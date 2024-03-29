THE RAMPAGEが、アリーナツアー＜THE RAMPAGE LIVE TOUR 2024 “CyberHelix" RX-16＞のテーマ曲「CyberHelix」の最新ビジュアルを解禁した。

◆ジャケット

「CyberHelix」は、THE RAMPAGEが世界に変革をもたらす為に進化を遂げ、16人のDNAを融合して新たなエンタテインメントを創造することへの決意を表明した楽曲。本日自身のレギュラーラジオ番組のbayfm「WEEKEND THE RAMPAGE」で音源が初オンエアされる。

「CyberHelix」最新ビジュアルも、自身に刻まれたDNAを常にアップデートし続け、最高到達点を目指すという楽曲の世界観に併せる形で、現在の16人のイメージを黒、進化後の16人を白で表現した意欲作となっている。

NEW SINGLE「CyberHelix」

2024年5月8日(水)発売

（1）RRRX盤(CD+2DVD)
品番：RZCD-77993/B~C / 価格：￥5,800(税込)
初回封入特典：購入者限定 応募抽選用シリアルコード

（2）RRRX盤(CD+2BD)
品番：RZCD-77994/B~C / 価格：￥5,800(税込)
初回封入特典：購入者限定 応募抽選用シリアルコード

（3）MV盤(CD＋DVD)
品番： RZCD-77995/B / 価格：￥2,500(税込)

初回封入特典：
・購入者限定 応募抽選用シリアルコード
・トレーディングカードA(全16種中ランダム1種)
封入：スマプラフォト

（4）CD ONLY
品番：RZCD-77996 / 価格：￥1,500(税込)
初回封入特典：
・購入者限定 応募抽選用シリアルコード
・トレーディングカードB(全16種中ランダム1種)

収録内容
［CD収録内容］
1. CyberHelix
2. Let’s Go Crazy
3. CyberHelix (Instrumental)
4. Let’s Go Crazy (Instrumental)

［映像収録内容］
・MV盤　DVDのみ
1. CyberHelix (MUSIC VIDEO)
2. CyberHelix MUSIC VIDEO MAKING MOVIE

・RRRX盤　DVD/Blu-ray
RUN！RUN！RAMPAGE X (全9回)

関連リンク

◆THE RAMPAGE from EXILE TRIBE オフィシャルサイト