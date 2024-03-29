°¤Éô¥µ¥À¥ò¡Ö²øÍ¥¡×¤¬¹ñÌ±ÅªÌò¼Ô¤Ë²½¤±¤¿¥ï¥±¡Ê1¡Ë·ÝÌ¾¤ÎÍ³Íè¤âÉÔÅ¬ÀÚ
¡¡ÎáÏÂ¤ÎÀ¤¤òÁû¤¬¤»¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥Þ¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë!¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÇÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯Ãæ¤Î°¤Éô¥µ¥À¥ò¡Ê53¡Ë¡£·ÝÎò¤Ï¾®·àÃÄ¤ÎÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤ì¤è¤¢¤ì¤è¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¼ç±éºî¤Ï50ËÜÄ¶¤¨¡£º£¤ä¹ñÌ±ÅªÌò¼Ô¤ËÀ®¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëàÎáÏÂ¤ÎÉÔÅ¬ÀÚÃËá¤ÎÁÇ´é¤òË½¤¯¡ª
¡¡¤¢¤ë»þ¤Ï¡¢¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¢¤¢¤ë»þ¤Ï²£Ë½¤ÊÌîµåÉô´ÆÆÄ¡¢¤Þ¤¿¤¢¤ë»þ¤ÏÎä¹ó¤ÊÏ¢Â³»¦¿Íµ´¡Å¡Å¡£¥¢¥¯¤Î¶¯¤¤ÌòÊÁ¤òÊÑ¸¸¼«ºß¤Ë¤³¤Ê¤¹°¤Éô¤Î°ÛÌ¾¤Ï¡Ö¥«¥á¥ì¥ª¥óÇÐÍ¥¡×¡£º£¤äÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÇÐÍ¥¤Î1¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ÏàÉÔÅ¬ÀÚá¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¹â¹»Â´¶È¸å¡¢½©ÍÕ¸¶¤Î²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Ë½¢¿¦¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢1Ç¯¤Û¤É¤Ç¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀÜµÒ¤¬·ù¤À¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡¢Çä¤ê¾ìÃ´Åö¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÁÒ¸Ë¤Ç¤ª¤¸¤µ¤ó¤È¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¥Ð¥ì¤Æ¼É½¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤Ë¡£¤½¤Î¸å¤â¥È¥é¥Ã¥¯¤Î±¿Å¾¼ê¡¢·ÙÈ÷°÷¡¢µï¼ò²°¤ÎÅ¹°÷¤Ê¤É¡¢¿¦¤òÅ¾¡¹¡£¤½¤Î1¤Ä¤¬ÇÐÍ¥¤Ç¡¢22ºÐ¤Î»þ¤Ë·àÃÄ¡ØÂç¿Í·×²è¡Ù¤ÎÌç¤òÃ¡¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢ÇÐÍ¥¿ÍÀ¸¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó»ïµ¼Ô¡Ë
¡¡Âç¿Í·×²è¡¦¼çºË¤Î¾¾Èø¥¹¥º¥»á¡Ê61¡Ë¤Ë¸«¤¤¤À¤µ¤ì¤¿°¤Éô¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÄÁÌ¯¤Ê·ÝÌ¾¤ÎÍ³Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Æ¥ì¥Ó»ïµ¼Ô¤¬ÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡Ö´é¿§¤¬°¤¤¤³¤È¤«¤é¾¾Èø»á¤«¤é¤Ï¡Ø»àÂÎ¼Ì¿¿¡Ù¤ÈÌ¿Ì¾¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¤½¤ÎÌ¾Á°¤Ç¤ÏÉ½ÉñÂæ¤ËÎ©¤Æ¤Ê¤¤¤«¤éµñÈÝ¤¹¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï¾¼ÏÂ¤ÎÎÄ´ñ»ö·ï¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¡Ø°¤ÉôÄê¡Ù¤ò¤â¤¸¤Ã¤¿·ÝÌ¾¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¤É¤Á¤é¤Ë¤·¤Æ¤âÉÔÅ¬ÀÚ¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡·àÃÄ¤ËÆþ¤Ã¤ÆÈ¾Ç¯¡¢°¤Éô¤Ë¹¥µ¡¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£ÀèÇÚÇÐÍ¥¤Î²¹¿åÍÎ°ì¡Ê59¡Ë¤¬¥É¥é¥Þ¤ò¹ßÈÄ¡£¤½¤Î¸å³ø¤È¤·¤ÆÈ´Å§¤µ¤ì¥É¥é¥Þ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¿Íµ¤¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±¤¸Âç¿Í·×²è½êÂ°¤Î¥¯¥É¥«¥ó¤³¤ÈµÜÆ£´±¶åÏº¡Ê53¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¤¬¤·¤ß¤¸¤ßÏÃ¤¹¡£
¡ÖµÜÆ£¤µ¤ó¤¬¼ê¤¬¤±¤ëºîÉÊ¤Ë¤ÏÂç¿Í·×²è¤ÎÇÐÍ¥¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢°¤Éô¤µ¤ó¤Ï¤½¤ÎÉ®Æ¬¤Ç¤¹¡£¡ØÃÓÂÞ¥¦¥¨¥¹¥È¥²¡¼¥È¥Ñ¡¼¥¯¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¡¢¡ØÌÚ¹¹ÄÅ¥¥ã¥Ã¥Ä¥¢¥¤¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤¹Ì¾¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¡£07Ç¯¸ø³«¤Î¡ØÉñµ¸Haaaan!!!¡Ù¡ÊÅìÊõ¡Ë¤Ç¤Ï±Ç²è½é¼ç±é¡£¤½¤Î¸å¤âNHKÂç²Ï¡Ø¤¤¤À¤Æ¤ó¡ÁÅìµþ¥ª¥ê¥à¥Ô¥Ã¥¯È¸¡Á¡Ù¡¢¤½¤·¤ÆÌ±Êü¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¼ç±é¡¦°¤Éô¡¢µÓËÜ¡¦µÜÆ£¤Î¥¿¥Ã¥°¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤Î¤¬º£²ó¤Î¡ØÉÔÅ¬ÀÚ¨¡¡Ù¤Ç¤¹¡£µÜÆ£¤µ¤ó¤â¡Ø°¤Éô·¯¤¬±é¤¸¤Æ¤¯¤ì¤ë°Â¿´´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤¬µÓËÜ¤Ç½ñ¤±¤ë¡Ù¤ÈÀäÂç¤Ê¿®Íê¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡º£¤ä¥¯¥É¥«¥óºîÉÊ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¾¾¤¿¤«»Ò¡Ê46¡Ë¡¢Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡Ê36¡Ë¡¢¿¼ÅÄ¶³»Ò¡Ê41¡Ë¡¢Áó°æÍ¥¡Ê38¡Ë¤Ê¤É¡¢Ì¾Î©¤¿¤ë¿Íµ¤½÷Í¥¤¿¤Á¤È¤ÎÇ¨¤ì¾ì¤äÉ×ÉØÌò¤ò±é¤¸¤ë¹ñÌ±ÅªÇÐÍ¥¤Ø¤ÈÂçÊÑ²½¤ò¿ë¤²¤¿¤Î¤À¡£