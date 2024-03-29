THE RAMPAGE、進化を表現した「CyberHelix」最新ビジュアル解禁
THE RAMPAGEが、アリーナツアー＜THE RAMPAGE LIVE TOUR 2024 “CyberHelix" RX-16＞のテーマ曲「CyberHelix」の最新ビジュアルを解禁した。
◆ジャケット
「CyberHelix」は、THE RAMPAGEが世界に変革をもたらす為に進化を遂げ、16人のDNAを融合して新たなエンタテインメントを創造することへの決意を表明した楽曲。本日自身のレギュラーラジオ番組のbayfm「WEEKEND THE RAMPAGE」で音源が初オンエアされる。
NEW SINGLE「CyberHelix」
（1）RRRX盤(CD+2DVD)
品番：RZCD-77993/B~C / 価格：￥5,800(税込)
初回封入特典：購入者限定 応募抽選用シリアルコード
（2）RRRX盤(CD+2BD)
品番：RZCD-77994/B~C / 価格：￥5,800(税込)
初回封入特典：購入者限定 応募抽選用シリアルコード
（3）MV盤(CD＋DVD)
品番： RZCD-77995/B / 価格：￥2,500(税込)
初回封入特典：
・購入者限定 応募抽選用シリアルコード
・トレーディングカードA(全16種中ランダム1種)
封入：スマプラフォト
（4）CD ONLY
品番：RZCD-77996 / 価格：￥1,500(税込)
初回封入特典：
・購入者限定 応募抽選用シリアルコード
・トレーディングカードB(全16種中ランダム1種)
収録内容
［CD収録内容］
1. CyberHelix
2. Let’s Go Crazy
3. CyberHelix (Instrumental)
4. Let’s Go Crazy (Instrumental)
［映像収録内容］
・MV盤 DVDのみ
1. CyberHelix (MUSIC VIDEO)
2. CyberHelix MUSIC VIDEO MAKING MOVIE
・RRRX盤 DVD/Blu-ray
RUN！RUN！RAMPAGE X (全9回)
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