¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£·×²èÄÌ¤ê¤Ë¤¤¤Ä¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£°ìÊâ°ìÊâ¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤ËÁ´ÎÏ¤ò·¹¤±¤ë¡£¤½¤³¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤½¤ì¤³¤½¤¬»³º¬»ëÍè¤ÎÀ¸¤¤ëÆ»¡£Àîºê¤Ç¾Î»¿¤µ¤ìÂ³¤±¤¿»ÑÀª¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î¿ôÆü¸å¡¢»³º¬¤Î¤â¤È¤Ë¤ÏÀîºê¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¿¤Á¤«¤é¿ôÂ¿¤¯¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿Åù¿ÈÂç¤Î¥¿¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¤¤¤ë¡£°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤ÇÈà¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¥Ô¥Ã¥Á¤òÁö¤êÂ³¤±¡¢Æ®¤¤Â³¤±¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¢¤Ï¤³¤Á¤é
¢£¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¤ä¤Þ¤Í¡¦¤ß¤¡¿1993Ç¯12·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£178Â¡¦72Á¡£¤¢¤¶¤ßÌîF.C.¡½ÅìµþV¥¸¥å¥Ë¥¢¡½ÅìµþVJr¥æ¡¼¥¹¡¼¥¦¥£¥¶¥¹¹â¡½¶Í°þ²£ÉÍÂç¡½Àîºê¡½¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¡£J1ÄÌ»»196»î¹ç¡¦14ÆÀÅÀ¡£J2ÄÌ»»37»î¹ç¡¦£°ÆÀÅÀ¡£ÆüËÜÂåÉ½ÄÌ»»16»î¹ç¡¦£²ÆÀÅÀ¡£Ç´¤ê¶¯¤¤¼éÈ÷¤È¡È¤Ê¤¼¤½¤³¤Ë¡©¡É¤È¤¤¤¦ÀäÌ¯¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤ÇÁê¼ê¤òÏÇ¤ï¤·¡¢ÆÀÅÀ¤âÃ¥¤¦±¦SB¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üËÜÅÄ·ò²ð¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ë
¡½¡½¢¡¡½¡½¢¡¡½¡½¡¡
¡¡»³º¬¤Î¼ê¤â¤È¤Ë¤ÏÃ¯¤Ë¤â¸«¤»¤Ê¤¤¥á¥âÄ¢¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ÌÂ¤Ã¤¿»þ¡¢Æ¬¤òÀ°Íý¤·¤¿¤¤»þ¡¢Èà¤Ï¤½¤Î»þ¡¹¤ÎÁÛ¤¤¤ä¡¢¤«¤±¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ïº£²ó¤Î°ÜÀÒ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀè¤Û¤É¤âÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ACL¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯Âç¤¤Ê¥¦¥§¥¤¥È¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌÂ¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¿·¤·¤¤Ä©Àï¤Ë·¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢·è¤á¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ»×¤Ã¤¿¤³¤È¤òµÒ´Ñ»ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¥á¥âÄ¢¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤Î»þ¤Î´¶¾ð¤Ç¡¢»ëÌî¤¬¶¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¯¤³¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¡¢¤½¤Î»þ¤Ë²¿¤ò´¶¤¸¤¿¤«¡¢³¤³°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿»þ¤Îµ¤»ý¤Á¡¢Ã¯¤«¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤Ã¤¿¤«¤Ê¤É¡¢¥Ð¡¼¥Ã¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤í¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¤¡¢»Ä¤í¤¦¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤¿»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¥á¥â¤òµÒ´ÑÅª¤Ë¸«ÊÖ¤¹¤È¡¢¿·¤¿¤Ê´Ä¶¤Ë¿Ê¤ß¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡Àîºê¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤¬ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤Ï¡¢¤Û¤ÜÁêÃÌ¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç°ìÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¥¢¥¤µ¤ó¡Ê²ÈÄ¹¾¼Çî¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£¥¢¥¤µ¤ó¤È¤ÏÆÃÊÌ¿¼¤¤ÏÃ¤ò¤¹¤ëÃç¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Î¥¢¥¤µ¤ó¤Ø¤Î¿®ÍêÅÙ¤Ï¤½¤ê¤ãÁêÅö¤Ç¤¹¤·¡¢¡Ê±¦SB¤È±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤È¤·¤Æ¡Ë»î¹çÃæ¤Ï°ìÈÖ¶á¤¯¤Ë¤¤¤Æ¡¢°ìÈÖÂ¿¤¯°ì½ï¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¢¥¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤«¤é¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤é¤ì¤¿¤·¡¢ËÍ¤¬¤â¤Ã¤È¥¢¥¤µ¤ó¤ÎÍ×µá¤¹¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤É¤ì¤À¤±¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¹¶·â¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤È¾ï¤Ë¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¢¥¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö»Ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢°ÊÁ°¤ËËÍ¤Î¤³¤È¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¡£¡Ö¤ªÁ°¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¡×¤ÈÂ¾¤Î¿Í¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ã¤ÆÄ¾ÀÜ¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤ê¤â´ò¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤ó¤À¤«¿´¤¬¿Ì¤¨¤ÆÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ú²èÁü¡Û¥»¥ë¥¸¥ª±Û¸å¡¢¾®Ìî¿Æó¡¢Âçµ×ÊÝ²Å¿Í¡¢ÃæÂ¼·û¹ä¤é28Ì¾¤¬¸·Áª¤·¤¿¡Ö£ÊÎòÂå¥Ù¥¹¥È11¡×¤ò°ìµó¸ø³«¡ª
¡¡¤µ¤é¤Ë·»µ®Ê¬¤Î¾®ÎÓÍª¤Ë¤Ï¤¤¤ÁÁá¤¯ÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ä¡Ö¤ªÁ°¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éÍ§¤À¤Á¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Î°ú¤Î±¤á¤â¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£ÏÆºäÂÙÅÍ¡¢ÅÐÎ¤µýÊ¿¡¢À¥ÀîÍ´Êå...Â¿¤¯¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¶¦ÄÌ¤·¤ÆÁ÷¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ï»³º¬¤¬Â¿¤¯¤Î´À¤ÈÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤ó¤Ç¤¤¿Æ»¤ò¾Î¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢²¿¤è¤ê¤ÎÍÀ¤ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤Îµ»½Ñ¤Î¤È¤³¤í¤Ï°ìÀÚË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÎ×¤à»ÑÀª¤ò¤ß¤ó¤ÊË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤¦¤ó...¡¢¤½¤³¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡ÂçÀèÇÚ¤ÎÃæÂ¼·û¹ä¤«¤é¤Ï¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ò¸«¤Æ³Ø¤ó¤À¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤¬º£¸å¡¢»ØÆ³¼Ô¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤Ç¡¢¥ß¥¤Î¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤¬¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿»Ñ¤Ï¤¹¤´¤¯»ØÉ¸¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¾ï¤Ë´Ö¶á¤Ç¼«Ê¬¤ÎÅØÎÏ¤òÇ§¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿µ´ÌÚÃ£´ÆÆÄ¤Ë¡¢Êó¹ð¤ò¤·¤¿ºÝ¤Ë¤ÏÎÞ¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¿¡£µ»½ÑÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÀîºê¤Ç¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¼«Ê¬¤òµ¯ÍÑ¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤äÎý½¬¤ËÂÐ¤¹¤ë¿¿Ùõ¤Ê»ÑÀª¤òÃ¯¤è¤ê¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿²¸»Õ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë¥ª¥Ë¤µ¤ó¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¯¤Æ¡£¥Ü¥í¥Ü¥íµã¤¤Þ¤·¤¿¡£²þ¤á¤Æ°ì½ï¤ËÅ·¹ÄÇÕ¤òÍ¥¾¡¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤Æ¡×
¡¡Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î»Ù¤¨¤ä¡¢¼«Ê¬¤Î¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿Æ»¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È²þ¤á¤ÆÇ§¼±¤Ê¤¬¤é¡½¡½¤½¤ó¤ÊÀ²¤ì¤ä¤«¤ÊÁÛ¤¤¤òÊú¤¨¡¢»³º¬¤ÏÍ¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¹ñ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¤ä¤Ï¤êÆüËÜ¤È¤Î°ã¤¤¤ò¡¢»ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¡£Îã¤¨¤Ð¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¡£
¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬ÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤ÏÍ¼¿©¤Î¤¢¤È¤Ë¡¢Áª¼ê¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤òÈ¯»¶¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤ò¥¯¥é¥Ö¤¬Àß¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤³¤½¡Ø¥¢¥¿¥Ã¥¯25¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë£²¤Ä¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÂåÉ½¼Ô¤¬²óÅú¤·¤Æ¤¤¤¯¥¯¥¤¥ºÂç²ñ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤â¸ÀÍÕ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ê¤«¤Ç³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥·¥ç¡¼¤â¸«¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ºÇ½é¤Îº¢¤Ï¡ØÎý½¬¤ÇÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·Éô²°¤Ëµ¢¤Ã¤ÆµÙ¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤è¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¡£¤µ¤¹¤¬¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¹ñ¤À¤Ê¤È¡¢Àá¡¹¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿©»ö¤ÏÎý½¬Æü¤ÏÄ«¤ÈÃë¡¢¥¯¥é¥Ö¤¬½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÍ¤Ïº£¤Þ¤ÇÄ«¤´ÈÓ¤Ï¡¢ÇòÊÆ¤Èµû¡¢Ç¼Æ¦¡¢Íñ¤Ê¤ÉÆüËÜ¿©¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¿©»ö¤À¤È¤ªÊÆ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥ª¡¼¥È¥ß¡¼¥ë¤ò½é¤á¤Æ¿©¤Ù¤¿¤ê¤È¡¢²¤ÊÆ¤Î¿©»ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤â¥ª¡¼¥È¥ß¡¼¥ë¤Î¿©¤ÙÊý¤òÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ªÊÆ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¨¥Ã¥°¤ò¤ª¤«¤º¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡ÊµÈÅÄ¡ËËãÌé¤¯¤ó¤Ë¡Ø¤½¤ì¥°¥é¥Î¡¼¥é¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ä¤Ä¤À¤¾¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¾è¤Ã¤±¤Æ¿©¤Ù¤ë¤ó¤À¤¾¡Ù¤È¾Ð¤ï¤ì¤Æ¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬ÊÙ¶¯¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¼þ°Ï¤Ë¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë±ÑÃ±¸ì¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¤·¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¿ô¾¯¤Ê¤¤Ã±¸ì¤Ç¾¡Éé¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤ß¤ó¤ÊÊ¬¤«¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£Â¿Ê¬¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã´Ö°ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â²Ì´º¤Ë¹¶¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊªÉÝ¤¸¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¤³¤È¤À¤È¤«¡¢¤½¤ì¤³¤½¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤¬¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ë¶á¤¯¤Æ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥ë¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤À¤È¤«¡£¤ß¤ó¤Ê¥Î¥ê¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡½¼¼Â¤Ö¤ê¤¬±®¤¨¤ëÆü¡¹¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢²þ¤á¤Æµ¿Ìä¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£¡Ö²¤½£¤Ç¤Ï¤Ê¤¯MLS¤Ø°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÄñ¹³¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡×¡£¤½¤ÎÌä¤¤¤Ë»³º¬¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö°ÜÀÒ¤¹¤ëÁ°¤ÎMLS¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤¹¤´¤¯¥Õ¥£¥¸¥«¥ë´ó¤ê¤Î¥ê¡¼¥°¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£ËãÌé¤¯¤ó¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤«¿Ö¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¡¢µîÇ¯¡¢ËÍ¤ÏACL¤òÀï¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢ºÇ¤â¡Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡Ù¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¤ÎÆñ¤·¤µ¡¢´ÑµÒÀÊ¤«¤éÈô¤ó¤Ç¤¯¤ë¸·¤·¤¤Ìî¼¡¤ä¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¡¢¤½¤·¤ÆÂÐÌÌ¤¹¤ëÂç¤¤¯¤Æ¡¢Â®¤¯¤Æ¡¢¶¯¤¤Áê¼ê¡£MLS¤ËÈô¤Ó¹þ¤á¤Ð¡¢¤½¤Î´Ä¶¤òÆü¡¹¡¢ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤éËÍ¤Ï²¤½£¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤É¤È¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤¿¤À¤·¡¢ÅÏÊÆ¸å¡¢Åö½é¤Ï¥×¥ì¡¼ÌÌ¤ÇÆñ¤·¤µ¤â´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬Àîºê¤Ç¤Î·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö³°¹ñ¿Í¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ä¤ëÆñ¤·¤µ¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤³¤½ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ³°¹ñ¿Í¤ÈÀï¤¦ÉñÂæ¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¤È¤Ë¤«¤¯½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ëÁª¼ê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¿Í¤À¤Ã¤¿¤é¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ø¤¤¤ä²¶¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤À¤«¤é¡Ù¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÆÃÄ¹¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ø¶²¤é¤¯¤³¤¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤Í¡Ù¤È´üÂÔ¤¹¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Î»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤ÏÆ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤ÆÆñ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¡¢¿ÈÂÎ¤ÎÂç¤¤ÊÁª¼ê¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÍè¤¿¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï°ú¤Ã¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥¹¤òÄ¹¤¤Â¤ÇÅö¤Æ¤é¤ì¤¿¤ê¤È¡¢Áª¼ê¤Ò¤È¤ê¤È¤·¤Æ²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤ò¡¢¤¹¤´¤¯»î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»þ¡¢¥¥ã¥ó¥×¤ÎÅÓÃæ¤Ë¡¢¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤ÎACL¤Î»î¹ç¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡ÊACL¥é¥¦¥ó¥É16¤Î¥¢¥¦¥§¡¼¡¦»³ÅìÂÙ»³Àï¡¿¡û£³¡Ý£²¡£¤¿¤À£±½µ´Ö¸å¤Î¥Û¡¼¥à¤Ç¤Î°ìÀï¤ÇÀîºê¤ÏÇÔ¤ì¤ÆÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ë¡¢µ×¡¹¤ËÅ·¹ÄÇÕ·è¾¡¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢²þ¤á¤Æ¿´¤Ë¤¯¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Ã¤Á¤¤ÆÆñ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢ACL¤Î¥¢¥¦¥§¡¼¤Î»î¹ç¤ò´Þ¤á¤Æ¿ÈÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¾¡¤Á¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¡¢¤¹¤Ç¤Ë¿¿·õ¾¡Éé¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¤¤ë¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Î»Ñ¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢¡Ø²¶¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¡£¤â¤Ã¤È¤ä¤é¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È·è°Õ¤·¤Æ¤«¤é¡¢ÎÉ¤¤¥×¥ì¡¼¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤³¤½ºÇ½é¤Î¤¦¤Á¤Ï¡Ø¤¢¤¢¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì£Êý¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¥×¥ì¡¼¤ò¤¹¤ë¤«¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢µ¤¤ò»È¤Ã¤ÆÌ£Êý¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¤É¤ó¤É¤ó¼«Ê¬¤Î¥ê¥º¥à¤¬¶¸¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤½¤³¤ò¡Ø¤â¤¦ÎÉ¤¤¤ä¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÍ×µá¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¡Ù¤È°Õ¼±¤òÊÑ¤¨¡¢¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤ËÆ°¤¡¢¼«Ê¬¤¬Íß¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¼õ¤±¡¢°Õ¿Þ¤ò¸«Êý¤Ë¤Á¤ã¤ó¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤é¡¢¥¥ã¥ó¥×¤Î¥é¥¹¥È¿ôÆü¤ä¡¢ºÇ¸å¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ï¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤ÇÎÉ¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥¹¥¢¥ì¥¹¡¢¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥Ö¥¹¥±¥Ã¥Ä¡¢¥¸¥ç¥ë¥Ç¥£¡¦¥¢¥ë¥Ð¤é¤òÎ¨¤¤¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¤È¤Î³«ËëÀï¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤Ë¤Ï¡¢ÇØÈÖ¹æ£²¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤«¤é»³º¬¤Ï£µ»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤â¸µ¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÎMF¥ê¥¡¦¥×¥Ã¥Á¤é¤ò¼´¤Ë£²¾¡£³Ê¬¤È¤Þ¤º¤Þ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¼«¤é¤Ë¸·¤·¤¤ÃË¤À¡£µá¤á¤ë¤Î¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¤³¤³¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Î»þ¤È¤Þ¤¿°ã¤¦Áª¼ê¤Ë¡¢¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤·¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ»î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¥¿¥¤¥×¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼é¤êÊý¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥×¥é¥¹¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¹ñÀÒ¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡£¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤Î¡È¿¼¤ß¡É¤ò»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢ÅÁ¤¨¤¿¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡ÖËÍ¤¬¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢MLS¤È¤¤¤¦¥ê¡¼¥°¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤è¤ê´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ï¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¸½Ìò¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤ÏÆÃ¤Ë¤³¤Î¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤ò¤¹¤ëÁªÂò»è¤òÆ¬¤ÎÊÒ¶ù¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ç¤â¡¢²¤½£°ÜÀÒ¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿º£¡¢¡È¤¤¤«¤ËÁá¤¯¹Ô¤±¤ë¤«¡É¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¹âÂ´£³¡¢£´Ç¯ÌÜ¤ËJ¥ê¡¼¥°¤Ç³èÌö¤·¡¢23¡¢24ºÐ¤Ç²¤½£¤ËÅÏ¤ë·Á¤Ç¤Ï¡¢ÃÙ¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥ï¥ó¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¢MLS¤ò¶´¤à¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤µ¤Ï¤³¤Ã¤Á¤ËÍè¤Æ¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¡£µ»½ÑÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£MLS¤Ç¤Ï½ÅÊõ¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤·¡¢±Ñ¸ì·÷¤Ç¸À¸ì¤â³Ø¤Ù¤Þ¤¹¤·¡¢ËÜÅö¤ËÂ¿¤¯¤Î¹ñÀÒ¤ÎÁª¼ê¤¬¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊ¸²½¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Î´Ä¶¤âÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¼ÂÎÏ¤âÈ¯´ø¤·¤ä¤¹¤¤¤Ï¤º¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÌÌ¤Ç¤â³¤³°¤Ç¤ÎÂè°ìÊâÌÜ¤È¤·¤Æ¤â¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¥ê¡¼¥°¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡£¸½¤ËMLS¤«¤é²¤½£¤Ë¹Ô¤¯Áª¼ê¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢²¤½£¤«¤é¤ÏJ¥ê¡¼¥°¤è¤êÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¼ã¤¤Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¢¤ê¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡£
¡¡¥µ¥é¥ê¡¼¥¥ã¥Ã¥×À©ÅÙ¡ÊÇ¯ÊðÁí³Û¤Î¾å¸ÂÀ©ÅÙ¡Ë¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢³Æ¥¯¥é¥Ö¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±¶â³Û¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤éÎÉ¤¤Áª¼ê¤ò³Í¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤·¤¿´ð½à¤ËÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤Ï¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÆ»¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î²ÄÇ½À¤Ï²þ¤á¤Æ¹¤¬¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½ËãÌé¤¯¤ó¤È¤â¡¢ËÍ¤é¤¬MLS¤ÎÎÉ¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤Þ¤ê¸À¤¤¤¹¤®¤ë¤ÈÆüËÜ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÊý¤¿¤Á¤ËÅÜ¤é¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÈ¯Å¸¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡×
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç30ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿¼«¿È¤ÏÂåÉ½Éüµ¢¤ä¡¢²¤½£¤Ø¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤È¤¤¤¦ÌîË¾¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤Á¤é¤Î°Õ¿Þ¤Ï¤ä¤ó¤ï¤êÈÝÄê¤¹¤ë¡£
¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¾ï¤Ë°Õ¼±¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ËÍ¤ÎÆ¬¤Î¤Ê¤«¤Ë¤â¡¢¤â¤Á¤í¤óÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âº£¤Ï¤½¤³¤òÌÀ³Î¤ÊÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤º¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¡£¤Þ¤À¤³¤³¤Ç²¿¤âÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤½¤ì¤ËËÍ¤Î¾ì¹ç¡¢Àè¤Ð¤«¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£·×²èÄÌ¤ê¤Ë¤¤¤Ä¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£°ìÊâ°ìÊâ¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤ËÁ´ÎÏ¤ò·¹¤±¤ë¡£¤½¤³¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤½¤ì¤³¤½¤¬»³º¬»ëÍè¤ÎÀ¸¤¤ëÆ»¡£Àîºê¤Ç¾Î»¿¤µ¤ìÂ³¤±¤¿»ÑÀª¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î¿ôÆü¸å¡¢»³º¬¤Î¤â¤È¤Ë¤ÏÀîºê¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¿¤Á¤«¤é¿ôÂ¿¤¯¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿Åù¿ÈÂç¤Î¥¿¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¤¤¤ë¡£°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤ÇÈà¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¥Ô¥Ã¥Á¤òÁö¤êÂ³¤±¡¢Æ®¤¤Â³¤±¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¢¤Ï¤³¤Á¤é
¢£¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¤ä¤Þ¤Í¡¦¤ß¤¡¿1993Ç¯12·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£178Â¡¦72Á¡£¤¢¤¶¤ßÌîF.C.¡½ÅìµþV¥¸¥å¥Ë¥¢¡½ÅìµþVJr¥æ¡¼¥¹¡¼¥¦¥£¥¶¥¹¹â¡½¶Í°þ²£ÉÍÂç¡½Àîºê¡½¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¡£J1ÄÌ»»196»î¹ç¡¦14ÆÀÅÀ¡£J2ÄÌ»»37»î¹ç¡¦£°ÆÀÅÀ¡£ÆüËÜÂåÉ½ÄÌ»»16»î¹ç¡¦£²ÆÀÅÀ¡£Ç´¤ê¶¯¤¤¼éÈ÷¤È¡È¤Ê¤¼¤½¤³¤Ë¡©¡É¤È¤¤¤¦ÀäÌ¯¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤ÇÁê¼ê¤òÏÇ¤ï¤·¡¢ÆÀÅÀ¤âÃ¥¤¦±¦SB¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üËÜÅÄ·ò²ð¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ë