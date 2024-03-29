「TOPIX先物」手口情報（29日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限3万4313枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月29日のTOPIX先物期近（2024年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の3万4313枚だった。
◯2024年6月限（特別清算日：6月14日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 34313( 34013)
ソシエテジェネラル証券 16879( 16829)
JPモルガン証券 10987( 9137)
バークレイズ証券 7295( 7195)
モルガンMUFG証券 6152( 5540)
ゴールドマン証券 15954( 4835)
サスケハナ・ホンコン 2694( 2694)
ビーオブエー証券 2388( 2388)
野村証券 7312( 2208)
BNPパリバ証券 2420( 2120)
シティグループ証券 4714( 1914)
SMBC日興証券 6412( 1488)
みずほ証券 3593( 1463)
SBI証券 1302( 1218)
大和証券 915( 909)
ドイツ証券 627( 627)
日産証券 517( 517)
auカブコム証券 474( 466)
広田証券 431( 431)
UBS証券 693( 388)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース