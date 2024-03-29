¡Ú¥×¥ê¥å¥¹¥ª¡¼¡Û¥¢¥¤¥í¥óÁ°¤Î²¼ÃÏ¥ª¥¤¥ë¡Ö¥«¡¼¥ë¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥ª¥¤¥ë¡×¤ÇÍýÁÛ¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼Á´¶¥í¥Ã¥¯♡
¡Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È±þÊç´ü´Ö¡§2024Ç¯3·î29Æü¡Ê¶â¡Ë18:00 ¡Á2024Ç¯4·î12Æü¡Ê¶â¡Ë17:59Ëø¡Û¥Ø¥¢¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥Éplus eau¡Ê¥×¥ê¥å¥¹¥ª¡¼¡Ë¤«¤é¡¢¥¢¥¤¥í¥óÁ°¤ËÅÉ¤ë¤À¤±¤ÇÍýÁÛ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬·è¤Þ¤ë¡Ö¥×¥ê¥å¥¹¥ª¡¼ ¥«¡¼¥ë¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥ª¥¤¥ë¡×¤¬ÃÂÀ¸¡£2024Ç¯3·î²¼½Ü¤è¤êÁ´¹ñ¤ÎLOFT¡¢PLAZA¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢4·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¤ÏÁ´¹ñ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¤Ç¤âÈÎÇä¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£º£²ó¤Ï¡¢Ç®¤òÌ£Êý¤Ë¼Á´¶¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë²¼ÃÏ¥ª¥¤¥ë¤ò¡¢ÊÔ½¸Éô¤¬°ìÂ¤ªÀè¤Ë¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬·è¤Þ¤ë¡ª¥×¥ê¥å¥¹¥ª¡¼¤Î¡È²¼ÃÏ¥ª¥¤¥ë¡É¤¬¿·È¯Çä♡
plus eau¡Ê¥×¥ê¥å¥¹¥ª¡¼¡Ë¡Ã¥«¡¼¥ë¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥ª¥¤¥ë
¡ÖÈ±¤ò´¬¤¤¤Æ¤â¤¹¤°¤Ë¼è¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
¡Ö¥«¡¼¥ë¤ò1ÆüÃæ¥¡¼¥×¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡Ö¥Ø¥¢¥¢¥¤¥í¥ó¤ÎÇ®¥À¥á¡¼¥¸¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×
¤½¤ó¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¥¢¥¤¥í¥ó¤ÎÇº¤ß¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
´¬¤È±¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°ºÞ¤ÇÈ±¤ò¥¬¥Á¥¬¥Á¤Ë¸Ç¤á¤¿¤ê¡¢¹â²¹¤Î¥¢¥¤¥í¥ó¤Ç·«¤êÊÖ¤·È±¤ò´¬¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦Êý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤¦¤Þ¤¯·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¡¢µ¤Ê¬¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤À¤ê¡¢¥¢¥¤¥í¥ó¤ÎÇ®¥À¥á¡¼¥¸¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡Ö¥«¡¼¥ë¤ò1ÆüÃæ¥¡¼¥×¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡Ö¥Ø¥¢¥¢¥¤¥í¥ó¤ÎÇ®¥À¥á¡¼¥¸¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×
¤½¤ó¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¥¢¥¤¥í¥ó¤ÎÇº¤ß¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
´¬¤È±¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°ºÞ¤ÇÈ±¤ò¥¬¥Á¥¬¥Á¤Ë¸Ç¤á¤¿¤ê¡¢¹â²¹¤Î¥¢¥¤¥í¥ó¤Ç·«¤êÊÖ¤·È±¤ò´¬¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦Êý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤¦¤Þ¤¯·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¡¢µ¤Ê¬¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤À¤ê¡¢¥¢¥¤¥í¥ó¤ÎÇ®¥À¥á¡¼¥¸¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤³¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¥Ø¥¢¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥Éplus eau¡Ê¥×¥ê¥å¥¹¥ª¡¼¡Ë¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¥·¥ê¡¼¥º¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¿·¾¦ÉÊ¡Ö¥×¥ê¥å¥¹¥ª¡¼ ¥«¡¼¥ë¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥ª¥¤¥ë¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥×¥ê¥å¥¹¥ª¡¼ ¥«¡¼¥ë¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥ª¥¤¥ë¡×¤Ï¡¢¥¢¥¤¥í¥óÁ°¤ËÅÉ¤ë¤À¤±¤ÇÍýÁÛ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬·è¤Þ¤ë²¼ÃÏ¥ª¥¤¥ë¡£
2024Ç¯3·î²¼½Ü¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤ÎLOFT¡Ê¥í¥Õ¥È¡Ë¡¢PLAZA¡Ê¥×¥é¥¶¡Ë¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈ¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
4·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¤ÏÁ´¹ñ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¤Ç¤âÈÎÇä¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤óÊÔ½¸Éô¤¬¡Ö¥×¥ê¥å¥¹¥ª¡¼ ¥«¡¼¥ë¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥ª¥¤¥ë¡×¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¥ì¥Ó¥å¡¼¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÉ¼ÔÍÍ¤ËÂç¹¥É¾¤ÎSNS¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡ª
À§ÈóºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ö¥×¥ê¥å¥¹¥ª¡¼ ¥«¡¼¥ë¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥ª¥¤¥ë¡×¤Ï¡¢¥¢¥¤¥í¥óÁ°¤ËÅÉ¤ë¤À¤±¤ÇÍýÁÛ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬·è¤Þ¤ë²¼ÃÏ¥ª¥¤¥ë¡£
2024Ç¯3·î²¼½Ü¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤ÎLOFT¡Ê¥í¥Õ¥È¡Ë¡¢PLAZA¡Ê¥×¥é¥¶¡Ë¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈ¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
4·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¤ÏÁ´¹ñ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¤Ç¤âÈÎÇä¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤óÊÔ½¸Éô¤¬¡Ö¥×¥ê¥å¥¹¥ª¡¼ ¥«¡¼¥ë¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥ª¥¤¥ë¡×¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¥ì¥Ó¥å¡¼¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÉ¼ÔÍÍ¤ËÂç¹¥É¾¤ÎSNS¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡ª
À§ÈóºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
plus eau¡Ê¥×¥ê¥å¥¹¥ª¡¼¡Ë¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¡©
plus eau¡Ê¥×¥ê¥å¥¹¥ª¡¼¡Ë¡Ã¥«¡¼¥ë¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥ª¥¤¥ë
¥µ¥í¥óÉÊ¼Á¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Ø¥¢¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Îplus eau¡Ê¥×¥ê¥å¥¹¥ª¡¼¡Ë¡£
¥µ¥í¥ó¤Ç¤·¤«´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤ä¼Á´¶¤ò¡¢ËèÆü¤Î¥Û¡¼¥à¥±¥¢¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¡¢¥Ø¥¢¥±¥¢À½ÉÊ¤ä¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ø¥¢¥±¥¢¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¥á¥í¥¦¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡õ¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¡×¤¬¡¢ËÜ²»¤Î¥³¥¹¥áÈãÉ¾»ï¡ØLDK the Beauty¡Ù2023Ç¯1·î¹æ¤Î¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡õ¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥ÈÉôÌç¤ÇAÉ¾²Á¤ò³ÍÆÀ¡£
¡Ö¥á¥ë¥Æ¥£¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡õ¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¡×¤â¡¢¡ØLIPS ¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á2023¡Ù²¼È¾´ü¿·ºî¾Þ ¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡õ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¡¼ÉôÌç1°Ì¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ÛÌÓ¤òÍÞ¤¨¤ë¥Þ¥¹¥«¥é·¿¥Ö¥é¥·¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¥ê¥Ú¥¢¡×¤¬¡¢¡Ø@cosme ¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á¥¢¥ï¡¼¥É2021¡¦2022¡Ù¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°ÉôÌç¤ÎÂè1°Ì¡¢2023Ç¯¤âÂè2°Ì¤ò¼õ¾Þ¡£
¥¢¥ÛÌÓ¥±¥¢¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯»Ô¾ì¤ÎÀè¶î¤±¤È¤Ê¤ê¡¢È¯Çä°ÊÍèÂ¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤ËÁª¤Ð¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËèÆü¤Î¥±¥¢¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤²Á³ÊÂÓ¤Ç¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÎß·×1,200Ëü¸Ä*¹ ¤òÆÍÇË¤·¤¿¡¢Àª¤¤¤Î¤¢¤ë¥Ø¥¢¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
*¹ plus eau¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×½Ð²Ù¼ÂÀÓ¡Ê2024Ç¯3·î»þÅÀ¡Ë
¥µ¥í¥ó¤Ç¤·¤«´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤ä¼Á´¶¤ò¡¢ËèÆü¤Î¥Û¡¼¥à¥±¥¢¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¡¢¥Ø¥¢¥±¥¢À½ÉÊ¤ä¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ø¥¢¥±¥¢¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¥á¥í¥¦¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡õ¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¡×¤¬¡¢ËÜ²»¤Î¥³¥¹¥áÈãÉ¾»ï¡ØLDK the Beauty¡Ù2023Ç¯1·î¹æ¤Î¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡õ¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥ÈÉôÌç¤ÇAÉ¾²Á¤ò³ÍÆÀ¡£
¡Ö¥á¥ë¥Æ¥£¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡õ¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¡×¤â¡¢¡ØLIPS ¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á2023¡Ù²¼È¾´ü¿·ºî¾Þ ¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡õ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¡¼ÉôÌç1°Ì¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ÛÌÓ¤òÍÞ¤¨¤ë¥Þ¥¹¥«¥é·¿¥Ö¥é¥·¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¥ê¥Ú¥¢¡×¤¬¡¢¡Ø@cosme ¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á¥¢¥ï¡¼¥É2021¡¦2022¡Ù¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°ÉôÌç¤ÎÂè1°Ì¡¢2023Ç¯¤âÂè2°Ì¤ò¼õ¾Þ¡£
¥¢¥ÛÌÓ¥±¥¢¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯»Ô¾ì¤ÎÀè¶î¤±¤È¤Ê¤ê¡¢È¯Çä°ÊÍèÂ¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤ËÁª¤Ð¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËèÆü¤Î¥±¥¢¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤²Á³ÊÂÓ¤Ç¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÎß·×1,200Ëü¸Ä*¹ ¤òÆÍÇË¤·¤¿¡¢Àª¤¤¤Î¤¢¤ë¥Ø¥¢¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
*¹ plus eau¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×½Ð²Ù¼ÂÀÓ¡Ê2024Ç¯3·î»þÅÀ¡Ë
plus eau¡Ê¥×¥ê¥å¥¹¥ª¡¼¡Ë¡Ã¥«¡¼¥ë¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥ª¥¤¥ë
plus eau¡Ê¥×¥ê¥å¥¹¥ª¡¼¡Ë¡Ã¥«¡¼¥ë¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥ª¥¤¥ë
¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢¥¢¥¤¥í¥ó¤ÎÇ®¤¬Îä¤á¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤Ç·Á¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¢¥¤¥í¥ó¤ÎÇ®¤ÏÈ±¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢È±ÆâÉô¤Î¿åÊ¬¤â¾øÈ¯¤µ¤»¤Æ¡¢¥Ñ¥µ¤Ä¤¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£
2024Ç¯4·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê°ìÈÌÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë¡Ö¥×¥ê¥å¥¹¥ª¡¼ ¥«¡¼¥ë¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥ª¥¤¥ë¡×¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÆü¡¹¤ÎÇ®¥À¥á¡¼¥¸¤«¤éÈ±¤ò¼é¤Ã¤Æ¼Á´¶¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¡¢¥¢¥¤¥í¥óÁ°¤ËÅÉ¤ë²¼ÃÏ¥ª¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¢¥¤¥í¥ó¤ÎÇ®¤ÏÈ±¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢È±ÆâÉô¤Î¿åÊ¬¤â¾øÈ¯¤µ¤»¤Æ¡¢¥Ñ¥µ¤Ä¤¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£
2024Ç¯4·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê°ìÈÌÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë¡Ö¥×¥ê¥å¥¹¥ª¡¼ ¥«¡¼¥ë¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥ª¥¤¥ë¡×¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÆü¡¹¤ÎÇ®¥À¥á¡¼¥¸¤«¤éÈ±¤ò¼é¤Ã¤Æ¼Á´¶¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¡¢¥¢¥¤¥í¥óÁ°¤ËÅÉ¤ë²¼ÃÏ¥ª¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£
È±¤Î¼Á´¶¤ò¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë²¼ÃÏ¥ª¥¤¥ë
plus eau¡Ê¥×¥ê¥å¥¹¥ª¡¼¡Ë¡Ã¥«¡¼¥ë¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥ª¥¤¥ë
Ç®¤òÌ£Êý¤Ë¤¹¤ë¥Ò¡¼¥È¥×¥í¥Æ¥¯¥ÈÀ®Ê¬*² ¤¬¡¢¥¥å¡¼¥Æ¥£¥¯¥ë¤ò¥í¥Ã¥¯¤·¤Æ´¥Áç¤òËÉ¤®¡¢È±¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°Á°¤Î²¼ÃÏ¥ª¥¤¥ë¡£
Ç®¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ½ËÉ¤·¤Ê¤¬¤é¥¥å¡¼¥Æ¥£¥¯¥ë¤òÀ°¤¨¡¢¼¾µ¤¤«¤é¤âÈ±¤ò¼é¤ê¡¢ÍýÁÛ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄ¹»ý¤Á¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
*² ¥á¥É¥¦¥Õ¥©¡¼¥àÌý¡¢¦Ã-¥É¥³¥µ¥é¥¯¥È¥ó¡¢¥á¥É¥¦¥Õ¥©¡¼¥à-¦Ä-¥é¥¯¥È¥ó¡Ê¥Ø¥¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°ºÞ¡Ë
Ç®¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ½ËÉ¤·¤Ê¤¬¤é¥¥å¡¼¥Æ¥£¥¯¥ë¤òÀ°¤¨¡¢¼¾µ¤¤«¤é¤âÈ±¤ò¼é¤ê¡¢ÍýÁÛ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄ¹»ý¤Á¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
*² ¥á¥É¥¦¥Õ¥©¡¼¥àÌý¡¢¦Ã-¥É¥³¥µ¥é¥¯¥È¥ó¡¢¥á¥É¥¦¥Õ¥©¡¼¥à-¦Ä-¥é¥¯¥È¥ó¡Ê¥Ø¥¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°ºÞ¡Ë
¥¥å¡¼¥Æ¥£¥¯¥ë¥³¡¼¥ÈÀ®Ê¬*³ ¤ÇÇ®¥±¥¢
plus eau¡Ê¥×¥ê¥å¥¹¥ª¡¼¡Ë¡Ã¥«¡¼¥ë¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥ª¥¤¥ë
¥¥å¡¼¥Æ¥£¥¯¥ë¥³¡¼¥ÈÀ®Ê¬*³ ÇÛ¹ç¤Ç¡¢È±¤ÎÉ½ÌÌ¤ò¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÉÔÂ¤·¤¿¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òÊä¤Ã¤Æ¥À¥á¡¼¥¸¤òÊä½¤¡£
Ç®¥À¥á¡¼¥¸¤Ç¥Ñ¥µ¤Ä¤¤¤¿È±¤â¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê»ØÄÌ¤ê¤Î¥Ä¥äÈ±¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
*³ ¥¤¥½¥¹¥Æ¥¢¥í¥¤¥ë²Ã¿åÊ¬²ò¥±¥é¥Á¥ó(ÍÓÌÓ)¡¢¥á¥É¥¦¥Õ¥©¡¼¥àÌý¡¢¥»¥é¥ß¥ÉAP¡¢¥»¥é¥ß¥ÉNP¡¢¥»¥é¥ß¥ÉNG¡¢¥»¥é¥ß¥ÉAG¡¢¥»¥é¥ß¥ÉEOP
Ç®¥À¥á¡¼¥¸¤Ç¥Ñ¥µ¤Ä¤¤¤¿È±¤â¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê»ØÄÌ¤ê¤Î¥Ä¥äÈ±¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
*³ ¥¤¥½¥¹¥Æ¥¢¥í¥¤¥ë²Ã¿åÊ¬²ò¥±¥é¥Á¥ó(ÍÓÌÓ)¡¢¥á¥É¥¦¥Õ¥©¡¼¥àÌý¡¢¥»¥é¥ß¥ÉAP¡¢¥»¥é¥ß¥ÉNP¡¢¥»¥é¥ß¥ÉNG¡¢¥»¥é¥ß¥ÉAG¡¢¥»¥é¥ß¥ÉEOP
W¥±¥é¥Á¥óÇÛ¹ç¤Ç¥À¥á¡¼¥¸¤òÊä½¤
plus eau¡Ê¥×¥ê¥å¥¹¥ª¡¼¡Ë¡Ã¥«¡¼¥ë¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥ª¥¤¥ë
È±¤ò¹½À®¤¹¤ë¥±¥é¥Á¥ó¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤«¤é¤Ê¤ë¡¢PPT·ÏÌÓÈ±Êä½¤À®Ê¬*⁴ ¤òÇÛ¹ç¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÈþÈ±À®Ê¬¤ÎCMCÎà»÷À®Ê¬*⁵ ÇÛ¹ç¤Ç¡¢È±¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤òÊä½¤¤·¡¢¥Ï¥ê¡¦¥³¥·¤Î¤¢¤ë·ò¤ä¤«¤ÊÈ±¤ò°é¤ß¤Þ¤¹¡£
*⁴ ²Ã¿åÊ¬²ò¥±¥é¥Á¥ó¡Ê±©ÌÓ¡Ë¡¿²Ã¿åÊ¬²ò¥±¥é¥Á¥ó¡ÊÍÓÌÓ¡Ë
*⁵ ¥é¥¦¥í¥¤¥ë¥°¥ë¥¿¥ß¥ó»À¥¸¡Ê¥Õ¥£¥È¥¹¥Æ¥ê¥ë¡¿¥ª¥¯¥Á¥ë¥É¥Ç¥·¥ë¡Ë
¤µ¤é¤Ë¡¢ÈþÈ±À®Ê¬¤ÎCMCÎà»÷À®Ê¬*⁵ ÇÛ¹ç¤Ç¡¢È±¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤òÊä½¤¤·¡¢¥Ï¥ê¡¦¥³¥·¤Î¤¢¤ë·ò¤ä¤«¤ÊÈ±¤ò°é¤ß¤Þ¤¹¡£
*⁴ ²Ã¿åÊ¬²ò¥±¥é¥Á¥ó¡Ê±©ÌÓ¡Ë¡¿²Ã¿åÊ¬²ò¥±¥é¥Á¥ó¡ÊÍÓÌÓ¡Ë
*⁵ ¥é¥¦¥í¥¤¥ë¥°¥ë¥¿¥ß¥ó»À¥¸¡Ê¥Õ¥£¥È¥¹¥Æ¥ê¥ë¡¿¥ª¥¯¥Á¥ë¥É¥Ç¥·¥ë¡Ë
21¼ï¤Î¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ë¥ª¥¤¥ë¤Ç¥Ä¥äÈ±¤Ø
plus eau¡Ê¥×¥ê¥å¥¹¥ª¡¼¡Ë¡Ã¥«¡¼¥ë¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥ª¥¤¥ë
21¼ï¤â¤Î¿¢Êª¥ª¥¤¥ë¤òìÔÂô¤ËÇÛ¹ç¡£
¿¢Êª¥ª¥¤¥ë¤¬È±¤ÎÌÓ1ËÜ1ËÜ¤òÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢¥Ä¥ä¤Î¤¢¤ë¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊÈ±¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥¤¥ëÆÃÍ¤Î¥Ù¥¿¤Ä¤¤¬¤Ê¤¯¡¢»È¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤é»×¤ï¤º¿¨¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë´¶Æ°¤Î»ØÄÌ¤ê¤Ë¡£
¡Ú21¼ï¤ÎÅ·Á³¥ª¥¤¥ë¡Û
¥Ò¥Þ¥ï¥ê¼ï»ÒÌý¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸²ÌÈéÌý¡¢¥á¥É¥¦¥Õ¥©¡¼¥àÌý¡¢¥·¥¢»éÌý¡¢¥µ¥Õ¥é¥ï¡¼Ìý¡¢¥³¥á¥Ì¥«Ìý¡¢¥°¥ì¡¼¥×¥Õ¥ë¡¼¥Ä²ÌÈéÌý¡¢¥«¥ß¥Ä¥ì²ÖÌý¡¢¥«¥Ë¥Ê¥Ð¥é²Ì¼ÂÌý¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸Ìý¡¢¥Æ¥£¡¼¥Ä¥ê¡¼ÍÕÌý¡¢¥Ä¥Ð¥¼ï»ÒÌý¡¢¥Ð¥ª¥Ð¥Ö¼ï»ÒÌý¡¢¥¸¥ã¥¹¥ß¥óÌý¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö²Ì¼ÂÌý¡¢¥Þ¥«¥Ç¥ß¥¢¼ï»ÒÌý¡¢¥Þ¥«¥Ç¥ß¥¢¥Ê¥Ã¥ÄÌý¡¢¥Û¥Û¥Ð¼ï»ÒÌý¡¢¥Ö¥É¥¦¼ï»ÒÌý¡¢¥¢¥ë¥¬¥Ë¥¢¥¹¥Ô¥Î¥µ³ËÌý¡¢¥¢¥Ü¥«¥ÉÌý
¿¢Êª¥ª¥¤¥ë¤¬È±¤ÎÌÓ1ËÜ1ËÜ¤òÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢¥Ä¥ä¤Î¤¢¤ë¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊÈ±¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥¤¥ëÆÃÍ¤Î¥Ù¥¿¤Ä¤¤¬¤Ê¤¯¡¢»È¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤é»×¤ï¤º¿¨¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë´¶Æ°¤Î»ØÄÌ¤ê¤Ë¡£
¡Ú21¼ï¤ÎÅ·Á³¥ª¥¤¥ë¡Û
¥Ò¥Þ¥ï¥ê¼ï»ÒÌý¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸²ÌÈéÌý¡¢¥á¥É¥¦¥Õ¥©¡¼¥àÌý¡¢¥·¥¢»éÌý¡¢¥µ¥Õ¥é¥ï¡¼Ìý¡¢¥³¥á¥Ì¥«Ìý¡¢¥°¥ì¡¼¥×¥Õ¥ë¡¼¥Ä²ÌÈéÌý¡¢¥«¥ß¥Ä¥ì²ÖÌý¡¢¥«¥Ë¥Ê¥Ð¥é²Ì¼ÂÌý¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸Ìý¡¢¥Æ¥£¡¼¥Ä¥ê¡¼ÍÕÌý¡¢¥Ä¥Ð¥¼ï»ÒÌý¡¢¥Ð¥ª¥Ð¥Ö¼ï»ÒÌý¡¢¥¸¥ã¥¹¥ß¥óÌý¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö²Ì¼ÂÌý¡¢¥Þ¥«¥Ç¥ß¥¢¼ï»ÒÌý¡¢¥Þ¥«¥Ç¥ß¥¢¥Ê¥Ã¥ÄÌý¡¢¥Û¥Û¥Ð¼ï»ÒÌý¡¢¥Ö¥É¥¦¼ï»ÒÌý¡¢¥¢¥ë¥¬¥Ë¥¢¥¹¥Ô¥Î¥µ³ËÌý¡¢¥¢¥Ü¥«¥ÉÌý
¥Ø¥¢¥«¥é¡¼¤Î¿§Íî¤Á¤âÍÞÀ©
ÌÓÈ±É½ÌÌ¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¥Ø¥¢¥«¥é¡¼êô¿§ËÉ»ßÀ®Ê¬*⁶ ¤¬¡¢¥á¥é¥Ë¥ó¿§ÁÇ¤äÀ÷ÎÁ¤ÎÎ®½Ð¤òËÉ¤¤¤Ç¡¢È±¤Î¿§Íî¤Á¤òÍÞÀ©¤·¤Þ¤¹¡£
*⁶¡Ê²Ã¿åÊ¬²ò¥·¥ë¥¯¡¿£Ð£Ç¥×¥í¥Ô¥ë¥á¥Á¥ë¥·¥é¥ó¥¸¥ª¡¼¥ë¡Ë¥¯¥í¥¹¥Ý¥ê¥Þ¡¼
*⁶¡Ê²Ã¿åÊ¬²ò¥·¥ë¥¯¡¿£Ð£Ç¥×¥í¥Ô¥ë¥á¥Á¥ë¥·¥é¥ó¥¸¥ª¡¼¥ë¡Ë¥¯¥í¥¹¥Ý¥ê¥Þ¡¼
¥×¥ê¥å¥¹¥ª¡¼¤Î²¼ÃÏ¥ª¥¤¥ë¤òÊÔ½¸Éô¤¬¥ì¥Ó¥å¡¼♡
¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤óÊÔ½¸Éô¤¬¡Ö¥×¥ê¥å¥¹¥ª¡¼ ¥«¡¼¥ë¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥ª¥¤¥ë¡×¤ò°ìÂ¤ªÀè¤Ë¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
plus eau¡Ê¥×¥ê¥å¥¹¥ª¡¼¡Ë¡Ã¥«¡¼¥ë¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥ª¥¤¥ë
¡Ú¥«¡¼¥ë¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥ª¥¤¥ë¤Î»È¤¤Êý¡Û
¥ª¥¤¥ë¤òÅ¬ÎÌ¼ê¤Ë¼è¤ê¡¢ÌÓÀè¤òÃæ¿´¤Ë¡¢È±Á´ÂÎ¤Ë¤Ê¤¸¤Þ¤»¤Þ¤¹¡£
¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤Ç1¥×¥Ã¥·¥å¡¢¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Ç2¡Á£³¥×¥Ã¥·¥å¤¬ÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£
¥ª¥¤¥ë¤¬È±¤Ë¤Ê¤¸¤ó¤À¤é¡¢¥¢¥¤¥í¥ó¤Ç¹¥¤ß¤ÎÈ±·¿¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ª¥¤¥ë¤òÅ¬ÎÌ¼ê¤Ë¼è¤ê¡¢ÌÓÀè¤òÃæ¿´¤Ë¡¢È±Á´ÂÎ¤Ë¤Ê¤¸¤Þ¤»¤Þ¤¹¡£
¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤Ç1¥×¥Ã¥·¥å¡¢¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Ç2¡Á£³¥×¥Ã¥·¥å¤¬ÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£
¥ª¥¤¥ë¤¬È±¤Ë¤Ê¤¸¤ó¤À¤é¡¢¥¢¥¤¥í¥ó¤Ç¹¥¤ß¤ÎÈ±·¿¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
plus eau¡Ê¥×¥ê¥å¥¹¥ª¡¼¡Ë¡Ã¥«¡¼¥ë¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥ª¥¤¥ë
¥ª¥¤¥ëÆÃÍ¤Î¥Ù¥¿¤Ä¤¤¬¤Ê¤¤¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥ª¥¤¥ë¤ò¼ê¤Ë¼è¤ë¤È¡¢´»µÌ·Ï¤Î¤¹¤Ã¤¤êÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
·Ú¤ä¤«¤Ê¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ç¡¢È±¤ËÅÉÉÛ¤·¤Æ¤âÌý¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤é¤º¡¢¤µ¤é¤Ã¤È¤·¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Î¤¢¤ë¥Ä¥äÈ±¤Ë¡£
¥ª¥¤¥ë¤òÅÉÉÛ¤·¤¿¸å¤Î¼ê¤â¥Ù¥¿¤Ä¤«¤º¡¢¤¹¤°¤Ë¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò¿¨¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ËÌý¤¬¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
·Ú¤ä¤«¤Ê¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ç¡¢È±¤ËÅÉÉÛ¤·¤Æ¤âÌý¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤é¤º¡¢¤µ¤é¤Ã¤È¤·¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Î¤¢¤ë¥Ä¥äÈ±¤Ë¡£
¥ª¥¤¥ë¤òÅÉÉÛ¤·¤¿¸å¤Î¼ê¤â¥Ù¥¿¤Ä¤«¤º¡¢¤¹¤°¤Ë¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò¿¨¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ËÌý¤¬¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
plus eau¡Ê¥×¥ê¥å¥¹¥ª¡¼¡Ë¡Ã¥«¡¼¥ë¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥ª¥¤¥ë
ÉáÃÊ¤«¤éÈ±¤ò´¬¤¤¤Æ¤¤¤ëÊÔ½¸Éô°÷¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡Ö¥×¥ê¥å¥¹¥ª¡¼ ¥«¡¼¥ë¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥ª¥¤¥ë¡×¤òÅÉÉÛ¤·¤¿È±¤È¡¢ÅÉÉÛ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿È±¤Ç¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤Î°ã¤¤¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÉÉÛ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿È±¤Ï¡¢¥¢¥¤¥í¥ó¸å½ù¡¹¤Ë´¬¤¤¬¼è¤ì¤Æ¡¢¤æ¤ë¤¤¥«¡¼¥ë¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥ª¥¤¥ë¤òÅÉÉÛ¤·¤¿È±¤Ï¡¢ÌÓÀè¤Þ¤Ç¤¯¤ë¤Ã¤È¥«¡¼¥ë¤·¤¿¥Ä¥ä¤Î¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£
ÅÉÉÛ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿È±¤Ï¡¢¥¢¥¤¥í¥ó¸å½ù¡¹¤Ë´¬¤¤¬¼è¤ì¤Æ¡¢¤æ¤ë¤¤¥«¡¼¥ë¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥ª¥¤¥ë¤òÅÉÉÛ¤·¤¿È±¤Ï¡¢ÌÓÀè¤Þ¤Ç¤¯¤ë¤Ã¤È¥«¡¼¥ë¤·¤¿¥Ä¥ä¤Î¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£
plus eau¡Ê¥×¥ê¥å¥¹¥ª¡¼¡Ë¡Ã¥«¡¼¥ë¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥ª¥¤¥ë
È±¤Î¼Á´¶¤ò¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È´¬¤¤¬»Ä¤ê¡¢¥¢¥¤¥í¥ó¤·¤¿¤Æ¤Î¤è¤¦¤Ê²Ú¤ä¤«¤Ê´¬¤È±¤òÄ¹¤¯³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥¤¥ëÆÃÍ¤ÎÌý¤Ã¤Ý¤µ¤â¤Ê¤¯¡¢¶õµ¤¤ò´Þ¤ó¤À¤è¤¦¤Ê¥¨¥¢¥ê¡¼´¶¤Î¤¢¤ë¡¢¼«Á³¤Ê´¬¤È±¤Ë¡£
¥¢¥¤¥í¥óÁ°¤Ë¤µ¤µ¤Ã¤ÈÅÉÉÛ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤¬³ÊÃÊ¤ËÊÑ¤ï¤ë¤¿¤á¡¢À§Èó°ìÅÙ¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¥ª¥¤¥ëÆÃÍ¤ÎÌý¤Ã¤Ý¤µ¤â¤Ê¤¯¡¢¶õµ¤¤ò´Þ¤ó¤À¤è¤¦¤Ê¥¨¥¢¥ê¡¼´¶¤Î¤¢¤ë¡¢¼«Á³¤Ê´¬¤È±¤Ë¡£
¥¢¥¤¥í¥óÁ°¤Ë¤µ¤µ¤Ã¤ÈÅÉÉÛ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤¬³ÊÃÊ¤ËÊÑ¤ï¤ë¤¿¤á¡¢À§Èó°ìÅÙ¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¾¦ÉÊ¾ðÊó
¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡§plus eau¡Ê¥×¥ê¥å¥¹¥ª¡¼¡Ë
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥×¥ê¥å¥¹¥ª¡¼ ¥«¡¼¥ë¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥ª¥¤¥ë
ÍÆÎÌ¡§110mL
²Á³Ê¡§1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨ÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù
Àè¹ÔÈ¯ÇäÆü¡§2024Ç¯3·î²¼½Ü
ÈÎÇä¾ì½ê¡§Á´¹ñ¤ÎLOFT¡Ê¥í¥Õ¥È¡Ë¡¢PLAZA¡Ê¥×¥é¥¶¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯4·î12Æü¡Ê¶â¡Ë
ÈÎÇä¾ì½ê¡§Á´¹ñ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄÄÎó³«»ÏÆü¤¬°Û¤Ê¤ë°Ù¡¢È¯Çä»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥á¡¼¥«¡¼È¯Á÷³«»Ï»þ´ü¤ÎµºÜ¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥×¥ê¥å¥¹¥ª¡¼ ¥«¡¼¥ë¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥ª¥¤¥ë
ÍÆÎÌ¡§110mL
²Á³Ê¡§1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨ÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù
Àè¹ÔÈ¯ÇäÆü¡§2024Ç¯3·î²¼½Ü
ÈÎÇä¾ì½ê¡§Á´¹ñ¤ÎLOFT¡Ê¥í¥Õ¥È¡Ë¡¢PLAZA¡Ê¥×¥é¥¶¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯4·î12Æü¡Ê¶â¡Ë
ÈÎÇä¾ì½ê¡§Á´¹ñ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄÄÎó³«»ÏÆü¤¬°Û¤Ê¤ë°Ù¡¢È¯Çä»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥á¡¼¥«¡¼È¯Á÷³«»Ï»þ´ü¤ÎµºÜ¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥×¥ê¥å¥¹¥ª¡¼ ¥«¡¼¥ë¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥ª¥¤¥ë¡×¤¬5Ì¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ë¡ª
plus eau¡Ê¥×¥ê¥å¥¹¥ª¡¼¡Ë¡Ã¥«¡¼¥ë¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥ª¥¤¥ë
º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿¡¢plus eau¡Ê¥×¥ê¥å¥¹¥ª¡¼¡Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·¾¦ÉÊ¡Ö¥×¥ê¥å¥¹¥ª¡¼ ¥«¡¼¥ë¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥ª¥¤¥ë¡×¤ò¡¢FORTUNE¡Ê¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¡Ë¤ò¤´Í÷¤ÎÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç5Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¥Ø¥¢¥¢¥¤¥í¥ó¤ÎÇ®¤òÌ£Êý¤Ë¡¢ÍýÁÛ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬·è¤Þ¤ë²¼ÃÏ¥ª¥¤¥ë¤ò¡¢¤ªÆÀ¤Ë¤ª»î¤·¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¡ÖÈ±¤ò´¬¤¤¤Æ¤â¤¹¤°¤Ë¼è¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ö¥Ø¥¢¥¢¥¤¥í¥ó¤ÎÇ®¥À¥á¡¼¥¸¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢ËèÆü¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë³èÌö¤¹¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·♡
³§ÍÍÊ³¤Ã¤Æ¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¥Ø¥¢¥¢¥¤¥í¥ó¤ÎÇ®¤òÌ£Êý¤Ë¡¢ÍýÁÛ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬·è¤Þ¤ë²¼ÃÏ¥ª¥¤¥ë¤ò¡¢¤ªÆÀ¤Ë¤ª»î¤·¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¡ÖÈ±¤ò´¬¤¤¤Æ¤â¤¹¤°¤Ë¼è¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ö¥Ø¥¢¥¢¥¤¥í¥ó¤ÎÇ®¥À¥á¡¼¥¸¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢ËèÆü¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë³èÌö¤¹¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·♡
³§ÍÍÊ³¤Ã¤Æ¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¥×¥ì¥¼¥ó¥È³µÍ×
¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÆâÍÆ¡§¥×¥ê¥å¥¹¥ª¡¼ ¥«¡¼¥ë¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥ª¥¤¥ë
ÅöÁª¿ô¡§5Ì¾ÍÍ
±þÊç´ü´Ö¡§2024Ç¯3·î29Æü¡Ê¶â¡Ë18:00 ¡Á2024Ç¯4·î12Æü¡Ê¶â¡Ë17:59Ëø
±þÊçÊýË¡¡§X¡ÊµìTwitter¡Ë¡¢Instagram
Äó¶¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒÂ¿ÅÄ
¢¨¡ËÅöÁª¼Ô¤ÎÊý¤Ø¤Î¾¦ÉÊ¤Î¤ªÆÏ¤±¤Ï½ç¼¡¥á¡¼¥«¡¼È¯Á÷¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ú¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÅöÁª³ÎÎ¨UP¡ú
¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡Ú#¥¢¥¤¥í¥óÁ°¤Î²¼ÃÏ¥ª¥¤¥ë¡Û
±þÊç¤¹¤ëSNS¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤ËÆþÎÏ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í♡
ÅöÁª¿ô¡§5Ì¾ÍÍ
±þÊç´ü´Ö¡§2024Ç¯3·î29Æü¡Ê¶â¡Ë18:00 ¡Á2024Ç¯4·î12Æü¡Ê¶â¡Ë17:59Ëø
±þÊçÊýË¡¡§X¡ÊµìTwitter¡Ë¡¢Instagram
Äó¶¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒÂ¿ÅÄ
¢¨¡ËÅöÁª¼Ô¤ÎÊý¤Ø¤Î¾¦ÉÊ¤Î¤ªÆÏ¤±¤Ï½ç¼¡¥á¡¼¥«¡¼È¯Á÷¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ú¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÅöÁª³ÎÎ¨UP¡ú
¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡Ú#¥¢¥¤¥í¥óÁ°¤Î²¼ÃÏ¥ª¥¤¥ë¡Û
±þÊç¤¹¤ëSNS¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤ËÆþÎÏ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í♡
X¡ÊµìTwitter¡Ë¤«¤é±þÊç
¡¿— ¡ÚFORTUNE¡Ê¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¡Ë¡Û¿·ºî¥³¥¹¥á¤Î¥ê¥¢¥ë¥ì¥Ó¥å¡¼¤òÇÛ¿®💋✍ (@fortune_press) March 29, 2024
È±¤Î²¼ÃÏ¥ª¥¤¥ë¤¬Åö¤¿¤ë✨#¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó🎊
¡À
È±¤ò´¬¤¯Á°¤ËÅÉ¤ë💆¡ê️
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°²¼ÃÏ¥ª¥¤¥ë
¥×¥ê¥å¥¹¥ª¡¼ ¥«¡¼¥ë¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥ª¥¤¥ë
¤¬5Ì¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ë🎁
¡@fortune_press¤ò¥Õ¥©¥í¡¼
¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤òRT
µ»öÆâ¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ò¥³¥á¥ó¥È¤Ç
ÅöÁª³ÎÎ¨UP⤴️https://t.co/SI5AWszLGE
4/12 17:59¡º⏰ pic.twitter.com/I1BBvEHuzo
¡FORTUNE¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¥Õ¥©¥í¡¼
¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ä¥¤¡¼¥È¤ò¥ê¥Ä¥¤¡¼¥È
2¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç±þÊç´°Î»¡ª
¥³¥á¥ó¥È¤â¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ä¥¤¡¼¥È¤ò¥ê¥Ä¥¤¡¼¥È
2¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç±þÊç´°Î»¡ª
¥³¥á¥ó¥È¤â¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Instagram¤«¤é±þÊç
¡FORTUNE¸ø¼°Instagram¤ò¥Õ¥©¥í¡¼
¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ä¥¤¡¼¥È¤ò¤¤¤¤¤Í¡õ¥³¥á¥ó¥È
2¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç±þÊç´°Î»¡ª
X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ÈInstagram¤ÎÎ¾Êý¤«¤é¤â¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
³§ÍÍ¤Î¤´±þÊç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ä¥¤¡¼¥È¤ò¤¤¤¤¤Í¡õ¥³¥á¥ó¥È
2¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç±þÊç´°Î»¡ª
X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ÈInstagram¤ÎÎ¾Êý¤«¤é¤â¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
³§ÍÍ¤Î¤´±þÊç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅöÁª¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤ÏDM¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¥Õ¥©¥í¡¼¤ò³°¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥³¥¹¥á¥¬¥Á¥ã¡¢LINE¡÷¤Ç¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¼õÉÕ¤Ï½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¥³¥¹¥á¥¬¥Á¥ã¡¢LINE¡÷¤Ç¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¼õÉÕ¤Ï½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥¤¥í¥óÁ°¤Î°ì¼ê´Ö¤ÇÍýÁÛ¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³ð¤¨¤Æ♡
plus eau¡Ê¥×¥ê¥å¥¹¥ª¡¼¡Ë¡Ã¥«¡¼¥ë¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥ª¥¤¥ë
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
º£²ó¤Ï¡¢¥Ø¥¢¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥Éplus eau¡Ê¥×¥ê¥å¥¹¥ª¡¼¡Ë¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¥·¥ê¡¼¥º¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¿·¾¦ÉÊ¡¢¡Ö¥×¥ê¥å¥¹¥ª¡¼ ¥«¡¼¥ë¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥ª¥¤¥ë¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ø¥¢¥¢¥¤¥í¥ó¤ÎÇ®¤òÌ£Êý¤Ë¡¢È±¤Î¼Á´¶¤ò¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë²¼ÃÏ¥ª¥¤¥ë¡£
Ç®¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ½ËÉ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¥å¡¼¥Æ¥£¥¯¥ë¤òÀ°¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼¾µ¤¤«¤é¤âÈ±¤ò¼é¤Ã¤ÆÍýÁÛ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄ¹»ý¤Á¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
È±¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤òÊä½¤¤¹¤ë¥¥å¡¼¥Æ¥£¥¯¥ë¥³¡¼¥ÈÀ®Ê¬*³ ¤äW¥±¥é¥Á¥ó¡¢È±¤Ë¥Ä¥ä¤òÍ¿¤¨¤ë21¼ï¤Î¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ë¥ª¥¤¥ëÇÛ¹ç¤Ç¡¢»È¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤é¤Ê¤á¤é¤«¤Ê»ØÄÌ¤ê¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
ËèÆü¥¢¥¤¥í¥ó¤Ç¥Ø¥¢¥»¥Ã¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤Ï¡¢À§Èó¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡ª
FORTUNE¡Ê¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¡Ë¤ÎSNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥×¥ê¥å¥¹¥ª¡¼ ¥«¡¼¥ë¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥ª¥¤¥ë¡×¤¬Åö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»ÜÃæ¡£
¤ª¸«Æ¨¤·¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢À§Èó¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤♡
¤¢¤Ê¤¿¤â¥¢¥¤¥í¥óÁ°¤Î²¼ÃÏ¥ª¥¤¥ë¤Ç¡¢ÍýÁÛ¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³ð¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
*³ ¥¤¥½¥¹¥Æ¥¢¥í¥¤¥ë²Ã¿åÊ¬²ò¥±¥é¥Á¥ó(ÍÓÌÓ)¡¢¥á¥É¥¦¥Õ¥©¡¼¥àÌý¡¢¥»¥é¥ß¥ÉAP¡¢¥»¥é¥ß¥ÉNP¡¢¥»¥é¥ß¥ÉNG¡¢¥»¥é¥ß¥ÉAG¡¢¥»¥é¥ß¥ÉEOP
º£²ó¤Ï¡¢¥Ø¥¢¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥Éplus eau¡Ê¥×¥ê¥å¥¹¥ª¡¼¡Ë¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¥·¥ê¡¼¥º¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¿·¾¦ÉÊ¡¢¡Ö¥×¥ê¥å¥¹¥ª¡¼ ¥«¡¼¥ë¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥ª¥¤¥ë¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ø¥¢¥¢¥¤¥í¥ó¤ÎÇ®¤òÌ£Êý¤Ë¡¢È±¤Î¼Á´¶¤ò¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë²¼ÃÏ¥ª¥¤¥ë¡£
Ç®¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ½ËÉ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¥å¡¼¥Æ¥£¥¯¥ë¤òÀ°¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼¾µ¤¤«¤é¤âÈ±¤ò¼é¤Ã¤ÆÍýÁÛ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄ¹»ý¤Á¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
È±¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤òÊä½¤¤¹¤ë¥¥å¡¼¥Æ¥£¥¯¥ë¥³¡¼¥ÈÀ®Ê¬*³ ¤äW¥±¥é¥Á¥ó¡¢È±¤Ë¥Ä¥ä¤òÍ¿¤¨¤ë21¼ï¤Î¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ë¥ª¥¤¥ëÇÛ¹ç¤Ç¡¢»È¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤é¤Ê¤á¤é¤«¤Ê»ØÄÌ¤ê¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
ËèÆü¥¢¥¤¥í¥ó¤Ç¥Ø¥¢¥»¥Ã¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤Ï¡¢À§Èó¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡ª
FORTUNE¡Ê¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¡Ë¤ÎSNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥×¥ê¥å¥¹¥ª¡¼ ¥«¡¼¥ë¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥ª¥¤¥ë¡×¤¬Åö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»ÜÃæ¡£
¤ª¸«Æ¨¤·¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢À§Èó¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤♡
¤¢¤Ê¤¿¤â¥¢¥¤¥í¥óÁ°¤Î²¼ÃÏ¥ª¥¤¥ë¤Ç¡¢ÍýÁÛ¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³ð¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
*³ ¥¤¥½¥¹¥Æ¥¢¥í¥¤¥ë²Ã¿åÊ¬²ò¥±¥é¥Á¥ó(ÍÓÌÓ)¡¢¥á¥É¥¦¥Õ¥©¡¼¥àÌý¡¢¥»¥é¥ß¥ÉAP¡¢¥»¥é¥ß¥ÉNP¡¢¥»¥é¥ß¥ÉNG¡¢¥»¥é¥ß¥ÉAG¡¢¥»¥é¥ß¥ÉEOP
¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤â¤ª¤¹¤¹¤á¢§
¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¤È¤Ï¡©
²áµî5Ëü¸Ä°Ê¾å¤Î¥³¥¹¥á¤ò¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÈþÍÆ¥á¥Ç¥£¥¢FORTUNE¡Ê¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¡Ë¡£
¸½ºß¤Ç¤âËè·î150¸Ä°Ê¾å¤Î¥³¥¹¥á¤ò¡¢ÈþÍÆ»ñ³Ê¤òÂ¿¿ô¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÈþÍÆ¥é¥¤¥¿¡¼Îò6Ç¯°Ê¾å¤ÎÊÔ½¸Éô°÷¤¬¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼ÌÜÀþ¤Ç¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤óÊÔ½¸Éô°÷¼èÆÀ»ñ³Ê°ìÍ÷¡ä
¡üÆüËÜ²½¾ÑÉÊ¸¡Äê¡Ê¥³¥¹¥á¸¡Äê¡Ë1µé
¡ü¥³¥¹¥á¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å
¡ü´é¥¿¥¤¥×¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼1µé
¡ü²½¾ÑÉÊÀ®Ê¬¸¡Äê1µé¡Ê²½¾ÑÉÊÀ®Ê¬¾åµé¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡Ë
¡üÆüËÜ¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×ÃÎ¼±¸¡Äê»î¸³¡Ê¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¡Ë
¡ü¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ê12¥¿¥¤¥×¿ÇÃÇ¡Ë
¤½¤ó¤ÊÈþÍÆ¤ä¥³¥¹¥á¤¬Âç¹¥¤¤ÊÊÔ½¸Éô°÷¤¬¡¢¥Ç¥Ñ¥³¥¹¡¦¥×¥Á¥×¥é¥³¥¹¥á¡¦³¤³°¥³¥¹¥á¡ÊÃæ¹ñ / ´Ú¹ñ / ¥¿¥¤etc.¡Ë ¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·¥³¥¹¥á¾ðÊó¤ò¡¢¤É¤³¤è¤ê¤âÂ®¤¯¤ªÆÏ¤±¡ª
¿·ºî¥³¥¹¥á¾ðÊó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¸¡¾Ú¤ä¥á¥¤¥¯Æ°²è¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈþÍÆ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òËèÆüÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î¡ÖÍß¤·¤¤¡×¤¬¤¤Ã¤È¤ß¤Ä¤«¤ëÈþÍÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹♡
▶︎FORTUNE¡Ê¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¡ËÊÔ½¸Éô¤ÎÊÔ½¸¥Ý¥ê¥·¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¼µ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://fortune-girl.com/guideline
-------------------------------------------------
¡Ú¼¹É®¡Û»ÈÍÑ´¶¤Ï¡¢²½¾ÑÉÊ¸¡Äê1µé/ÈþÍÆ¥é¥¤¥¿¡¼Îò6Ç¯°Ê¾å¤ÎÊÔ½¸Éô¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë´¶ÁÛ¤Ç¤¹¡£
-------------------------------------------------
¸½ºß¤Ç¤âËè·î150¸Ä°Ê¾å¤Î¥³¥¹¥á¤ò¡¢ÈþÍÆ»ñ³Ê¤òÂ¿¿ô¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÈþÍÆ¥é¥¤¥¿¡¼Îò6Ç¯°Ê¾å¤ÎÊÔ½¸Éô°÷¤¬¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼ÌÜÀþ¤Ç¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤óÊÔ½¸Éô°÷¼èÆÀ»ñ³Ê°ìÍ÷¡ä
¡üÆüËÜ²½¾ÑÉÊ¸¡Äê¡Ê¥³¥¹¥á¸¡Äê¡Ë1µé
¡ü¥³¥¹¥á¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å
¡ü´é¥¿¥¤¥×¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼1µé
¡ü²½¾ÑÉÊÀ®Ê¬¸¡Äê1µé¡Ê²½¾ÑÉÊÀ®Ê¬¾åµé¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡Ë
¡üÆüËÜ¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×ÃÎ¼±¸¡Äê»î¸³¡Ê¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¡Ë
¡ü¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ê12¥¿¥¤¥×¿ÇÃÇ¡Ë
¤½¤ó¤ÊÈþÍÆ¤ä¥³¥¹¥á¤¬Âç¹¥¤¤ÊÊÔ½¸Éô°÷¤¬¡¢¥Ç¥Ñ¥³¥¹¡¦¥×¥Á¥×¥é¥³¥¹¥á¡¦³¤³°¥³¥¹¥á¡ÊÃæ¹ñ / ´Ú¹ñ / ¥¿¥¤etc.¡Ë ¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·¥³¥¹¥á¾ðÊó¤ò¡¢¤É¤³¤è¤ê¤âÂ®¤¯¤ªÆÏ¤±¡ª
¿·ºî¥³¥¹¥á¾ðÊó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¸¡¾Ú¤ä¥á¥¤¥¯Æ°²è¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈþÍÆ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òËèÆüÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î¡ÖÍß¤·¤¤¡×¤¬¤¤Ã¤È¤ß¤Ä¤«¤ëÈþÍÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹♡
▶︎FORTUNE¡Ê¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¡ËÊÔ½¸Éô¤ÎÊÔ½¸¥Ý¥ê¥·¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¼µ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://fortune-girl.com/guideline
-------------------------------------------------
¡Ú¼¹É®¡Û»ÈÍÑ´¶¤Ï¡¢²½¾ÑÉÊ¸¡Äê1µé/ÈþÍÆ¥é¥¤¥¿¡¼Îò6Ç¯°Ê¾å¤ÎÊÔ½¸Éô¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë´¶ÁÛ¤Ç¤¹¡£
-------------------------------------------------