宇宙少女 ダウォン、胸の下にタトゥーも…下着姿で完璧なボディラインを大胆披露

宇宙少女のダウォンが、グラマラスなプロポーションを見せつけた。最近、彼女は自身のInstagramに数枚の写真を掲載した。公開された写真の中のダウォンは下着姿で様々なポーズをとり、完璧なボディラインをアピールしている。また、胸の下のタトゥーがあらわになるなど、大胆な露出でファンの視線を集めた。写真を見たネットユーザーたちは「ボディラインがすごい」「自己管理を頑張っているね」「ホットガール」など、熱い反応を送った。

2016年、宇宙少女のメンバーとしてデビューしたダウォンは、「MoMoMo」「HAPPY」「I Wish」「Dreams Come True」「SAVE ME, SAVE YOU」「As You Wish」など、多くのヒット曲をリリースした。その後、昨年3月に所属事務所のSTARSHIPエンターテインメントは「宇宙少女のEXY、ソラ、ボナ、スビン、ウンソ、ヨルム、ダヨン、ヨンジョンの8人と再契約を結んだ」とし「ルダ、ダウォンは長い時間、率直に深い議論を続けてきたが、残念ながら専属契約を終えることになった」と伝えた。