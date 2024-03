兄妹ポップラップユニット・ぺろぺろきゃんでーが、2週連続で楽曲を配信リリースする。3月31日(日)には新曲「わがままマーメイド」をリリース。翌週4月7日(日)には、TikTokで3億8千万回再生を記録し「Billboard TikTok Weelky Top 20」に7週連続チャーインを果たした「話題のGAL」のリミックスバージョン「話題のGAL(兄者ージー Remix)」を配信する。

新曲「わがままマーメイド」は、ぺろぺろきゃんでーなりの”心の扉を開いて外へ飛び出すパワー”をシェアする、4月から始まる新生活にもテンションを上げてくれる一曲。ソカ/ドリル/ジャングルなどを混ぜたビートをベースにしたトラックは、「天才兄者」として作曲風景動画がYouTubeやTikTokで人気となっているSUNNY-PLAYのセンスが光る。「話題のGAL」は、渋谷トレンドリサーチによる「高校生が選ぶネクストトレンド」選出、「egg流行語大賞2023」6位入賞、さらには『千鳥のクセスゴ!』(フジテレビ)にてお笑いコンビ・すゑひろがりずが若い女の子たちのトレンドとして楽曲や振付をネタに取り入れるほど、ティーンやギャルたちを中心にバイラルしたヒットソング。ジャージークラブ/ドリルを取り入れたリミックスバージョン「話題のGAL(兄者ージー Remix)」をリリースする。「わがままマーメイド」がリリースされる3月31日には、Instagram、YouTube、TikTokにてライブ配信を行う「わがまマ祭り」の開催が決定。「ぺろぺろきゃんでーの二人によるInstagramコラボ配信(正午スタート)」、「SUNNY-PLAYとプロデューサーによる制作秘話YouTube配信(20:00スタート)」、「Janet真夢叶によるおうちTikTok配信(22時スタート)」の3本立てで実施。ぺろぺろきゃんでーとは、兄・SUNNY-PLAYと妹・Janet真夢叶による兄妹ポップラップユニット。TikTokフォロワー30.7万、YouTube登録者数21.4万。Rolling Stone誌が選ぶ、国際化が進む音楽シーンで”未来の音楽のあり方”を牽引する日本代表アーティスト「Future 25」に選出された。4月6日には、国・ジャンル・カルチャーを越え、時代を象徴するアーティストによるHIPHOPスクランブルフェス『Go-Aheadz』(会場:幕張メッセ国際展示場 9-11ホール)に出演。4月25日(木)には東京・渋谷 Studio Freedomにて初の東京ワンマンライブ『ぺろぺろきゃんでー presents "Welcome to 6次元" LIVE Remix』を開催する。チケットは発売中。【「わがままマーメイド」本人コメント】みんなぁぁぁぁぁ調子はどうだい???自分にわがままになれてるかい??優しくてラブリーな皆はきっと無意識のうちに周りに気を使ってたり、知らないうちに空気読んだりしちゃってると思うんだよね。それはめっちゃめちゃ素敵な事やけど、たまには自分にも周りにもわがままになっても良いんだよぉぉん!というかわがままになってみそ!!わがままスイッチ入れたいっっって時に少しでもこの曲がみんなの背中を押せます様に!!昨日も今日も明日も明後日もっっ皆は最高に可愛くて美しくてかっこいい!<INFORMATION>アーティスト名:ぺろぺろきゃんでータイトル:わがままマーメイド2023年3月31日(日)0:00より各サービスにて配信アーティスト名:ぺろぺろきゃんでータイトル:話題のGAL(兄者ージー Remix)2023年4月7日(日)0:00より各サービスにて配信https://linkco.re/CYp0vvMY【ライブ配信情報】「わがまマ祭り」・ぺろぺろきゃんでーの二人によるInstagramコラボ配信2023年3月31日(日)正午12:00 スタート配信アカウント:https://www.instagram.com/peroperocandy_staff/https://www.instagram.com/janetmayuka0711/・SUNNY-PLAYとプロデューサーによる制作秘話YouTube配信2023年3月31日(日)20:00 スタート配信アカウント:https://www.youtube.com/@perocan_1026・Janet真夢叶によるおうちTikTok配信2023年3月31日(日)22:00 スタート配信アカウント:https://www.tiktok.com/@janet252539【ライブ情報】『ぺろぺろきゃんでー presents "Welcome to 6次元" LIVE Remix』日程:2024年4月25日(木)会場:東京 渋谷 Studio Freedom開場 / 開演:18:30 / 19:00チケット料金:一般 4,000円 / 学割 2,500円 / ペア割 7,000円(全種:税込・ドリンク代別・スタンディング)チケット購入:https://eplus.jp/ppc/問い合わせ:HOT STUFF PROMOTION : https://www.red-hot.ne.jp