NEW SINGLE「CyberHelix」



2024年5月8日(水)発売（1）RRRX盤(CD+2DVD)品番：RZCD-77993/B~C / 価格：￥5,800(税込)初回封入特典：購入者限定 応募抽選用シリアルコード（2）RRRX盤(CD+2BD)品番：RZCD-77994/B~C / 価格：￥5,800(税込)初回封入特典：購入者限定 応募抽選用シリアルコード（3）MV盤(CD＋DVD)品番： RZCD-77995/B / 価格：￥2,500(税込)初回封入特典：・購入者限定 応募抽選用シリアルコード・トレーディングカードA(全16種中ランダム1種)封入：スマプラフォト（4）CD ONLY品番：RZCD-77996 / 価格：￥1,500(税込)初回封入特典：・購入者限定 応募抽選用シリアルコード・トレーディングカードB(全16種中ランダム1種)収録内容［CD収録内容］1. CyberHelix2. Let’s Go Crazy3. CyberHelix (Instrumental)4. Let’s Go Crazy (Instrumental)［映像収録内容］・MV盤 DVDのみ1. CyberHelix (MUSIC VIDEO)2. CyberHelix MUSIC VIDEO MAKING MOVIE・RRRX盤 DVD/Blu-rayRUN！RUN！RAMPAGE X (全9回)