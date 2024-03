WANDSが4月10日、TVシリーズ特別編集版『名探偵コナン vs. 怪盗キッド』テーマソングにして、通算21作目のシングル「大胆」をCDリリースする。4月5日放送のFM802番組『FRIDAY Cruisin' Map!!』にてカップリング収録曲「honey」が初オンエアされることが明らかとなった。番組『FRIDAY Cruisin' Map!!』は2019年11月の第5期活動開始後に初出演(2020年1月)したラジオ番組だ。DJの飯室大吾とは意気投合、その後もWANDSのFCイベントでMCを担当するなどの交流が続いている。シングルリリース直前となる4月5日放送回には上原大史(Vo)と柴崎浩(G)が生出演することも決定した。

■21stシングル「大胆」





▲通常盤 ▲通常盤



▲名探偵コナン盤 ▲名探偵コナン盤



▲封入特典:アクリルスタンド ▲封入特典:アクリルスタンド

2024年4月10日(水) CDリリース※TVシリーズ特別編集版『名探偵コナン vs. 怪盗キッド』テーマソング【通常盤 (CD)】▼CD収録曲1. 大胆作詞:上原大史 作曲 / 編曲:柴崎浩2. honey作詞:上原大史 作曲 / 編曲:柴崎浩3. 大胆 [OFF VOCAL]※初回プレス分のみ:SPECIAL MOVIE (「大胆」MVメイキング映像)視聴用シリアルナンバー封入【名探偵コナン盤 (CD+アクリルスタンド)】※完全限定生産※『名探偵コナン vs. 怪盗キッド』描き下ろしアニメ絵柄ジャケット封入特典:アクリルスタンド (江戸川コナン vs. 怪盗キッド) 付▼CD収録曲1. 大胆作詞:上原大史 作曲 / 編曲:柴崎浩2. 真っ赤な Lip [LIVE ver. from WANDS Live Tour 2023 -SHOUT OUT!-]