EXOの人気リアルバラエティ「EXOのあみだで世界旅行〜南海編〜」DVD-BOXが7月3日（水）に発売決定

あみだで旅の運命を決めるEXOのリアルバラエティ第三弾「EXOのあみだで世界旅行〜南海編〜」のDVD-BOXが、2024年7月3日(水)に発売されることが決定した。今回はスホ、シウミン、ディオ、カイ、セフンの5人が自然豊かな慶尚南道(キョンサンナムド)の南海(ナムヘ)を訪れる。記念すべきデビュー10周年を迎えたEXOにとって特別な時間。久しぶりの“あみだ”で運命を左右する予測不能な旅行にみんな仲良く大はしゃぎ!

大自然を満喫しながら、ゲームや料理はもちろん、パラグライダーやアルバイトも体験。そして、無茶ぶり!? なミッションが課せられたりと大忙し! デビュー10周年を迎えたEXOへ、芸能界の先輩、後輩からの祝福コメントも到着し、感謝と喜びを語るメンバーたちの様子は必見だ。更に、今作の永続封入特典としてメンバーのインタビュー入りブックレット、初回限定封入特典としてオリジナル付箋が封入されている。本編映像のみならず、豪華特典もゲットできるこの機会をぜひお見逃しなく!

■商品概要

「EXOのあみだで世界旅行〜南海編〜」

2024年7月3日(水)発売



価格:\6,300(税抜) / \6,930(税込)

形態:DVD3枚組(本編DISC3枚)

話数:全6話

品番:EYBF-14358〜60 / P



永続封入特典:メンバーインタビュー入りブックレット

初回封入特典:オリジナル付箋



発売元:株式会社ストリームメディアコーポレーション

販売元:エイベックス・ピクチャーズ株式会社



<店舗別特典>

●EXO Weverse Shop JAPAN

トレーディングカード全5種セット



●mu-mo SHOP

ステッカーシート(全1種)



●Amazon.co.jp

缶バッジ(75mm)ランダム1種(全5種)



●楽天ブックス

チェキ風カード全5種セット



※商品の仕様、デザイン、特典などは予告なく変更になる場合がございます。

※一部お取扱いの無い店舗(ECサイト)もございますので、お近くの店舗へお問い合わせください。

※店舗別特典の仕様、特典内容、デザイン等は、予告なく変更となる場合がございます。

※店舗別特典は数量限定につき無くなり次第終了となります。予めご了承ください。

※店舗別特典の詳細は各店舗へお問い合わせください。



(C)2022 wavve, SM Culture & Contents Co., Ltd. All Rights Reserved.



