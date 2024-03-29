WANDS、FM802番組に生出演＋新曲「honey」初オンエア
WANDSが4月10日、TVシリーズ特別編集版『名探偵コナン vs. 怪盗キッド』テーマソングにして、通算21作目のシングル「大胆」をCDリリースする。4月5日放送のFM802番組『FRIDAY Cruisin' Map!!』にてカップリング収録曲「honey」が初オンエアされることが明らかとなった。
◆WANDS 動画 / 画像
番組『FRIDAY Cruisin' Map!!』は2019年11月の第5期活動開始後に初出演(2020年1月)したラジオ番組だ。DJの飯室大吾とは意気投合、その後もWANDSのFCイベントでMCを担当するなどの交流が続いている。シングルリリース直前となる4月5日放送回には上原大史(Vo)と柴崎浩(G)が生出演することも決定した。
■FM802番組『FRIDAY Cruisin' Map!!』
※13時台に生出演予定
番組HP：https://funky802.com/fcm/
■21stシングル「大胆」
※TVシリーズ特別編集版『名探偵コナン vs. 怪盗キッド』テーマソング
【通常盤 (CD)】
▼CD収録曲
1. 大胆
作詞：上原大史 作曲 / 編曲：柴崎浩
2. honey
作詞：上原大史 作曲 / 編曲：柴崎浩
3. 大胆 [OFF VOCAL]
※初回プレス分のみ：SPECIAL MOVIE (「大胆」MVメイキング映像)視聴用シリアルナンバー封入
【名探偵コナン盤 (CD+アクリルスタンド)】
※完全限定生産
※『名探偵コナン vs. 怪盗キッド』描き下ろしアニメ絵柄ジャケット
封入特典：アクリルスタンド (江戸川コナン vs. 怪盗キッド) 付
▼CD収録曲
1. 大胆
作詞：上原大史 作曲 / 編曲：柴崎浩
2. 真っ赤な Lip [LIVE ver. from WANDS Live Tour 2023 -SHOUT OUT!-]
▲通常盤
▲名探偵コナン盤
▲封入特典：アクリルスタンド
■デジタルシングル「大胆」情報
ダウンロード&ストリーミング配信中
http://wands.lnk.to/daitan
■TVシリーズ特別編集版『名探偵コナン vs. 怪盗キッド』
2024年1月5日(金)〜全国公開中
https://www.conan-movie.jp/2024/tvspecial/
▲デジタルシングル「大胆」
(c) 青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 2024
■第5期初ホールツアー＜WANDS Live Tour 2024 〜BOLD〜＞
7月02日(火) 大阪国際会議場 グランキューブ大阪 メインホール
7月08日(月) 東京ガーデンシアター
https://wands-official.jp/
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