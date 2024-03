チャン・グンソク率いるバンドCHIMIRO、2ndミニアルバム「CHIMIRO VOL․2」を4月3日に配信リリース

チャン・グンソク率いるバンドCHIMIROが、約一年ぶりとなる新作ミニアルバムのリリースと全国ライブハウス・ツアーの開催を発表した。今春4月3日(水)配信リリースとなる、2ndデジタルミニアルバム「CHIMIRO VOL.2」。ひとつのカラーにとらわれず、自由に描けることが強みである趣味で始めたバンドCHIMIROの音楽的世界観をより一層多彩に表現。自由に音楽を奏でたいという彼らの熱望が込められている。

80年代ディスコミュージックをCHIMIROらしく再解釈したり、反対に淡白でライトなアコースティックサウンドを盛り込むなど、自由が保障された音楽が彼らの特徴であり、一枚のアルバムで様々な楽曲を楽しむことができる。CHIMIROの約一年ぶりの新作となる2ndデジタルミニアルバム「CHIMIRO VOL.2」の配信リリースを記念して、LINE MUSICでは、リード・トラックを日本語で歌唱した「Pause(Japanese ver.)」の再生キャンペーンが決定!4月3日(水)0時から4月9日(火)23時59分までの期間内にLINE MUSICで「Pause(Japanese ver.)」を聴いて応募すると、「CHIMIRO VOL.2」のジャケット写真画像が、さらにより多く聴いた方の中から抽選で10名様にメンバー全員直筆サイン入りジャケット絵柄色紙が当たる。

■リリース情報

2ndデジタルミニアルバム「CHIMIRO VOL.2」

2024年4月3日(水)リリース



配信はこちらから

※上記URLは4月3日(水)0時より有効



<収録曲>

1.Merry Go Round

2.80's

3.Busking

4.Pause

5.Waiting for You

6.Bubble Tonight

7.Moebius

8.My Life

9.Pause(Japanese ver.)



★CHIMIRO「Pause(Japanese ver.)」LINE MUSICで再生キャンペーン

詳細はこちらから

※上記URLは4月3日(水)0時より有効



■公演概要

「2024 CHIMIRO in Japan」

4月13日(土)仙台 Rensa

4月15日(月)Zepp Osaka Bayside

4月17日(水)Zepp Fukuoka

5月19日(日)Lives NAGOYA

5月21日(火)EX THEATER ROPPONGI

5月23日(木)札幌 PENNY LANE 24



昼公演13:30 開場 / 14:30開演

夜公演17:30 開場 / 18:30開演

※各日1日2回公演



<チケット代>

全席指定(スペシャルギフト付き)14,500円(税込)

※入場時ドリンク代(600円)別途必要



