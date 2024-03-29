¤ª¤Ð¤¿¤Î¤ª·»¤µ¤ó¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤ËÎ©¤Ã¤ÆÆþ¤ë7¥«·î¤ÎÄ¹ÃË¡Ö¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¤ÎÎý½¬¤â¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤ª¤Ð¤¿¤Î¤ª·»¤µ¤ó¡Ê35¡Ë¤¬À¸¸å7¥«·î¤Ë¤Ê¤ëÄ¹ÃË¤¬¤ªÉ÷Ï¤¾ì¤ÇÎ©¤Ä¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤ª¤Ð¤¿¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤ÈÄ¹ÃË¤Î¤ªÉ÷Ï¤¥·¥ç¥Ã¥È¡ÊÊÌ¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡2018Ç¯3·î¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î»³ºêÍ¼µ®¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê¢¨»³ºê¤Îºê¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë¤È·ëº§¤·¤¿¤ª¤Ð¤¿¤Î¤ª·»¤µ¤ó¡£2023Ç¯8·î¤Ë¤ÏÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢º£Ç¯1·î¤Ë¤Ï´é½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Û¤«¡¢9Æü¤Ë¤Ï½é¤á¤Æ¥ê¥ó¥´¤ò¿©¤Ù¤¿»þ¤Î¡È¥¹¥Æ¥¤Ê´é¡É¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢SNS¤òÄÌ¤¸¤ÆÄ¹ÃË¤ÎÀ®Ä¹¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡28Æü¤Ë¤Ï¡Ö¤ªÉ÷Ï¤Âç¹¥¤¤Ï¤ª¤Ð¤¿¤Î¤ªÉã¤µ¤ó»÷¡©¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤òÅê¹Æ¡£¡ÖÂ©»Ò¤Ï¤ªÉ÷Ï¤¤¬Âç¹¥¤¡£»þ¡¹¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤Ç¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¤ÎÎý½¬¤â¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¶»¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ªÅò¤ËÉâ¤«¤»¤ë¤ÈÂ¤ò¤Ð¤¿¤Ä¤«¤»¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤Ã¤È¿å¤ÏÉÝ¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¡£¤¢¤ÈºÇ¶á¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ËÎ©¤Ã¤ÆÆþ¤ë¤Î¤¬¥Ö¡¼¥à¤Ç¤¹¡£¿å¤ÎÉâÎÏ¤â¤¢¤ë¤ª¤«¤²¤Ç³Ú¤ËÎ©¤Æ¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¤ß¤¿¤¤¡×¤È¡¢¤ªÉ÷Ï¤¾ì¤Ç¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤ï¡¼¡¼¡¼¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Þ¤¹¡ª¡ª²æ¤¬²È¤Ï¤Þ¤À¤×¤«¤×¤«¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤ª»Å»ö¤È¤´²ÈÂ²¤È¤Î»þ´Ö¤â³Ú¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ÏÉã¿Æ¤Î´Õ¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë